A májusban hivatalba lépő, Magyar Péter vezette új kormány nemcsak egy politikailag megosztott országot, hanem az Orbán-kabinet rendkívül terhes uniós örökségét is átveszi.
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
A Tisza Párt képviselői és az Európai Bizottság delegációja a hétvégén informális egyeztetéseket folytatott a Magyarországnak járó, jelenleg befagyasztott uniós források felszabadításáról. Magyar Péter miniszterelnök-jelölt konkrét jogállamisági és antikorrupciós vállalásokat vázolt fel. Az Európai Bizottság a valódi haladás felé tett gyakorlati lépésként értékelte a találkozót - írta meg a Portfolio.
Magyar Péter beszámolója szerint az uniós vezetőkkel tartott megbeszéléseken egyértelműsítette, hogy a magyar gazdaság beindításához elengedhetetlenek a visszatartott uniós ezermilliárdok. Kormányra kerülése esetére olyan konkrét intézkedéseket ígért, amelyek lehetővé teszik e források folyósítását.
A tervek között szerepel az Európai Ügyészséghez való csatlakozás és a korrupció elleni szigorúbb fellépés. Emellett célul tűzték ki a sajtó, a felsőoktatás és az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítását is. A politikus tájékoztatása szerint az elvi megállapodásokat követően a felek részletes szakmai és technikai egyeztetésekbe kezdtek.
Az Európai Bizottság egy szűkszavú közleményben erősítette meg a tárgyalások tényét. Kiemelték, hogy a találkozók teret adtak az érdemi, gyakorlati megbeszéléseknek. Ezek célja a korrupciós és jogállamisági aggályok miatt befagyasztott források felszabadítása. A brüsszeli testület hangsúlyozta, hogy a valódi haladás érdekében a jövőben is folytatják a megkezdett munkát.
Verseny nélkül, egy előre lejátszott eljárás keretében kaphatja meg a német Rheinmetall a román haderő hárommilliárd eurós harcjármű-beszerzési tenderét.
A külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok összeszámolásával biztossá vált a Tisza Párt kétharmados győzelme az országgyűlési választásokon.
Egy magyar munkavállaló óránként átlagosan 54 dollárnyi gazdasági értéket termel, ami jócskán elmarad még a 71 dolláros OECD-átlagtól is.
A Tisza Párt kormányra kerülésével újra reális célkitűzéssé vált az euró magyarországi bevezetése. Az új vezetés ezt legkésőbb 2030-ra ígéri.
A külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok szombati összesítése után kialakult a következő Országgyűlés véglegesnek tekinthető összetétele.
A szavazatok száz százalékának feldolgozása után véglegessé vált, hogy a fideszes Ágh Péter mindössze 258 szavazatnyi különbséggel nyerte meg a sárvári központú választókerületet.
Döbbenet, mennyi eljárás zajlik Magyarország ellen: súlyos örökséggel kel megküzdenie a Tisza-kormánynak
A hamarosan hivatalba lépő új magyar kormány egyik legsúlyosabb öröksége az a 78 aktív kötelezettségszegési eljárás, amely jelenleg is zajlik Magyarország ellen.
A magyar állam a költségvetés finanszírozásában egyre nagyobb mértékben támaszkodik devizaforrásokra.
A Tisza Párt kétharmados választási győzelmét követően jelentős erősödésbe kezdett a forint, az euró árfolyama egy hét alatt 375-ről 360 alá esett.
Bujdosó Andreát, a Tisza eddigi fővárosi frakcióvezetőjét kérte fel Magyar Péter a parlamenti Tisza-frakció vezetésére
Az Orbán-kormány utolsó intézkedéseinek egyikeként eltörölte a kamatstop, az árrésstop és a hatósági üzemanyagár lejárati idejét, így azok határozatlan ideig érvényben maradnak.
Három körzetben még szoros a küzdelem, ezért a párt akár 143 képviselőt is küldhet a májusban alakuló Országgyűlésbe.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú egyéni választókerületében is változott a végeredmény, miután az átjelentkezve, illetve külképviseleteken leadott szavazatokat is összesítették.
Ma tartotta éves közgyűlését az OTP, mely után Csányi Sándor többek között a kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2557,67 pontos, 1,88 százalékos emelkedéssel, 138 818,03 ponton zárt pénteken.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon és a heti kezdéshez képest is nagy nyereséget ért el.
Új szakértői javaslat készült arra, hogyan lehetne visszaszerezni a Magyarország számára korábban megítélt, de jelenleg nem hozzáférhető uniós források egy részét.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.