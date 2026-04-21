2026. április 21. kedd Konrád
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tőzsdei piac kijelző képernyő táblája és grafikonok információ LED számítógépes monitoron keresztül, háttérben defókuszált városi utcai jelenettel. A tőzsde, a pénzügyek és a közgazdaságtan koncepciója
Gazdaság

Váratlan fordulat a hazai tőzsdén: míg az OTP lejtőre került, egy másik magyar papír sosem látott csúcsot döntött

MTI
2026. április 21. 19:10

Budapest, 2026. április 21., kedd (MTI) - A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 742,26 pontos, 0,54 százalékos csökkenéssel, 135 643,99 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 26,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője, Takács Andráselmondta: az elmúlt napok emelkedése után a befektetői hangulatváltozásra érzékenyebb OTP alulteljesítő volt, a Mol részvényei pedig arra hírre emelkedtek, hogy Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A defenzív papírnak számító Richterben piaczárás előtt egy órával volt egy nagyobb kötés, a gyógyszerpapír kedden új történelmi csúcson zárt - jegyezte meg az elemző.

A Mol 62 forinttal, 1,54 százalékkal 4086 forintra erősödött, 1,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 1070 forinttal, 2,44 százalékkal 42 820 forintra csökkent, forgalmuk 21,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,16 százalékkal 2446 forintra esett, forgalma 514,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 200 forinttal, 1,54 százalékkal 13 200 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,7 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9215 ponton zárt kedden, ez 56,37 pontos, 0,62 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:17
19:15
19:10
19:02
18:46
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 21. 17:21
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. április 21. 16:40
Mennyi értéket termel egy dolgozó kéz? - BB Tengely
Magyarország lemaradt a termelékenységi versenyben, a Balkán-Baltikum régió országainak többsége leh...
MEDIA1  |  2026. április 21. 13:12
Fidesztől ismerős módszerrel zártak ki médiamunkásokat Magyar Péter és a Tisza Párt sajtótájékoztatójáról
Több médium sem tudósíthatott a Tisza Párt a budapesti Hungexpo rendezvényközpontban megtartott kedd...
iO Charts  |  2026. április 21. 10:54
XTB bróker elemzés: ezt tudja a platform 2026-ban
Az XTB bróker bemutatása Az XTB elemzése a 2026 áprilisi állapotot tükrözi. Az XTB-t – aminek...
Bankmonitor  |  2026. április 20. 11:10
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
2026. április 21.
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
2026. április 21.
Ha részt veszel ebben a kutatásban, 10 ezer forintos ajándék üti a markod!
2026. április 21.
Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet
NAPTÁR
Tovább
2026. április 21. kedd
Konrád
17. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
2
2 napja
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
3
2 napja
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
4
2 napja
Elképesztő támogatást tervez bevezetni a Tisza Párt: rengeteg magyar lehet rá jogosult, mire készül az új kormány?
5
2 napja
Kőkemény csapdát hagyott hátra az Orbán-kormány: itt robbanhat az első nagy uniós bomba Magyar Péterék alatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Középárfolyam
A vételi és az eladási ár számtani átlaga.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 19:17
Friss! Döntött az államfő: megvan, mikor tartják az Országgyűlés alakuló ülését
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 19:02
Hivatalos! Fű alatt csökkent a lottó ára Magyarországon: ez a játék érintett
Agrárszektor  |  2026. április 21. 18:28
Elképesztő rovaráradatra készülhetnek a magyarok: súlyos, ami ránk vár