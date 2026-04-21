Váratlan fordulat a hazai tőzsdén: míg az OTP lejtőre került, egy másik magyar papír sosem látott csúcsot döntött

Budapest, 2026. április 21., kedd (MTI) - A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 742,26 pontos, 0,54 százalékos csökkenéssel, 135 643,99 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 26,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Takács Andráselmondta: az elmúlt napok emelkedése után a befektetői hangulatváltozásra érzékenyebb OTP alulteljesítő volt, a Mol részvényei pedig arra hírre emelkedtek, hogy Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását.

A defenzív papírnak számító Richterben piaczárás előtt egy órával volt egy nagyobb kötés, a gyógyszerpapír kedden új történelmi csúcson zárt - jegyezte meg az elemző.

A Mol 62 forinttal, 1,54 százalékkal 4086 forintra erősödött, 1,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 1070 forinttal, 2,44 százalékkal 42 820 forintra csökkent, forgalmuk 21,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,16 százalékkal 2446 forintra esett, forgalma 514,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 200 forinttal, 1,54 százalékkal 13 200 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,7 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9215 ponton zárt kedden, ez 56,37 pontos, 0,62 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.