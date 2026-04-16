Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél

Összehangolt nyomozati akciót hajt végre a Központi Nyomozó Főügyészség egy Pest vármegyei polgármester ügyében. A több helyszínen zajló eljárásban a Készenléti Rendőrség is részt vesz.

A hatóság egyelőre szűkszavú közleményt adott ki az esetről. Ebből annyi derül ki, hogy a büntetőeljárás még decemberben indult. A jelenlegi akció során mintegy húsz hivatalos személy intézkedik a különböző helyszíneken.

A nyomozás hátteréről és az eljárás pontos okáról az ügyészség várhatóan a délutáni órákban ad részletes tájékoztatást.