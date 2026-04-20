Délutáni sajtótájékoztatóján megnevezte kormánya hét miniszterét is Magyar Péter frissen megválasztott miniszterelnök.
Magyar Péternek üzent az ÉVOSZ elnöke: ez lehetne a Tisza Párt építőipari programjának első intézkedése
Súlyos visszaesést szenvedett az építőipar az elhalasztott állami beruházások miatt. A kilábaláshoz elengedhetetlen az új kormány mielőbbi megalakulása, valamint kétezer milliárd forintnyi uniós forrás átlátható elosztása. Az ágazati érdekképviselet mindemellett egy önálló, az építésügyi feladatokat összefogó minisztérium létrehozását sürgeti.
Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke szerint az ágazat számára jelenleg az új kabinet gyors megalakulása a legégetőbb kérdés. Az állam ugyanis megkerülhetetlen szereplő az építésgazdaságban. Egyszerre van jelen szabályozóként, piacfelügyelőként és a szektor legnagyobb megrendelőjeként. A szervezet azért lobbizik, hogy az új kormányzati struktúrában az építésügy önálló tárcát kapjon – mondta el az elnök a HVG kérdésére.
Terveik szerint ez építésügyi és területfejlesztési minisztériumként foghatná össze a feladatokat. Ezt a kérést az ágazat gazdasági súlya is indokolja. A teljes építésgazdaság – beleértve az építőanyag-gyártást, a kereskedelmet, a tervezést és a kivitelezést – még a nehezebb időszakokban is a nemzetgazdaság 13-14 százalékát adja. A szektor mintegy 140 ezer vállalkozást és 400 ezer munkavállalót foglal magában.
Az érdekképviseleti vezető emellett a három éve hatályba lépett építészeti törvény felülvizsgálatát is időszerűnek tartja.
A megrendelések drasztikus hiányát elsősorban az okozta, hogy a korábbi kormány ötezer milliárd forintnyi állami beruházást fagyasztott be a 2023-as és 2024-es évben. Ráadásul ezek döntő részének előkészítése és közbeszerzési eljárása 2025-ben sem indult el. Ennek következtében az építőipar komoly lejtmenetbe került. Ezt jól mutatja, hogy a 2025-ben megkötött állami beruházási szerződések értéke alig érte el a három évvel korábbi szint 35 százalékát.
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az ÉVOSZ számításai szerint a mentőövet az uniós források jelentenék. Ha Magyarország még idén maradéktalanul hozzájutna ezekhez a pénzekhez, abból nagyságrendileg kétezer milliárd forint áramolhatna építési célokra.
Ez az összeg már elegendő lenne egy lassú növekedés beindításához. A szakmai szervezet ugyanakkor hangsúlyozza: ez csak akkor valósulhat meg, ha a forrásokat nyílt és teljesen átlátható közbeszerzési eljárások keretében juttatják el a piacra.
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a benzinkutak szövetsége: ellátási zavarok várhatók, amiket még az Orbán-kormánynak kéne kezelnie
A szervezet arra kérte a leköszönő kormányt, hogy tartsa be ígéreteit, és rendezze a kérdést, mert ez még "rá tartozik".
Zsiday Viktor intelmei: gyomorszájra mért ütés a magyar gazdaságnak, ha a Tisza Párt egyből elkezdi minden ígéretét betartani
A közgazdász szerint a megoldás a fokozatosság.
Szivárognak a kormánytagok nevei: újabb bejelentést tett Magyar Péter – ennyi minisztérium lesz a Tisza-kormányban
A megválasztott miniszterelnök elmondta, hogy a mai napon fogja közölni a nyilvánossággal és a frakció tagjaival a Tisza-kormány struktúráját és a már kiválasztott minisztereket.
Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz
A Hetifókuszban ezúttal a fenntarthatóság témájában kérdeztünk piaci szereplőket arról, hogy a vállalatok mit tesznek a fenntarthatóbb működés érdekében.
A levélből az derül ki a vállalkozások, gazdálkodók számára, hogy adótartozásuk, illetve éppen hogy túlfizetésük keletkezett-e az adóév során.
Újabb pénzcsap megnyitását helyezték kilátásba: óriási felzárkóztatási forráshoz juthat Magyarország
Akár 92 milliárd forintnak megfelelő norvég támogatáshoz is juthat Magyarország, ha nyárig sikerül megállapodni a hamarosan megalakuló Tisza-kormánnyal.
A parlamenti választásokat követő meglepő, kétharmados kormányváltás hatására a forint az elmúlt négy év legmagasabb szintjére erősödött az euróval és a dollárral szemben.
Elképesztő támogatást tervez bevezetni a Tisza Párt: rengeteg magyar lehet rá jogosult, mire készül az új kormány?
A választást követő héten már a Nemzeti Választási Iroda által közölt eredmények határozták meg a közéleti és gazdasági diskurzust.
Hatalmas hibát vallott be Ursula von der Leyen: új csodafegyver mentheti meg Európa energiaellátását
Az energiabiztonsági kihívások és az újabb geopolitikai válságok hatására az Európai Unió felismerte az atomenergia, különösen a kis moduláris reaktorok (SMR) stratégiai jelentőségét.
Készül a mesterterv: ez a vadonatúj útvonal mentheti meg a világot egy durva olajellátási katasztrófától
Új, Irakot és Törökországot összekötő kőolajvezeték megépítését szorgalmazza a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője.
Orbán Viktor: hétfőn újraindulhat a Barátság-vezeték, nem blokkoljuk az Ukrajnának szánt hitelt, ha így lesz
Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök vasárnap délután a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy Ukrajna jelezte a hajlandóságát az olajszállítás hétfői újraindítására a Barátság vezetéken.
Olyan gazdasági krízis közeleg, amit már senki sem tud megállítani: elismerték, még az USA is tehetetlen ezzel szemben
A washingtoni IMF- és Világbank-találkozón részt vevő globális pénzügyi vezetők arra a felismerésre jutottak, hogy egyre kevésbé tudják enyhíteni a geopolitikai sokkok okozta gazdasági károkat.
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
Verseny nélkül, egy előre lejátszott eljárás keretében kaphatja meg a német Rheinmetall a román haderő hárommilliárd eurós harcjármű-beszerzési tenderét.
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
A Tisza Párt képviselői és az Európai Bizottság delegációja a hétvégén informális egyeztetéseket folytatott a Magyarországnak járó, jelenleg befagyasztott uniós források felszabadításáról.
Kőkemény csapdát hagyott hátra az Orbán-kormány: itt robbanhat az első nagy uniós bomba Magyar Péterék alatt
A májusban hivatalba lépő, Magyar Péter vezette új kormány nemcsak egy politikailag megosztott országot, hanem az Orbán-kabinet rendkívül terhes uniós örökségét is átveszi.
Hamarosan zöld utat kaphat a Mol gigaüzlete, a szerbekkel tárgyalt Hernádi Zsolt: mit lépnek az oroszok?
A Szerbiai Kőolajipari Vállalat jövőjéről és esetleges értékesítéséről tárgyalt Belgrádban Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter és Hernádi Zsolt.
A májusban felálló új, Magyar Péter vezette kormány heteken belül feloldhatja a magyar egyetemeket és kutatókat sújtó uniós forrásbefagyasztást.
Az iráni konfliktus miatt kialakuló ellátási zavarok következtében Európában rövid időn belül kerozinhiány alakulhat ki, ami újabb energiapiaci feszültségeket hozhat.
-
-
-
