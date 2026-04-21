Az Európai Unió zászlaját lengető zászló az Európai Bizottság Berlaymont épülete előtt, Brüsszel, Belgium
Gazdaság

Ez nagyon jó hír a magyar gazdaságnak: több milliárd euró jöhet máris hazánkba, rábólintott Brüsszel

2026. április 21. 11:30

Az Európai Bizottság engedélyezte Horvátországnak, hogy a helyreállítási alapból 411 millió eurós tőkeinjekciót nyújtson a nemzeti fejlesztési bankjának. Brüsszel egyre rugalmasabb hozzáállása a még fel nem használt uniós források átcsoportosításához jó hír Magyarországnak is: hazánk így időben hozzájuthat a saját, 10 milliárd eurós keretéhez - közölte a Portfolio.

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásainak lehívási határideje egyre közeledik, ami szemmel láthatóan változást hozott az uniós döntéshozatalban. Az Európai Bizottság nyitottabbá vált arra a megoldásra, hogy a tagállamok a még el nem költött pénzeket olyan hazai fejlesztésfinanszírozó intézményekbe csatornázzák át, amelyek megfelelnek a program eredeti célkitűzéseinek.

Ennek az új gyakorlatnak a legutóbbi példája a horvát nemzeti fejlesztési bank (HBOR) számára most jóváhagyott, több mint 400 millió eurós tőkejuttatás. Ez az áthidaló megoldás nem előzmény nélküli. Az Európai Bizottság korábban Lengyelország esetében is jóváhagyott már egy hasonló lépést.

A kialakulóban lévő brüsszeli precedens komoly jelentőséggel bírhat Magyarország számára is. A rugalmasabb eljárásrend megnyitja az utat afelé, hogy a magyar kormány a határidők lejárta előtt lehívja, és a hazai intézményrendszerben kösse le a hazánknak járó 10 milliárd eurós támogatási keretet.
Hitelkártya
A kártyával hitelből lehet költeni, nem kell számlával rendelkezni a banknál és igényléséhez nem kell pénz vagy jövedelemátutalás. A havi periódus zárásakor tartozásunkat hitelkamat ellenében továbbvihetjük illetve dönthetünk a teljes összeg visszafizetéséről. A hitelkártyával hitelbe vásárolhatunk, de a bankok többsége nem számol fel kamatot a türelmi időszak alatt, ami általában 45 nap. A vásárlások alkalmával különböző jóváírásokat kaphatunk, amit később levásárolhatunk vagy csökkentik a számlák végösszegét. Ha hitelkártyával vásárolunk nagyon fontos, hogy a türelmi időszak előtt visszafizessük a teljes tartozásunk, egyébként a bank magas kamatot számol fel.

