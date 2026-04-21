Vegyes forintmozgás kedd reggel: mutatjuk az árfolyamokat, így áll most a magyar pénz
Az euróval és a frankkal szemben minimálisan erősödött, a dollárral szemben ugyanakkor némileg gyengült reggelre a forint árfolyama.
Vegyes képet mutatott a forint a bankközi devizapiacon kedd reggel. Az euróval és a svájci frankkal szemben erősödni tudott a hétfő esti szintekhez képest, a dollárral szemben viszont enyhén gyengült.
Reggel hét órakor egy eurót 361,93 forinton jegyeztek, ami minimális erősödést jelent a hétfő esti 362,19 forintos szinthez képest. A svájci frank árfolyama szintén mérséklődött, a jegyzés 394,95 forintról 394,39 forintra esett. Az amerikai dollárral szemben ugyanakkor minimálisan gyengült a magyar fizetőeszköz. A devizajegyzés 307,27 forintról 307,36 forintra emelkedett.
Eközben a nemzetközi piacokon az euró is gyengült a dollárral szemben. A keresztárfolyam 1,1786-ról 1,1776-ra esett vissza.
Súlyos krízis fenyegeti a hazai földeket: kongatják a vészharangot, elképesztő aszály teheti tönkre az idei termést
Mennyivel marad el a talajvíz szintje a sokéves átlagtól? És melyik térségek vannak a legnagyobb veszélyben hazánkban? Mutatjuk!
Magyar Péter bejelentése: ők lesznek a Tisza-kormány miniszterei, Kapitány István, Orbán Anita is a listán
Délutáni sajtótájékoztatóján megnevezte kormánya hét miniszterét is Magyar Péter frissen megválasztott miniszterelnök.
Újabb sorscsapás a magyar mezőgazdaságnak: kegyetlen éve lehet idén a termelőknek, ez már az igazi gyümölcskatasztrófa
Több egymást követő áprilisi fagyos éjszaka és a csapadékhiány miatt idén is drasztikus terméskiesés várható a hazai gyümölcsösökben
Kitudódott, mire készül a Tisza Párt a Parlamentben: hatalmas átalakítások jöhetnek, négy új bizottság is létesülhet
Bár a húsz bizottság elsőre soknak tűnhet, a korábbi parlamenti ciklusokban volt már példa ennél tagoltabb rendszerre is.
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a benzinkutak szövetsége: ellátási zavarok várhatók, amiket még az Orbán-kormánynak kéne kezelnie
A szervezet arra kérte a leköszönő kormányt, hogy tartsa be ígéreteit, és rendezze a kérdést, mert ez még "rá tartozik".
Zsiday Viktor intelmei: gyomorszájra mért ütés a magyar gazdaságnak, ha a Tisza Párt egyből elkezdi minden ígéretét betartani
A közgazdász szerint a megoldás a fokozatosság.
Szivárognak a kormánytagok nevei: újabb bejelentést tett Magyar Péter – ennyi minisztérium lesz a Tisza-kormányban
A megválasztott miniszterelnök elmondta, hogy a mai napon fogja közölni a nyilvánossággal és a frakció tagjaival a Tisza-kormány struktúráját és a már kiválasztott minisztereket.
Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz
A Hetifókuszban ezúttal a fenntarthatóság témájában kérdeztünk piaci szereplőket arról, hogy a vállalatok mit tesznek a fenntarthatóbb működés érdekében.
A levélből az derül ki a vállalkozások, gazdálkodók számára, hogy adótartozásuk, illetve éppen hogy túlfizetésük keletkezett-e az adóév során.
Újabb pénzcsap megnyitását helyezték kilátásba: óriási felzárkóztatási forráshoz juthat Magyarország
Akár 92 milliárd forintnak megfelelő norvég támogatáshoz is juthat Magyarország, ha nyárig sikerül megállapodni a hamarosan megalakuló Tisza-kormánnyal.
A parlamenti választásokat követő meglepő, kétharmados kormányváltás hatására a forint az elmúlt négy év legmagasabb szintjére erősödött az euróval és a dollárral szemben.
Elképesztő támogatást tervez bevezetni a Tisza Párt: rengeteg magyar lehet rá jogosult, mire készül az új kormány?
A választást követő héten már a Nemzeti Választási Iroda által közölt eredmények határozták meg a közéleti és gazdasági diskurzust.
Hatalmas hibát vallott be Ursula von der Leyen: új csodafegyver mentheti meg Európa energiaellátását
Az energiabiztonsági kihívások és az újabb geopolitikai válságok hatására az Európai Unió felismerte az atomenergia, különösen a kis moduláris reaktorok (SMR) stratégiai jelentőségét.
Készül a mesterterv: ez a vadonatúj útvonal mentheti meg a világot egy durva olajellátási katasztrófától
Új, Irakot és Törökországot összekötő kőolajvezeték megépítését szorgalmazza a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője.
Orbán Viktor: hétfőn újraindulhat a Barátság-vezeték, nem blokkoljuk az Ukrajnának szánt hitelt, ha így lesz
Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök vasárnap délután a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Ukrajna jelezte a hajlandóságát az olajszállítás hétfői újraindítására a Barátság vezetéken.
Olyan gazdasági krízis közeleg, amit már senki sem tud megállítani: elismerték, még az USA is tehetetlen ezzel szemben
A washingtoni IMF- és Világbank-találkozón részt vevő globális pénzügyi vezetők arra a felismerésre jutottak, hogy egyre kevésbé tudják enyhíteni a geopolitikai sokkok okozta gazdasági károkat.
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
Verseny nélkül, egy előre lejátszott eljárás keretében kaphatja meg a német Rheinmetall a román haderő hárommilliárd eurós harcjármű-beszerzési tenderét.
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
A Tisza Párt képviselői és az Európai Bizottság delegációja a hétvégén informális egyeztetéseket folytatott a Magyarországnak járó, jelenleg befagyasztott uniós források felszabadításáról.
