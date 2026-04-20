Újabb pénzcsap megnyitását helyezték kilátásba: óriási felzárkóztatási forráshoz juthat Magyarország

Akár 92 milliárd forintnak megfelelő norvég támogatáshoz is juthat Magyarország, ha nyárig sikerül megállapodni a hamarosan megalakuló Tisza-kormánnyal. A 2021 és 2028 közötti időszakra szóló források sorsa egy új, mindkét fél számára elfogadható egyezményen múlik.

A norvég Panorama hírportál értesülései szerint már 2025 tavasza óta zajlanak az egyeztetések arról a mintegy 2,8 milliárd norvég koronás keretösszegről, amely az Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmusán keresztül érhető el.

A skandináv államot Astrid Bergmal külügyi államtitkár képviseli a tárgyalásokon. Norvégia kiemelten fontosnak tartja a magyarországi projektek finanszírozását, mivel megítélésük szerint a demokratikus értékek jelenleg nyomás alatt állnak az országban.

A támogatások folyósítása korábban azért akadt el, mert az előző magyar kormány állami irányítás alá vonta volna a források elosztását. Norvégia ezt határozottan elutasította, és ragaszkodott ahhoz, hogy a támogatások odaítéléséről független civil szervezetek döntsenek. Az Európai Unió kevésbé fejlett tagállamainak felzárkózását segítő EGT Alapot Izland és Liechtenstein mellett túlnyomórészt, mintegy 97 százalékban Norvégia finanszírozza.