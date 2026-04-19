Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa

A Tisza Párt képviselői és az Európai Bizottság delegációja a hétvégén informális egyeztetéseket folytatott a Magyarországnak járó, jelenleg befagyasztott uniós források felszabadításáról. Magyar Péter miniszterelnök-jelölt konkrét jogállamisági és antikorrupciós vállalásokat vázolt fel. Az Európai Bizottság a valódi haladás felé tett gyakorlati lépésként értékelte a találkozót - írta meg a Portfolio.

Magyar Péter beszámolója szerint az uniós vezetőkkel tartott megbeszéléseken egyértelműsítette, hogy a magyar gazdaság beindításához elengedhetetlenek a visszatartott uniós ezermilliárdok. Kormányra kerülése esetére olyan konkrét intézkedéseket ígért, amelyek lehetővé teszik e források folyósítását.

A tervek között szerepel az Európai Ügyészséghez való csatlakozás és a korrupció elleni szigorúbb fellépés. Emellett célul tűzték ki a sajtó, a felsőoktatás és az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítását is. A politikus tájékoztatása szerint az elvi megállapodásokat követően a felek részletes szakmai és technikai egyeztetésekbe kezdtek.

Az Európai Bizottság egy szűkszavú közleményben erősítette meg a tárgyalások tényét. Kiemelték, hogy a találkozók teret adtak az érdemi, gyakorlati megbeszéléseknek. Ezek célja a korrupciós és jogállamisági aggályok miatt befagyasztott források felszabadítása. A brüsszeli testület hangsúlyozta, hogy a valódi haladás érdekében a jövőben is folytatják a megkezdett munkát.

