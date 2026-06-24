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Budapest, 2026. május 27.Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselõje, a módosítás beterjesztõje az alaptörvény tizenhatodik módosításáról szóló vitában az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. május 27-én.MTI/Bruzák Noémi
Gazdaság

Itt a tervezet: így hozná nyilvánosságra a Tisza az ügynökaktákat, ez óriási munka lesz

Pénzcentrum
2026. június 24. 08:44

A Tisza Párt parlamenti képviselője, Melléthei-Barna Márton törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági múlt átláthatósága érdekében. A tervezet egy 11 tagú tanácsadó testület felállításával készítené elő az 1990 előtt keletkezett, mindmáig titkosított ügynökakták minősítésének feloldását és a dokumentumok nyilvánosságra hozatalát.

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Magyar Péter még politikai pályafutása elején, 2024-ben ígérte meg az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát, a választások után pedig bejelentette, hogy az iratokat és a hozzájuk kapcsolódó mágnesszalagokat idén október 22-én kereshető formában teszik közzé.

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A teljes átláthatóságot ugyanakkor jelentősen nehezíti, hogy a múltban sok dokumentumot megsemmisítettek, a megmaradtakból nem mindig azonosíthatók egyértelműen az érintettek, bizonyos akták pedig nemzetbiztonsági okokból ma is minősített adatnak minősülnek. A most benyújtott indítvány ez utóbbi akadályt hárítaná el.

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A javaslat a 11 tagú Minősített Iratok Felülvizsgálatát Segítő Tanácsadó Bizottság létrehozását irányozza elő, amelynek tagjait és elnökét a kormány nevezné ki. A testületbe a nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő miniszterek öt, szakirányú háttérrel rendelkező szakembert delegálhatnának, míg a kultúráért felelős miniszter hat tagot – köztük történészeket, levéltárosokat és adatvédelmi szakértőket – javasolhatna. A többségi döntéshozatallal működő testület tagjai a munkájukért nem részesülnének díjazásban, de a kulturális tárca által delegált tagok költségtérítésre jogosultak lennének.

A bizottság feladata az 1990. február 14-e előtt keletkezett minősített iratok felülvizsgálata lenne. Ennek érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatoknak tételes jegyzéket kellene átadniuk a kezelésükben lévő titkosított dokumentumokról. A testület ezeket megvizsgálva tenne javaslatot a minősítés feloldására vagy annak fenntartására, miközben tevékenységéről rendszeresen tájékoztatná a nyilvánosságot, a kormánynak pedig intézkedési javaslatokat fogalmazna meg.

Amennyiben a bizottság egy irat titkosításának megszüntetését javasolja, a minősítésért felelős szervnek döntést kell hoznia a dokumentum feloldásáról, vagy részletesen meg kell indokolnia a testület és a felügyelő miniszter felé, ha nem ért egyet a lépéssel. A feloldott aktákat a szolgálatoknak haladéktalanul át kellene adniuk az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának.

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A jogszabály parlamenti elfogadása esetén a kormánynak tizenöt nap állna rendelkezésére a bizottság felállítására.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
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