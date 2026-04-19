2026. április 19. vasárnap Emma
23 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar Péter, sajtótájékoztató. Forrás: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség
Gazdaság

Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa

Pénzcentrum
2026. április 19. 12:44

A Tisza Párt képviselői és az Európai Bizottság delegációja a hétvégén informális egyeztetéseket folytatott a Magyarországnak járó, jelenleg befagyasztott uniós források felszabadításáról. Magyar Péter miniszterelnök-jelölt konkrét jogállamisági és antikorrupciós vállalásokat vázolt fel. Az Európai Bizottság a valódi haladás felé tett gyakorlati lépésként értékelte a találkozót - írta meg a Portfolio.

Magyar Péter beszámolója szerint az uniós vezetőkkel tartott megbeszéléseken egyértelműsítette, hogy a magyar gazdaság beindításához elengedhetetlenek a visszatartott uniós ezermilliárdok. Kormányra kerülése esetére olyan konkrét intézkedéseket ígért, amelyek lehetővé teszik e források folyósítását.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervek között szerepel az Európai Ügyészséghez való csatlakozás és a korrupció elleni szigorúbb fellépés. Emellett célul tűzték ki a sajtó, a felsőoktatás és az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítását is. A politikus tájékoztatása szerint az elvi megállapodásokat követően a felek részletes szakmai és technikai egyeztetésekbe kezdtek.

Az Európai Bizottság egy szűkszavú közleményben erősítette meg a tárgyalások tényét. Kiemelték, hogy a találkozók teret adtak az érdemi, gyakorlati megbeszéléseknek. Ezek célja a korrupciós és jogállamisági aggályok miatt befagyasztott források felszabadítása. A brüsszeli testület hangsúlyozta, hogy a valódi haladás érdekében a jövőben is folytatják a megkezdett munkát.

Címlapkép: Hegedüs Róbert/MTI
#magyarország #európai unió #korrupció #európai bizottság #gazdaság #eu #uniós támogatás #ursula von der leyen #magyar péter #választás 2026 #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:54
13:44
13:13
13:03
12:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
NAPTÁR
Tovább
2026. április 19. vasárnap
Emma
16. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
