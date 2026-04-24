Brutális sportfogadási botrány indulhat: erre senki nem számított, meddig érnek a szálak?

Egy friss elemzés szerint a Sportradar fogadási és adatszolgáltató cég több száz illegális szerencsejáték-üzemeltetővel áll kapcsolatban. Ezek között iráni, valamint az oroszok által megszállt Krím-félszigeten működő vállalatok is találhatók. A hír hallatán a Nasdaq-on jegyzett cég részvényárfolyama egyetlen nap alatt közel negyedével zuhant - közölte a The Guardian.

A Callisto Research pénzügyi elemzőcég jelentése több mint 270 engedély nélküli fogadóirodát azonosított. Ezek sportfogadási, virtuális játék- és kriptokaszinó-szolgáltatásokat kínálnak, weboldalaikon pedig a Sportradar márkajelzései és eszközei is feltűnnek. A Callisto aktivista befektetőként nyilvánosságra hozta, hogy short pozíciót nyitott a Sportradar részvényeiben, így az árfolyam eséséből profitál. A jelentés szerdai közzétételét követően a papírok értéke napközben 30 százalékot is zuhant, majd végül 23 százalékos mínuszban zárt a kereskedés végén.

A Sportradar üzleti modelljének lényege, hogy egyszerre szolgálja ki és ellenőrzi a fogadási iparágat. A cég integritási részlege többek között a FIFA, az UEFA, az MLB és az NBA megbízásából figyeli a piacokat, és jelzi az esetleges bundagyanús eseteket. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetséggel (FIFA) 2017 óta állnak partnerségben, amelyet idén 2031-ig meghosszabbítottak. Ez a megállapodás a következő két férfi és női labdarúgó-világbajnokságot is lefedi.

A vállalat folyamatosan hangsúlyozza, hogy kizárólag engedéllyel rendelkező fogadási szolgáltatókkal dolgozik együtt. A jelentésben idézett egyik volt alkalmazott azonban úgy nyilatkozott, hogy az engedély nélküli üzemeltetőkkel kötött megállapodások adják a Sportradar tavalyi, 1,2 milliárd eurós bevételének mintegy harmadát. Egy másik shortolással foglalkozó cég, a Muddy Waters szintén szerdán tette közzé saját állításait. Szerintük a Sportradar értékesítési csapatának tagjai korábban jelezték nekik, hogy a vállalat célba kívánja venni az illegális piacokat.

A Callisto anyaga szerint a Sportradar fogadási ágazata, a Betradar által fejlesztett virtuális sportjátékok perzsa nyelvű fogadási oldalakon is megjelennek. Ezek a platformok iráni fizetési szolgáltatókon keresztüli befizetési lehetőséget is kínálnak. Az egyik ilyen oldal, a Berrybet például a Nobitex nevű iráni kriptotőzsde használatához is útmutatást ad az ügyfeleinek. Ezt a tőzsdét egy amerikai szenátusi meghallgatáson az Iráni Forradalmi Gárdával hozták összefüggésbe. Az engedély nélküli iráni és orosz üzemeltetőkkel fenntartott bármilyen kapcsolat komolyan felveti az amerikai, brit és európai uniós szankciók megsértésének gyanúját.

A Sportradar 2022 márciusában, az Ukrajna elleni invázió kezdete után felfüggesztette összes új oroszországi befektetését és ügyfélkapcsolatát. A Callisto azonban azt állítja, hogy azóta is indultak olyan orosz piaci platformok, amelyek Sportradar-termékeket használnak. A jelentés emellett a Santeda International nevű cég több márkáján is kimutatta ezen tartalmak jelenlétét. A Santeda aktívan hozzájárul az illegális kaszinók terjedéséhez az Egyesült Királyságban is.

A Callisto közölte, hogy megállapításait megosztotta több észak-amerikai és európai szerencsejáték-hatósággal, köztük a Brit Szerencsejáték Bizottsággal (Gambling Commission). Az érintett hatóságok közül három már meg is kezdte a benyújtott bizonyítékok vizsgálatát.

A Sportradar mindkét shortoló cég állításait határozottan elutasította. A kiadott közleményükben ténybeli pontatlanságokra, valamint az üzleti modelljük alapvető félreértésére hivatkoztak. A vállalat álláspontja szerint kizárólag engedéllyel rendelkező partnerekkel dolgoznak együtt, emellett a legszigorúbb megfelelőségi és átvilágítási követelményeket alkalmazzák. Kiemelték továbbá, hogy folyamatosan ellenőrzik a sportfogadási oldalakat a szellemi tulajdon jogosulatlan felhasználása szempontjából.