Magyar Péternek üzent az ÉVOSZ elnöke: ez lehetne a Tisza Párt építőipari programjának első intézkedése

Súlyos visszaesést szenvedett az építőipar az elhalasztott állami beruházások miatt. A kilábaláshoz elengedhetetlen az új kormány mielőbbi megalakulása, valamint kétezer milliárd forintnyi uniós forrás átlátható elosztása. Az ágazati érdekképviselet mindemellett egy önálló, az építésügyi feladatokat összefogó minisztérium létrehozását sürgeti.

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke szerint az ágazat számára jelenleg az új kabinet gyors megalakulása a legégetőbb kérdés. Az állam ugyanis megkerülhetetlen szereplő az építésgazdaságban. Egyszerre van jelen szabályozóként, piacfelügyelőként és a szektor legnagyobb megrendelőjeként. A szervezet azért lobbizik, hogy az új kormányzati struktúrában az építésügy önálló tárcát kapjon – mondta el az elnök a HVG kérdésére.

Terveik szerint ez építésügyi és területfejlesztési minisztériumként foghatná össze a feladatokat. Ezt a kérést az ágazat gazdasági súlya is indokolja. A teljes építésgazdaság – beleértve az építőanyag-gyártást, a kereskedelmet, a tervezést és a kivitelezést – még a nehezebb időszakokban is a nemzetgazdaság 13-14 százalékát adja. A szektor mintegy 140 ezer vállalkozást és 400 ezer munkavállalót foglal magában.

Az érdekképviseleti vezető emellett a három éve hatályba lépett építészeti törvény felülvizsgálatát is időszerűnek tartja.

A megrendelések drasztikus hiányát elsősorban az okozta, hogy a korábbi kormány ötezer milliárd forintnyi állami beruházást fagyasztott be a 2023-as és 2024-es évben. Ráadásul ezek döntő részének előkészítése és közbeszerzési eljárása 2025-ben sem indult el. Ennek következtében az építőipar komoly lejtmenetbe került. Ezt jól mutatja, hogy a 2025-ben megkötött állami beruházási szerződések értéke alig érte el a három évvel korábbi szint 35 százalékát.

Az ÉVOSZ számításai szerint a mentőövet az uniós források jelentenék. Ha Magyarország még idén maradéktalanul hozzájutna ezekhez a pénzekhez, abból nagyságrendileg kétezer milliárd forint áramolhatna építési célokra.

Ez az összeg már elegendő lenne egy lassú növekedés beindításához. A szakmai szervezet ugyanakkor hangsúlyozza: ez csak akkor valósulhat meg, ha a forrásokat nyílt és teljesen átlátható közbeszerzési eljárások keretében juttatják el a piacra.