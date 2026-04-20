A megrendelések drasztikus hiányát elsősorban az okozta, hogy a korábbi kormány ötezer milliárd forintnyi állami beruházást fagyasztott be a 2023-as és 2024-es évben.
Háborús félelem rántotta lejtőre a magyar tőzsdét: csúnyán elhasaltak a legnépszerűbb hazai részvények
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2431,78 ponttal, 1,75 százalékkal esett, így 136 386,25 ponton zárt.
A teljes részvénypiaci forgalom 17,4 milliárd forint volt. A vezető papírok közül csak a Magyar Telekom erősödött, a többi blue chip gyengült az előző záráshoz képest.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a hazai piac a nemzetközi trendeket követte. Európában is eséssel indult a hét, amit a befektetők iráni konfliktussal kapcsolatos aggodalmai magyarázhatnak.
- A Mol árfolyama 64 forinttal, 1,57 százalékkal csökkent, 4024 forinton zárt, 3,1 milliárd forintos forgalom mellett.
- Az OTP részvényei 960 forinttal, 2,14 százalékkal estek, így 43 890 forintra gyengültek, forgalmuk elérte a 10,8 milliárd forintot.
- A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,16 százalékkal emelkedett, 2450 forinton zárt, 1,3 milliárd forintos forgalommal.
- A Richter papírjai 150 forinttal, 1,14 százalékkal estek vissza, így 13 000 forinton fejezték be a kereskedést, 1,2 milliárd forintos forgalom mellett.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 64,42 ponttal, 0,7 százalékkal csökkent, és 9158,63 ponton zárt hétfőn.
Súlyos krízis fenyegeti a hazai földeket: kongatják a vészharangot, elképesztő aszály teheti tönkre az idei termést
Mennyivel marad el a talajvíz szintje a sokéves átlagtól? És melyik térségek vannak a legnagyobb veszélyben hazánkban? Mutatjuk!
Kitudódott, mire készül a Tisza Párt a Parlamentben: hatalmas átalakítások jöhetnek, négy új bizottság is létesülhet
Bár a húsz bizottság elsőre soknak tűnhet, a korábbi parlamenti ciklusokban volt már példa ennél tagoltabb rendszerre is.
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a benzinkutak szövetsége: ellátási zavarok várhatók, amiket még az Orbán-kormánynak kéne kezelnie
A szervezet arra kérte a leköszönő kormányt, hogy tartsa be ígéreteit, és rendezze a kérdést, mert ez még "rá tartozik".
Zsiday Viktor intelmei: gyomorszájra mért ütés a magyar gazdaságnak, ha a Tisza Párt egyből elkezdi minden ígéretét betartani
A közgazdász szerint a megoldás a fokozatosság.
Szivárognak a kormánytagok nevei: újabb bejelentést tett Magyar Péter – ennyi minisztérium lesz a Tisza-kormányban
A megválasztott miniszterelnök elmondta, hogy a mai napon fogja közölni a nyilvánossággal és a frakció tagjaival a Tisza-kormány struktúráját és a már kiválasztott minisztereket.
Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz
A Hetifókuszban ezúttal a fenntarthatóság témájában kérdeztünk piaci szereplőket arról, hogy a vállalatok mit tesznek a fenntarthatóbb működés érdekében.
A levélből az derül ki a vállalkozások, gazdálkodók számára, hogy adótartozásuk, illetve éppen hogy túlfizetésük keletkezett-e az adóév során.
Újabb pénzcsap megnyitását helyezték kilátásba: óriási felzárkóztatási forráshoz juthat Magyarország
Akár 92 milliárd forintnak megfelelő norvég támogatáshoz is juthat Magyarország, ha nyárig sikerül megállapodni a hamarosan megalakuló Tisza-kormánnyal.
A parlamenti választásokat követő meglepő, kétharmados kormányváltás hatására a forint az elmúlt négy év legmagasabb szintjére erősödött az euróval és a dollárral szemben.
Elképesztő támogatást tervez bevezetni a Tisza Párt: rengeteg magyar lehet rá jogosult, mire készül az új kormány?
A választást követő héten már a Nemzeti Választási Iroda által közölt eredmények határozták meg a közéleti és gazdasági diskurzust.
Hatalmas hibát vallott be Ursula von der Leyen: új csodafegyver mentheti meg Európa energiaellátását
Az energiabiztonsági kihívások és az újabb geopolitikai válságok hatására az Európai Unió felismerte az atomenergia, különösen a kis moduláris reaktorok (SMR) stratégiai jelentőségét.
Készül a mesterterv: ez a vadonatúj útvonal mentheti meg a világot egy durva olajellátási katasztrófától
Új, Irakot és Törökországot összekötő kőolajvezeték megépítését szorgalmazza a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője.
Orbán Viktor: hétfőn újraindulhat a Barátság-vezeték, nem blokkoljuk az Ukrajnának szánt hitelt, ha így lesz
Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök vasárnap délután a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Ukrajna jelezte a hajlandóságát az olajszállítás hétfői újraindítására a Barátság vezetéken.
Olyan gazdasági krízis közeleg, amit már senki sem tud megállítani: elismerték, még az USA is tehetetlen ezzel szemben
A washingtoni IMF- és Világbank-találkozón részt vevő globális pénzügyi vezetők arra a felismerésre jutottak, hogy egyre kevésbé tudják enyhíteni a geopolitikai sokkok okozta gazdasági károkat.
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
Verseny nélkül, egy előre lejátszott eljárás keretében kaphatja meg a német Rheinmetall a román haderő hárommilliárd eurós harcjármű-beszerzési tenderét.
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
A Tisza Párt képviselői és az Európai Bizottság delegációja a hétvégén informális egyeztetéseket folytatott a Magyarországnak járó, jelenleg befagyasztott uniós források felszabadításáról.
Kőkemény csapdát hagyott hátra az Orbán-kormány: itt robbanhat az első nagy uniós bomba Magyar Péterék alatt
A májusban hivatalba lépő, Magyar Péter vezette új kormány nemcsak egy politikailag megosztott országot, hanem az Orbán-kabinet rendkívül terhes uniós örökségét is átveszi.
Hamarosan zöld utat kaphat a Mol gigaüzlete, a szerbekkel tárgyalt Hernádi Zsolt: mit lépnek az oroszok?
A Szerbiai Kőolajipari Vállalat jövőjéről és esetleges értékesítéséről tárgyalt Belgrádban Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter és Hernádi Zsolt.
