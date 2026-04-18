Budapest, 2026. április 13.Magyar Péter, a TISZA Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyûlési választásokat követõen a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án.MTI/Illyés Tibor
Gazdaság

Jöhet a fordulat a listás szavazatoknál: újabb fordítás nélkül is mandátumot zsebelhet be a Tisza?

Pénzcentrum
2026. április 18. 13:10

A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok feldolgozásával a Tisza Párt újabb listás mandátumot szerezhet, így akár 141 fős frakciót is alakíthat a parlamentben. Bár az egyéni választókerületek eredményein várhatóan már nem változtat a hátralévő voksok összesítése, a Tisza elsöprő, 96 körzetes győzelmet aratott a Fidesz–KDNP 10 mandátumával szemben - írja a Telex.

Szombatig tart annak a több mint 300 ezer szavazatnak a feldolgozása, amelyeket a külképviseleteken, illetve átjelentkezéssel adtak le. Ezeket a voksokat minden esetben a választópolgárok eredeti egyéni választókerületében számolják el. Tizenhat körzetben már lezárult a szavazatszámlálás.

Választás 2026: eldőltek a szoros körzetek, itt a végeredmény, kiderült hány mandátum jut a Tiszának, Fidesznek
A külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok szombati összesítése után kialakult a következő Országgyűlés véglegesnek tekinthető összetétele.

Ezek között három olyan kiélezett helyzetű kerület is volt, ahol végül a Tisza Párt jelöltjei javára billent a mérleg.

A Választási Földrajz elemzése szerint a kormánypárt korábbi, egyenletesebb területi támogatottsága ezúttal kifejezetten a hátrányára vált. Hasonló mértékű vereséget az egyéni körzetekben utoljára a baloldal szenvedett el 2014-ben. Akkor azonban jóval nagyobb, húsz százalékpontos volt a szakadék a két politikai oldal között.

A még hiányzó szavazatok várhatóan már nem fordítanak meg újabb egyéni választókerületeket, mivel a Tisza Párt jelöltjei nem tudják ledolgozni a lemaradásukat a Fidesz által vezetett körzetekben. A listás mandátumok sorsát azonban még érdemben befolyásolhatják a hátralévő voksok. Ezek csökkenthetik a kormánypártok győzteskompenzációját, miközben növelhetik a Tisza töredékszavazatainak számát. Ez a matematikai eltolódás eredményezheti azt, hogy a Tisza Párt még egy listás képviselői helyhez jut, véglegesítve ezzel a 141 fős parlamenti jelenlétét.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA 
#kormány #választások #országgyűlési választások #gazdaság #parlament #orbán viktor #politika #magyar péter #választás 2026 #tisza párt

