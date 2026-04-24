Az adóbevallás kitöltése
Gazdaság

Sürgős üzenetet küldött az adóhivatal: vészesen fogy az idő, magyarok tömegei csúszhatnak ki a fontos határidőből

Pénzcentrum
2026. április 24. 10:32

A május 20-i határidő közeledtével már több mint egymillió adózó elkészítette az szja-bevallását, miközben a NAV szerint még mindig sokan halogatják az ügyintézést. Az adóhivatal hangsúlyozta, hogy az elektronikus bevallás a legegyszerűbb megoldás, és idén is több millió előre kitöltött tervezet segíti az adózókat.

A NAV közlése szerint 5,6 millió bevallási tervezet érhető el az eSZJA rendszerben, amely Ügyfélkapu+ vagy DÁP-regisztrációval használható. Április 23-ig már 1,6 millióan nézték meg a dokumentumokat, közülük 920 ezren véglegesítették is, és több mint 600 ezren módosítás nélkül fogadták el a NAV által készített verziót.

Azoknak sem kell megijedniük, akiknek ki kell egészíteniük a tervezetet. A rendszer automatikus kérdés-felelet funkcióval segít, és külön támogatja például az ingatlanértékesítésből vagy bérbeadásból származó jövedelmek bevallását. Emellett többféle adókedvezmény is egy összegben igényelhető, ha azt valaki év közben nem érvényesítette.

Aki személyesen kérne segítséget, az telefonon a 1819-es NAV Infóvonalon vagy az ügyfélszolgálatokon is tájékozódhat. Pénteken külön nyílt nappal is készül az adóhivatal, a Dózsa György úti ügyfélszolgálaton reggel 8 és este 18 óra között segítik az ügyfeleket az szja-bevallás elkészítésében. A részletes tudnivalók a NAV honlapján, az SZJA-bevallás 2025 felületen érhetők el.
