Magyarország és Norvégia, két zászló leng a kék égbolton. 3d kép
Gazdaság

Újabb pénzcsap megnyitását helyezték kilátásba: óriási felzárkóztatási forráshoz juthat Magyarország

Pénzcentrum
2026. április 20. 08:44

Akár 92 milliárd forintnak megfelelő norvég támogatáshoz is juthat Magyarország, ha nyárig sikerül megállapodni a hamarosan megalakuló Tisza-kormánnyal. A 2021 és 2028 közötti időszakra szóló források sorsa egy új, mindkét fél számára elfogadható egyezményen múlik.

A norvég Panorama hírportál értesülései szerint már 2025 tavasza óta zajlanak az egyeztetések arról a mintegy 2,8 milliárd norvég koronás keretösszegről, amely az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmusán keresztül érhető el.

A skandináv államot Astrid Bergmal külügyi államtitkár képviseli a tárgyalásokon. Norvégia kiemelten fontosnak tartja a magyarországi projektek finanszírozását, mivel megítélésük szerint a demokratikus értékek jelenleg nyomás alatt állnak az országban.

Kapcsolódó cikkeink:

A támogatások folyósítása korábban azért akadt el, mert az előző magyar kormány állami irányítás alá vonta volna a források elosztását. Norvégia ezt határozottan elutasította, és ragaszkodott ahhoz, hogy a támogatások odaítéléséről független civil szervezetek döntsenek. Az Európai Unió kevésbé fejlett tagállamainak felzárkózását segítő EGT Alapot Izland és Liechtenstein mellett túlnyomórészt, mintegy 97 százalékban Norvégia finanszírozza.
#támogatás #gazdaság #norvégia #megállapodás #uniós támogatás #külpolitika #magyar péter #tisza párt

PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 17. 17:24
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 19. 14:40
Orbánt támogató posztok tűntek el a TV2-s Varga Attila Facebookjáról
Varga Attila, a TV2 Tények Reggel műsorvezetője korábban rendszeresen osztott meg Orbán Viktort és a...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 17. 17:36
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Bankmonitor  |  2026. április 17. 15:56
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az...
KonyhaKontrolling  |  2026. április 17. 07:45
Így lenne alacsony nyugdíjad!
A mai bejegyzést azért kezdtem, mert nagyon sokat beszélünk az alacsony nyugdíjakról, de arról keves...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus, évtizedek óta izzik a háttérben, vajon mikor tör ki?
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 19.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
2026. április 19.
Brutális, ami Magyarországra vár, ha tovább húzódik az iráni háború: elkerülhetetlen a kőkemény drágulás?
2026. április 19.
Elképesztő, mi nyílt az üres üzletek helyén ezen a legendás hazai körúton: szabályosan özönlenek ide az emberek
1
4 napja
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
2
6 napja
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
3
20 órája
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
4
6 napja
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: elképesztő vagyon szakadhat ránk a kormányváltás után
5
6 napja
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: ezt minden magyarnak tudni kell
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 08:40
Világelső lett a magyar pénz a kormányváltás után, de még nincs vége: jöhet a 340 forintos euró?!
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 08:30
Újabb nevet jelentett be Magyar Péter: őt jelölik az Országgyűlés elnökének
Agrárszektor  |  2026. április 20. 08:17
Figyelmeztetik a magyarokat: kemény vihar csap le ma erre az 5 megyére