Kőkemény csapdát hagyott hátra az Orbán-kormány: itt robbanhat az első nagy uniós bomba Magyar Péterék alatt

A májusban hivatalba lépő, Magyar Péter vezette új kormány nemcsak egy politikailag megosztott országot, hanem az Orbán-kabinet rendkívül terhes uniós örökségét is átveszi. Bár az elmúlt időszakban az ukrajnai viták uralták a közbeszédet, a felszín alatt számos más területen is súlyos konfliktusok várnak rendezésre. Ilyen az energia-, a klíma-, a migrációs, a munkaerőpiaci és a kereskedelmi politika is. A vezetésváltás utáni első nagy próbatétel az lesz, hogy az új kabinet mely ügyekben tud érdemi fordulatot hozni, és hol kötik meg a kezét a magyar gazdaság adottságai - közölte a Portfolio.

Az Orbán Viktor 2026-os választási vereségével távozó kormány olyan, több fronton zajló konfliktusokat hagy maga után, amelyeket nem lehet pusztán gyors politikai gesztusokkal vagy barátságosabb brüsszeli fellépéssel elsimítani. A magyar álláspont több stratégiai kérdésben is mereven szembehelyezkedett az uniós fősodorral. Ezt a rendszerszintű ellentétet az új kormánynak is kezelnie kell.

Az egyik legélesebb ellentét az energiapolitikában feszül. A távozó vezetés olyannyira ellenezte az orosz földgáz 2027-ig történő kivezetését célzó REPowerEU tervet, hogy Szlovákiával együtt az Európai Unió Bíróságán is megtámadta a döntést. A lépést az ellátásbiztonságra hivatkozva lépték meg. Az új kormánynak hamar el kell döntenie, fenntartja-e ezt a konfrontatív jogi vonalat. A másik út egy olyan kompromisszum keresése, amely megvédi az ország energiaellátását, de már nem gátolja az uniós energetikai átállást.

Hasonló a helyzet a klímapolitikában is. A korábbi kormány a túlzott ipari terhekre hivatkozva leszavazta a 2040-es kibocsátáscsökkentési célokat. A brüsszeli kommunikáció stílusa a jövőben biztosan békésebbé válik, de a hazai ipar szerkezete miatt a Magyar Péter vezette kabinet mozgástere továbbra is korlátozott. Ebben jelentős szerepet játszik a magas autóipari kitettség és az energiaigényes termelés. A vita formája tehát változhat, de a gazdasági dilemma megmarad.

Migrációs ügyekben az Orbán-kormány a gyakorlati végrehajtás szintjén is a keményvonalas ellenállók táborába tartozott. Elutasította a kötelező szolidaritási mechanizmust és a biztonságos származási országok listájának bővítését is. Magyar Péter azonban már jelezte, hogy lát esélyt a megegyezésre. Tervei szerint a bevándorlók kötelező befogadása nélkül, a szolidaritási rendszer hazai jogba ültetésével kötne kompromisszumot az uniós migrációs paktum ügyében.

A munkaerőpiaci és kereskedelmi kérdések szintén kényes örökséget jelentenek. A korábbi kabinet elutasította a harmadik országbeli munkaerő bevonását segítő uniós javaslatot. Ezzel párhuzamosan azonban egy saját, nemzeti szintű vendégmunkás-rendszert épített ki. Mivel a magyar gazdaság továbbra is komoly munkaerőhiánnyal küzd, az új vezetésnek egy sokkal pragmatikusabb irányvonalat kell kialakítania ezen a téren. Kereskedelempolitikai fronton az olcsó dél-amerikai agrárimportot érintő Mercosur-megállapodás jelent kihívást. A hazai agrárium védelme érdekében a Tisza Párt sem támogatta a paktum európai parlamenti ratifikálását, így ez a konfliktus a jövőben is megmarad.

A leggyorsabb és politikai kockázatoktól mentes közeledést a szakmaibb viták, például az európai szemeszter reformja hozhatják el. Az integráció mélyítését korábban fékező magyar álláspont feladásával Budapest könnyen jelezheti konstruktív együttműködési szándékát.

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság és a fősodorhoz tartozó tagállamok egyelőre tárt karokkal várják a magyarországi változásokat. A következő hónapok igazi kérdése azonban már nem az lesz, hogy az új kormány szakít-e az Orbán-korszak stílusával. Sokkal inkább az a tét, hogy az új vezetés képes-e új tartalmi irányt kijelölni a legmakacsabb uniós vitákban.