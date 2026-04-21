Az Egyensúly Intézet friss előrejelzése szerint a magyar gazdaság ugyan kilábalhat a stagnálásból, de a növekedés üteme továbbra is visszafogott marad 2026-ban.
Ez nagyon jó hír a magyar gazdaságnak: több milliárd euró jöhet máris hazánkba, rábólintott Brüsszel
Az Európai Bizottság engedélyezte Horvátországnak, hogy a helyreállítási alapból 411 millió eurós tőkeinjekciót nyújtson a nemzeti fejlesztési bankjának. Brüsszel egyre rugalmasabb hozzáállása a még fel nem használt uniós források átcsoportosításához jó hír Magyarországnak is: hazánk így időben hozzájuthat a saját, 10 milliárd eurós keretéhez - közölte a Portfolio.
A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásainak lehívási határideje egyre közeledik, ami szemmel láthatóan változást hozott az uniós döntéshozatalban. Az Európai Bizottság nyitottabbá vált arra a megoldásra, hogy a tagállamok a még el nem költött pénzeket olyan hazai fejlesztésfinanszírozó intézményekbe csatornázzák át, amelyek megfelelnek a program eredeti célkitűzéseinek.
Ennek az új gyakorlatnak a legutóbbi példája a horvát nemzeti fejlesztési bank (HBOR) számára most jóváhagyott, több mint 400 millió eurós tőkejuttatás. Ez az áthidaló megoldás nem előzmény nélküli. Az Európai Bizottság korábban Lengyelország esetében is jóváhagyott már egy hasonló lépést.
A kialakulóban lévő brüsszeli precedens komoly jelentőséggel bírhat Magyarország számára is. A rugalmasabb eljárásrend megnyitja az utat afelé, hogy a magyar kormány a határidők lejárta előtt lehívja, és a hazai intézményrendszerben kösse le a hazánknak járó 10 milliárd eurós támogatási keretet.
Ez lehet Magyar Péter egyik legnagyobb dilemmája a kormányzása alatt: bárhogy is dönt, a kockázat óriási
Amennyiben a kormány a szerződésbontás mellett dönt, a magyar államnak kell tételesen bizonyítania, hogy az orosz fél képtelen volt teljesíteni a műszaki és határidős vállalásait.
Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.
A jegybank a kedvezőtlen nemzetközi folyamatokkal magyarázza a visszaesést, egymilliárd dollárnyival kevesebb az aranytartalékunk most.
Az euróval és a frankkal szemben minimálisan erősödött, a dollárral szemben ugyanakkor némileg gyengült reggelre a forint árfolyama.
Háborús félelem rántotta lejtőre a magyar tőzsdét: csúnyán elhasaltak a legnépszerűbb hazai részvények
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2431,78 ponttal, 1,75 százalékkal esett, így 136 386,25 ponton zárt.
Súlyos krízis fenyegeti a hazai földeket: kongatják a vészharangot, elképesztő aszály teheti tönkre az idei termést
Mennyivel marad el a talajvíz szintje a sokéves átlagtól? És melyik térségek vannak a legnagyobb veszélyben hazánkban? Mutatjuk!
Magyar Péternek üzent az ÉVOSZ elnöke: ez lehetne a Tisza Párt építőipari programjának első intézkedése
A megrendelések drasztikus hiányát elsősorban az okozta, hogy a korábbi kormány ötezer milliárd forintnyi állami beruházást fagyasztott be a 2023-as és 2024-es évben.
Magyar Péter bejelentése: ők lesznek a Tisza-kormány miniszterei, Kapitány István, Orbán Anita is a listán
Délutáni sajtótájékoztatóján megnevezte kormánya hét miniszterét is Magyar Péter frissen megválasztott miniszterelnök.
Újabb sorscsapás a magyar mezőgazdaságnak: kegyetlen éve lehet idén a termelőknek, ez már az igazi gyümölcskatasztrófa
Több egymást követő áprilisi fagyos éjszaka és a csapadékhiány miatt idén is drasztikus terméskiesés várható a hazai gyümölcsösökben
Kitudódott, mire készül a Tisza Párt a Parlamentben: hatalmas átalakítások jöhetnek, négy új bizottság is létesülhet
Bár a húsz bizottság elsőre soknak tűnhet, a korábbi parlamenti ciklusokban volt már példa ennél tagoltabb rendszerre is.
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a benzinkutak szövetsége: ellátási zavarok várhatók, amiket még az Orbán-kormánynak kéne kezelnie
A szervezet arra kérte a leköszönő kormányt, hogy tartsa be ígéreteit, és rendezze a kérdést, mert ez még "rá tartozik".
Zsiday Viktor intelmei: gyomorszájra mért ütés a magyar gazdaságnak, ha a Tisza Párt egyből elkezdi minden ígéretét betartani
A közgazdász szerint a megoldás a fokozatosság.
Szivárognak a kormánytagok nevei: újabb bejelentést tett Magyar Péter – ennyi minisztérium lesz a Tisza-kormányban
A megválasztott miniszterelnök elmondta, hogy a mai napon fogja közölni a nyilvánossággal és a frakció tagjaival a Tisza-kormány struktúráját és a már kiválasztott minisztereket.
Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz
A Hetifókuszban ezúttal a fenntarthatóság témájában kérdeztünk piaci szereplőket arról, hogy a vállalatok mit tesznek a fenntarthatóbb működés érdekében.
A levélből az derül ki a vállalkozások, gazdálkodók számára, hogy adótartozásuk, illetve éppen hogy túlfizetésük keletkezett-e az adóév során.
Újabb pénzcsap megnyitását helyezték kilátásba: óriási felzárkóztatási forráshoz juthat Magyarország
Akár 92 milliárd forintnak megfelelő norvég támogatáshoz is juthat Magyarország, ha nyárig sikerül megállapodni a hamarosan megalakuló Tisza-kormánnyal.
A parlamenti választásokat követő meglepő, kétharmados kormányváltás hatására a forint az elmúlt négy év legmagasabb szintjére erősödött az euróval és a dollárral szemben.
Elképesztő támogatást tervez bevezetni a Tisza Párt: rengeteg magyar lehet rá jogosult, mire készül az új kormány?
A választást követő héten már a Nemzeti Választási Iroda által közölt eredmények határozták meg a közéleti és gazdasági diskurzust.
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.