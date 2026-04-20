Háborús félelem rántotta lejtőre a magyar tőzsdét: csúnyán elhasaltak a legnépszerűbb hazai részvények

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2431,78 ponttal, 1,75 százalékkal esett, így 136 386,25 ponton zárt.

A teljes részvénypiaci forgalom 17,4 milliárd forint volt. A vezető papírok közül csak a Magyar Telekom erősödött, a többi blue chip gyengült az előző záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a hazai piac a nemzetközi trendeket követte. Európában is eséssel indult a hét, amit a befektetők iráni konfliktussal kapcsolatos aggodalmai magyarázhatnak.

A Mol árfolyama 64 forinttal, 1,57 százalékkal csökkent, 4024 forinton zárt, 3,1 milliárd forintos forgalom mellett.

Az OTP részvényei 960 forinttal, 2,14 százalékkal estek, így 43 890 forintra gyengültek, forgalmuk elérte a 10,8 milliárd forintot.

A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,16 százalékkal emelkedett, 2450 forinton zárt, 1,3 milliárd forintos forgalommal.

A Richter papírjai 150 forinttal, 1,14 százalékkal estek vissza, így 13 000 forinton fejezték be a kereskedést, 1,2 milliárd forintos forgalom mellett.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 64,42 ponttal, 0,7 százalékkal csökkent, és 9158,63 ponton zárt hétfőn.