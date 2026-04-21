Folytatódnak a tárgyalások az Országházban: erről egyezhet meg ma a pártokkal Magyar Péter
Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.
A megbeszélések pénteken kezdődtek a választáson nyertes Tisza Párt, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselőinek, valamint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek a részvételével.
A tárgyalások fontosabb témakörei között szerepel a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések. Az egyeztetést Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje hétfőn jelentette be: Forsthoffer Ágnest, pártja alelnökét, Veszprém vármegye, 2. számú, Balatonfüred központú egyéni választókerületének megválasztott képviselőjét jelölik az Országgyűlés elnökének. Közölte azt is, hogy az új kormányban 16 minisztérium lesz.
A pénteki tanácskozás után Magyar Péter az alakuló ülés lehetséges időpontját május 9-re tette, azt mondta, hétvégén szeretnék tartani az ülést, ugyanis aznapra rendezvényt szerveznek az Országház előtti Kossuth Lajos térre. Közölte azt is, pártja azt is javasolja, amire 1990 óta nem volt példa, hogy a miniszterelnököt már az alakuló ülésen válassza meg a parlament, és aznap tegyen esküt. Magyar Péter elmondta, javasolta, hogy minden frakciónak legyen parlamenti alelnöke. A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát javasolja alelnöknek.
Az országgyűlési bizottságok a mindenkori kormányzati struktúrához igazodnak, jelenleg tizenhat van; a Tisza Párt húsz parlamenti bizottság felállítását javasolta. Lesznek átnevezések, egyszerűsítések - mondta Magyar Péter, példaként említve, hogy az Országgyűlésnek lesz társadalmi részvételiséggel foglalkozó bizottsága.
Az országgyűlési törvény szerint kötelező létrehozni a mentelmi bizottságot, valamint alkotmányügyi kérdésekkel, költségvetéssel, külügyekkel, európai uniós ügyekkel, honvédelemmel, nemzetbiztonsággal, nemzetpolitikával foglalkozó állandó bizottságot. Az április 12-i országgyűlési választáson a Tisza Párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig hat mandátumot szerzett.
Súlyos krízis fenyegeti a hazai földeket: kongatják a vészharangot, elképesztő aszály teheti tönkre az idei termést
Mennyivel marad el a talajvíz szintje a sokéves átlagtól? És melyik térségek vannak a legnagyobb veszélyben hazánkban? Mutatjuk!
Magyar Péternek üzent az ÉVOSZ elnöke: ez lehetne a Tisza Párt építőipari programjának első intézkedése
A megrendelések drasztikus hiányát elsősorban az okozta, hogy a korábbi kormány ötezer milliárd forintnyi állami beruházást fagyasztott be a 2023-as és 2024-es évben.
Magyar Péter bejelentése: ők lesznek a Tisza-kormány miniszterei, Kapitány István, Orbán Anita is a listán
Délutáni sajtótájékoztatóján megnevezte kormánya hét miniszterét is Magyar Péter frissen megválasztott miniszterelnök.
Újabb sorscsapás a magyar mezőgazdaságnak: kegyetlen éve lehet idén a termelőknek, ez már az igazi gyümölcskatasztrófa
Több egymást követő áprilisi fagyos éjszaka és a csapadékhiány miatt idén is drasztikus terméskiesés várható a hazai gyümölcsösökben
Kitudódott, mire készül a Tisza Párt a Parlamentben: hatalmas átalakítások jöhetnek, négy új bizottság is létesülhet
Bár a húsz bizottság elsőre soknak tűnhet, a korábbi parlamenti ciklusokban volt már példa ennél tagoltabb rendszerre is.
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a benzinkutak szövetsége: ellátási zavarok várhatók, amiket még az Orbán-kormánynak kéne kezelnie
A szervezet arra kérte a leköszönő kormányt, hogy tartsa be ígéreteit, és rendezze a kérdést, mert ez még "rá tartozik".
Zsiday Viktor intelmei: gyomorszájra mért ütés a magyar gazdaságnak, ha a Tisza Párt egyből elkezdi minden ígéretét betartani
A közgazdász szerint a megoldás a fokozatosság.
Szivárognak a kormánytagok nevei: újabb bejelentést tett Magyar Péter – ennyi minisztérium lesz a Tisza-kormányban
A megválasztott miniszterelnök elmondta, hogy a mai napon fogja közölni a nyilvánossággal és a frakció tagjaival a Tisza-kormány struktúráját és a már kiválasztott minisztereket.
Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz
A Hetifókuszban ezúttal a fenntarthatóság témájában kérdeztünk piaci szereplőket arról, hogy a vállalatok mit tesznek a fenntarthatóbb működés érdekében.
A levélből az derül ki a vállalkozások, gazdálkodók számára, hogy adótartozásuk, illetve éppen hogy túlfizetésük keletkezett-e az adóév során.
Újabb pénzcsap megnyitását helyezték kilátásba: óriási felzárkóztatási forráshoz juthat Magyarország
Akár 92 milliárd forintnak megfelelő norvég támogatáshoz is juthat Magyarország, ha nyárig sikerül megállapodni a hamarosan megalakuló Tisza-kormánnyal.
A parlamenti választásokat követő meglepő, kétharmados kormányváltás hatására a forint az elmúlt négy év legmagasabb szintjére erősödött az euróval és a dollárral szemben.
Elképesztő támogatást tervez bevezetni a Tisza Párt: rengeteg magyar lehet rá jogosult, mire készül az új kormány?
A választást követő héten már a Nemzeti Választási Iroda által közölt eredmények határozták meg a közéleti és gazdasági diskurzust.
Hatalmas hibát vallott be Ursula von der Leyen: új csodafegyver mentheti meg Európa energiaellátását
Az energiabiztonsági kihívások és az újabb geopolitikai válságok hatására az Európai Unió felismerte az atomenergia, különösen a kis moduláris reaktorok (SMR) stratégiai jelentőségét.
Készül a mesterterv: ez a vadonatúj útvonal mentheti meg a világot egy durva olajellátási katasztrófától
Új, Irakot és Törökországot összekötő kőolajvezeték megépítését szorgalmazza a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője.
Orbán Viktor: hétfőn újraindulhat a Barátság-vezeték, nem blokkoljuk az Ukrajnának szánt hitelt, ha így lesz
Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök vasárnap délután a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Ukrajna jelezte a hajlandóságát az olajszállítás hétfői újraindítására a Barátság vezetéken.
Olyan gazdasági krízis közeleg, amit már senki sem tud megállítani: elismerték, még az USA is tehetetlen ezzel szemben
A washingtoni IMF- és Világbank-találkozón részt vevő globális pénzügyi vezetők arra a felismerésre jutottak, hogy egyre kevésbé tudják enyhíteni a geopolitikai sokkok okozta gazdasági károkat.
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
Verseny nélkül, egy előre lejátszott eljárás keretében kaphatja meg a német Rheinmetall a román haderő hárommilliárd eurós harcjármű-beszerzési tenderét.
