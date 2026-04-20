2026. április 20. hétfő Tivadar
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tőzsdei idézetek megjelenítése a városi jelenet tükrözik az üvegen
Gazdaság

Háborús félelem rántotta lejtőre a magyar tőzsdét: csúnyán elhasaltak a legnépszerűbb hazai részvények

Pénzcentrum
2026. április 20. 20:16

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2431,78 ponttal, 1,75 százalékkal esett, így 136 386,25 ponton zárt.

A teljes részvénypiaci forgalom 17,4 milliárd forint volt. A vezető papírok közül csak a Magyar Telekom erősödött, a többi blue chip gyengült az előző záráshoz képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a hazai piac a nemzetközi trendeket követte. Európában is eséssel indult a hét, amit a befektetők iráni konfliktussal kapcsolatos aggodalmai magyarázhatnak.

  • A Mol árfolyama 64 forinttal, 1,57 százalékkal csökkent, 4024 forinton zárt, 3,1 milliárd forintos forgalom mellett.
  • Az OTP részvényei 960 forinttal, 2,14 százalékkal estek, így 43 890 forintra gyengültek, forgalmuk elérte a 10,8 milliárd forintot.
  • A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,16 százalékkal emelkedett, 2450 forinton zárt, 1,3 milliárd forintos forgalommal.
  • A Richter papírjai 150 forinttal, 1,14 százalékkal estek vissza, így 13 000 forinton fejezték be a kereskedést, 1,2 milliárd forintos forgalom mellett.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 64,42 ponttal, 0,7 százalékkal csökkent, és 9158,63 ponton zárt hétfőn.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
21:28
21:02
20:47
20:31
20:16
NAPTÁR
Tovább
2026. április 20. hétfő
Tivadar
17. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Életjáradék
A biztosított részére élete végéig havi rendszerességgel fizetett összeg, amelynek mértéke a befizetett összegek nagyságán és a befizetési időszak hosszán múlik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
