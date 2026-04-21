A képen egy pénztárca látható, kezében néhány magyar forintos bankjeggyel. Három tízezer forintos és egy húszezer forintos bankjegy. Összesen 50000 forint. A háttér fekete színű. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Gazdaság

Vegyes forintmozgás kedd reggel: mutatjuk az árfolyamokat, így áll most a magyar pénz

MTI
2026. április 21. 08:15

Az euróval és a frankkal szemben minimálisan erősödött, a dollárral szemben ugyanakkor némileg gyengült reggelre a forint árfolyama.

Vegyes képet mutatott a forint a bankközi devizapiacon kedd reggel. Az euróval és a svájci frankkal szemben erősödni tudott a hétfő esti szintekhez képest, a dollárral szemben viszont enyhén gyengült.

Reggel hét órakor egy eurót 361,93 forinton jegyeztek, ami minimális erősödést jelent a hétfő esti 362,19 forintos szinthez képest. A svájci frank árfolyama szintén mérséklődött, a jegyzés 394,95 forintról 394,39 forintra esett. Az amerikai dollárral szemben ugyanakkor minimálisan gyengült a magyar fizetőeszköz. A devizajegyzés 307,27 forintról 307,36 forintra emelkedett.

Eközben a nemzetközi piacokon az euró is gyengült a dollárral szemben. A keresztárfolyam 1,1786-ról 1,1776-ra esett vissza.
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

