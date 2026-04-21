Vegyes forintmozgás kedd reggel: mutatjuk az árfolyamokat, így áll most a magyar pénz

Vegyes képet mutatott a forint a bankközi devizapiacon kedd reggel. Az euróval és a svájci frankkal szemben erősödni tudott a hétfő esti szintekhez képest, a dollárral szemben viszont enyhén gyengült.

Reggel hét órakor egy eurót 361,93 forinton jegyeztek, ami minimális erősödést jelent a hétfő esti 362,19 forintos szinthez képest. A svájci frank árfolyama szintén mérséklődött, a jegyzés 394,95 forintról 394,39 forintra esett. Az amerikai dollárral szemben ugyanakkor minimálisan gyengült a magyar fizetőeszköz. A devizajegyzés 307,27 forintról 307,36 forintra emelkedett.

Eközben a nemzetközi piacokon az euró is gyengült a dollárral szemben. A keresztárfolyam 1,1786-ról 1,1776-ra esett vissza.