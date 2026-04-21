Budapest, 2026. április 17.Az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ tárgyalás résztvevõi az Országházban 2026. április 17-én. Szemben középen Such György, az Országgyûlés Hivatalának fõigazgatója, jobbról Magyar Péter, a Tisza Párt
Gazdaság

Folytatódnak a tárgyalások az Országházban: erről egyezhet meg ma a pártokkal Magyar Péter

2026. április 21. 08:46

Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.

A megbeszélések pénteken kezdődtek a választáson nyertes Tisza Párt, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselőinek, valamint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek a részvételével.

A tárgyalások fontosabb témakörei között szerepel a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. Az egyeztetést Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje hétfőn jelentette be: Forsthoffer Ágnest, pártja alelnökét, Veszprém vármegye, 2. számú, Balatonfüred központú egyéni választókerületének megválasztott képviselőjét jelölik az Országgyűlés elnökének. Közölte azt is, hogy az új kormányban 16 minisztérium lesz.

Kapcsolódó cikkeink:

A pénteki tanácskozás után Magyar Péter az alakuló ülés lehetséges időpontját május 9-re tette, azt mondta, hétvégén szeretnék tartani az ülést, ugyanis aznapra rendezvényt szerveznek az Országház előtti Kossuth Lajos térre. Közölte azt is, pártja azt is javasolja, amire 1990 óta nem volt példa, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt. Magyar Péter elmondta, javasolta, hogy minden frakciónak legyen parlamenti alelnöke. A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát javasolja alelnöknek.

Az országgyűlési bizottságok a mindenkori kormányzati struktúrához igazodnak, jelenleg tizenhat van; a Tisza Párt húsz parlamenti bizottság felállítását javasolta. Lesznek átnevezések, egyszerűsítések - mondta Magyar Péter, példaként említve, hogy az Országgyűlésnek lesz társadalmi részvételiséggel foglalkozó bizottsága.

Az országgyűlési törvény szerint kötelező létrehozni a mentelmi bizottságot, valamint alkotmányügyi kérdésekkel, költségvetéssel, külügyekkel, európai uniós ügyekkel, honvédelemmel, nemzetbiztonsággal, nemzetpolitikával foglalkozó állandó bizottságot. Az április 12-i országgyűlési választáson a Tisza Párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig hat mandátumot szerzett.

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 20. 16:50
Meddig száguldhat a forint, és lehet-e túl erős?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 21. 00:24
Beszólt Gönczi Gábornak és Marsi Anikónak az RTL Híradóban Szellő István és Erős Antónia
Az RTL Híradó hétfői adásának végén Szellő István és Erős Antónia elárulták, az intenzív választási...
Bankmonitor  |  2026. április 20. 11:10
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé...
Holdblog  |  2026. április 20. 08:28
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon ko...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 17. 17:36
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
2026. április 20.
Súlyos krízis fenyegeti a hazai földeket: kongatják a vészharangot, elképesztő aszály teheti tönkre az idei termést
2026. április 20.
Sokkoló árkülönbségek: olyan erős a forint, hogy Szlovákiában tízezreket spórolhatsz egy nagybevásárláson
2026. április 20.
Magyar Péter bejelentése: ők lesznek a Tisza-kormány miniszterei, Kapitány István, Orbán Anita is a listán
1
5 napja
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
2
7 napja
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
3
2 napja
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
4
2 napja
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
5
2 napja
Elképesztő támogatást tervez bevezetni a Tisza Párt: rengeteg magyar lehet rá jogosult, mire készül az új kormány?
Vegyes életbiztosítás
ötvözi a kockázati életbiztosítás és az elérési életbiztosítás elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 09:11
Ez lehet Magyar Péter egyik legnagyobb dilemmája a kormányzása alatt: bárhogy is dönt, a kockázat óriási
Pénzcentrum  |  2026. április 21. 07:10
Még ne rakjuk el az esernyőket: folytatódnak a záporok, zivatarok, nem tör be végleg a meleg tavasz
Agrárszektor  |  2026. április 21. 08:14
Jön a vihar: ebben az 5 megyében lesz a legdurvább ítéletidő