Magasban dolgozó építőipari munkás, Építőipari munkások acél tetőgerendákon dolgoznak, az építkezésen a munkavállaló számára horgokkal ellátott zuhanásgátló eszközzel a biztonsági testhevederhez.
Gazdaság

Magyar Péternek üzent az ÉVOSZ elnöke: ez lehetne a Tisza Párt építőipari programjának első intézkedése

Pénzcentrum
2026. április 20. 17:29

Súlyos visszaesést szenvedett az építőipar az elhalasztott állami beruházások miatt. A kilábaláshoz elengedhetetlen az új kormány mielőbbi megalakulása, valamint kétezer milliárd forintnyi uniós forrás átlátható elosztása. Az ágazati érdekképviselet mindemellett egy önálló, az építésügyi feladatokat összefogó minisztérium létrehozását sürgeti.

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke szerint az ágazat számára jelenleg az új kabinet gyors megalakulása a legégetőbb kérdés. Az állam ugyanis megkerülhetetlen szereplő az építésgazdaságban. Egyszerre van jelen szabályozóként, piacfelügyelőként és a szektor legnagyobb megrendelőjeként. A szervezet azért lobbizik, hogy az új kormányzati struktúrában az építésügy önálló tárcát kapjon – mondta el az elnök a HVG kérdésére.

Terveik szerint ez építésügyi és területfejlesztési minisztériumként foghatná össze a feladatokat. Ezt a kérést az ágazat gazdasági súlya is indokolja. A teljes építésgazdaság – beleértve az építőanyag-gyártást, a kereskedelmet, a tervezést és a kivitelezést – még a nehezebb időszakokban is a nemzetgazdaság 13-14 százalékát adja. A szektor mintegy 140 ezer vállalkozást és 400 ezer munkavállalót foglal magában.

Az érdekképviseleti vezető emellett a három éve hatályba lépett építészeti törvény felülvizsgálatát is időszerűnek tartja.

A megrendelések drasztikus hiányát elsősorban az okozta, hogy a korábbi kormány ötezer milliárd forintnyi állami beruházást fagyasztott be a 2023-as és 2024-es évben. Ráadásul ezek döntő részének előkészítése és közbeszerzési eljárása 2025-ben sem indult el. Ennek következtében az építőipar komoly lejtmenetbe került. Ezt jól mutatja, hogy a 2025-ben megkötött állami beruházási szerződések értéke alig érte el a három évvel korábbi szint 35 százalékát.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az ÉVOSZ számításai szerint a mentőövet az uniós források jelentenék. Ha Magyarország még idén maradéktalanul hozzájutna ezekhez a pénzekhez, abból nagyságrendileg kétezer milliárd forint áramolhatna építési célokra.

Ez az összeg már elegendő lenne egy lassú növekedés beindításához. A szakmai szervezet ugyanakkor hangsúlyozza: ez csak akkor valósulhat meg, ha a forrásokat nyílt és teljesen átlátható közbeszerzési eljárások keretében juttatják el a piacra.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #építőipar #közbeszerzés #gazdaság #évosz #minisztérium #uniós támogatás #beruházások #gazdasági visszaesés #magyar péter #tisza párt

PÉNZÜGYI KISOKOS
EHM - Egységesített Értékpapír Hozam Mutató
A befektetők az egyes értékpapírokat könnyebben össze tudják hasonlítani kötelező az EHM közzététele, azoknál az értékpapíroknál, amelyeknél a még hátralévő futamidőre a kamat a kibocsátó által megállapításra került, kötelező az EHM-et a jogszabályban előírt módon, két tizedesjegy pontossággal közzétenni. Értékpapírok esetén mutatja meg a hátralévő időszakra eső kamatot. Ezt évesített formában tüntetik fel, így a befektetők számára összehasonlíthatóvá válnak egyes papírok hozamai. A kamatadó kivételével minden egyéb díjat figyelembe kell venni a számításakor, így csak a ténylegesen jóváírt összeggel lehet számolni.

