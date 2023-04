Kemény szigorításról döntött a magyar kormány: kilátásban az újabb brutális kenyérdrágulás?

Rövid távon lehetetlen megmondani, mit okoz a szombaton bejelentett lépés, melyben az Agrárminisztérium megtiltotta az ukrajnai gabona hazánkba hozatalát. A Pénzcentrumnak megszólaló szakértők szerint komoly kiesés nem lesz a gabona mennyiségében, és hazánkra sokkal inkább exportőrországként kell gondolni, ha a gabonára gondolunk.

Komoly döntést hozott meg szombaton az Agrárminisztérium: mostantól tilos behozni Ukrajnából gabonát annak érdekében, hogy a magyar gazdákat érintő hátrányokat csökkentsék vagy el is tüntessék. Erről tegnap lapunk is beszámolt, a lépésre ugyanaznap került sor, mikor Ukrajna másik szomszédja, Lengyelország is így döntött, szintén saját gazdái védelme érdekében.

A tárca közleményében felidézte, hogy a jelenlegi piaci folyamatok folytatódása olyan komoly károkat okozna a magyar mezőgazdaság számára, hogy rendkívüli intézkedésekkel kell ezeknek gátat szabni. Hozzátették azt is, hogy az Európai Unióban már meg nem engedett termelési gyakorlatokkal, ennek következtében rendkívül alacsony termelési költséggel működő ukrán mezőgazdaság a teljes körű vámmentesség és szabad kereskedelemi lehetőségek birtokában az európai piacra a gabona és olajosmagvak mellett olyan nagy mennyiségű baromfit, tojást és mézet is kezdett exportálni, ami ellehetetlenítette a hazai és a közép-európai gazdálkodók értékesítési lehetőségeit.

A Magyarországra történő behozatal korlátozása átmeneti jellegű és 2023. június 30-ig tart, ez elegendő idő lehet érdemi és tartós megoldást jelentő uniós intézkedések meghozatalára, az ukrán áruk teljes körű vámmentességének, a szolidaritási folyosók működésének átgondolására. A közlemény szerint az agrárium szereplői elvárják az európai mezőgazdaság tisztességes piaci viszonyainak biztosítását az Európai Uniótól

- írta a közleményben Nagy István agrárminiszter.

Ha a gabonából, legyen az bármilyen típusú, kevesebb érkezik, vagy egyáltalán nem, az általában dráguláshoz vezet. Ezért megkérdeztük a szakértőket, lehet-e most erre számítani, és egyáltalán: mennyire volt hangsúlyos az ukrán termékek magyarországi jelenléte?

Egyre csökkent a behozatal

Biztosan nem fog hiányozni az ukrán búza, mert az elmúlt időszakban – persze leginkább a háború miatt – már így is kevés jött belőle – mondta lapunknak egy szakértő.

A háború előtti időszakban elenyészően kevés gabona jött be, mindössze pár tízezer tonna – a háború kitörése óta azonban kimagaslóan sok. A 2022-23-as gazdasági évben körülbelül 240 ezer tonnányi búza jött Ukrajnából. Ha hetente nézzük az adatokat, azt látjuk, hogy folyamatosan csökkennek az adatok, mostanra ott tartunk, hogy 600-tól 3 ezer tonnáig jön hetente. Az április 10-i héten 1245 tonna jött be mindösszesen, vagyis itt is jól látszik a csökkenés

- mondta kérdésünkre Pótsa Zsófia, a Gabonaszövetség főtitkára. Hozzátette azt is: valószínűleg nem kell azon gondolkodni, hogy máshonnan importáljunk gabonát, hogy ezt a kieső mennyiséget pótoljuk.

Kizárt, hogy drágulás jön

Nem fognak emiatt drágulni a kenyérfélék és más pékáruk sem, mert szinte a nullához közelít azon termékek száma hazánkban, amelyeket a szomszédból érkező gabinákból állítottak volna elő – mondta a Pénzcentrumnak Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Biztosan nem lesz emiatt drágulás a pékáruk piacán, mert eddig sem támaszkodtunk erre az olcsóbb gabonára, ami Ukrajnából érkezik. Nem véletlenül: a keleti szomszéd a gabonatermesztésnél olyan vegyszereket is használ, amelyek a fejlettebb mezőgazdasággal rendelkező országoknál, így pedig hazánkban is, már réges-régen be lettek tiltva. Egyre több helyről hallani, hogy az ukrán gabona súlyos egészségkárosodással is járhat, bár amennyire figyelmet, a minisztérium most inkább piacvédelmi hatáscsökkentés miatt döntött az importtilalom mellett

- fogalmazott Neubauer Katalin. Elmondta azt is: nemhogy importra nem fogunk szorulni, de még azt is el kellene adni, ami itthon van, mert gabonából hazánk inkább kiküld, mind behozatna.

Még soha nem szorultunk rá arra, hogy az ukrán gabona hiánya miatt máshonnan szoruljunk behozatalra. Régóta inkább gabonaexportőrnek számítunk, vagyis megvan a piac arra, hogy a felesleget kiküldhessük az országból. A minisztérium most tényleg a gazdák védelmében lépett, mert az ukrán gabona ára miatt nekik is egyre lejjebb kellett menni. Az irány jó, persze hogy lesz-e ennél hosszabb hatása, azt egyelőre lehetetlen megmondani

- tette hozzá a főtitkár.

Az EU-nak nem tetszik a lépés

A Reuters még a hétvégén írta meg, hogy az Európai Unió elfogadhatatlannak tartja azt, hogy Magyarország és Lengyelország megtiltotta az ukrán mezőgazdasági termékek importját. Az Európai Bizottság szóvivője úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy tagállamok egyoldalúan ilyen gazdasági intézkedéseket hozzanak, főként ilyen válságos időben fontos egyeztetni az ilyen lépésekről. Magyarország és Lengyelország mellett időközben Szlovákia is megtiltotta az ukrán gabonaimportot. Ukrajna azonban közölte: azonnal tárgyalni szeretne a gabonafélék behozatali szabályairól.