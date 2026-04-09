Nemcsak a „bacon” és a „steak” került célkeresztbe, több hétköznapi kifejezés használatát is szigorítanák az EU-ban.
Hiába csinálja meg helyetted a hivatal, kegyetlenül ráfázhatsz: erre buktatóra figyelmeztetnek a szakértők az adóbevallásnál
Több lényeges szabály is módosult, ezért szakértők szerint annak, aki még nem tette meg, érdemes a május 20-ig hátralévő időben alaposan tanulmányozni a személyi jövedelemadó (szja) bevallás tervezetét. Bővült az adókedvezmények köre, változott azok érvényesítési sorrendje, szűkült egyes kedvezményekre jogosultak köre, miközben új előírások jelentek meg többek között a fizetővendéglátás és a kriptoeszközök adózása terén is.
Március 15. óta elérhetők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elkészített szja-bevallási tervezetek a 2025-ben megszerzett jövedelmekről, a bevallás és az adófizetés határideje pedig 2026. május 20. Azoknál a magánszemélyeknél, akik 2025-ben kizárólag munkabért szereztek, illetve a főállású katás egyéni vállalkozóknál, ha más jövedelmük nem volt, a bevallási tervezet 2026. május 20-án külön jóváhagyás nélkül is bevallássá válhat. Ugyanakkor minden olyan esetben, amikor valaki kedvezményt szeretne érvényesíteni, külföldről is szerzett jövedelmet, vagy speciális bevételi formája volt, érdemes tételesen átnézni és szükség esetén kiegészíteni a tervezetet, hívta fel a figyelmet a Deloitte.
A 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás több lényeges változást hoz a magánszemélyek számára. A változások miatt a magánszemélyeknek érdemes kiemelt figyelemmel átnézniük a bevallási tervezetet a május 20-ai bevallási és befizetési határidő előtt, különösen akkor, ha új típusú kedvezményt vagy speciális, a munkaviszonyból származó jövedelemtől eltérő jövedelmet érintő szabályt kívánnak alkalmazni.
Az egyik legfontosabb újdonság, hogy bővült az igénybe vehető adókedvezmények köre, és módosult azok érvényesítési sorrendje. Új kedvezményként jelent meg a három gyermeket nevelő anyák kedvezménye, amely először a 2025. szeptember 30. után megszerzett jövedelmekre alkalmazható. Emellett 2025. június 30-át követően adómentessé vált a csecsemőgondozási díj (CSED), a gyermekgondozási díj (GYED) és az örökbefogadói díj (ÖFD).
Szintén jelentős változás, hogy 2025. január 1-től szűkült azon magánszemélyek köre, akik bizonyos kedvezményeket érvényesíthetnek. A 25 év alatti fiatalok kedvezményét, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt alapvetően már csak EGT-államok és Magyarországgal határos nem EGT-államok (Ukrajna és Szerbia) állampolgárai érvényesíthetik. Ugyanakkor azok a harmadik országbeli állampolgárok, akik a családok támogatásáról szóló (Cst.) törvény alapján jogosultak lehetnek családi pótlékra, családi kedvezmény igénybevételére szintén jogosultságot szerezhetnek, a Cst.-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén.
Módosult a fizetővendéglátó tevékenység tételes átalányadója is: a Budapesten kiadott szobák után az éves adó mértéke 150 ezer forintra emelkedett, míg nem budapesti szálláshelyek esetén változatlan maradt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Újdonság érinti a kriptoeszközök adózását is: 2025-től az adókiegyenlítés már nemcsak az elmúlt két év, hanem bármely korábbi veszteség alapján is érvényesíthető. Fontos, hogy ezeket a veszteségeket a korábbi évek bevallásaiban szerepeltetni kell.
A tapasztalatok alapján az adóhatóság kiemelt figyelmet fordít a külföldről származó jövedelmekre, különösen a nemzetközi részvényprogramokban való munkavállalói részvételre. Ebben az esetben alapvetően a munkavállalók felelőssége a megszerzett jövedelem megfelelő bevallása és az adó megfizetése, amely kötelezettségek elmulasztása bírságokhoz, pótlékokhoz vezethet. Ezek elkerülése érdekében ugyancsak fontos figyelemmel lenni a különböző (belföldi és külföldi) befektetésekből származó jövedelmekre – az adóhatóság az automatikus nemzetközi információcsere keretében kapott adatok alapján a külföldi pénzügyi intézményen keresztül, akár digitális, fiókhálózattal nem rendelkező szolgáltatóknál vezetett számlán realizált jövedelemre is felfigyelhet.
A bevallás benyújtásával összefüggésben idén is lehetőség van arra, hogy az adózók személyi jövedelemadójuk 1-1%-áról rendelkezzenek. Az erre vonatkozó nyilatkozat a bevallástól függetlenül is benyújtható, de a határidő ez esetben is 2026. május 20.
-
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
-
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
