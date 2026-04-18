A külképviseleti és az átjelentkezős szavazatok szombati összesítése után kialakult a következő Országgyűlés véglegesnek tekinthető összetétele.
Jöhet a fordulat a listás szavazatoknál: újabb fordítás nélkül is mandátumot zsebelhet be a Tisza?
A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok feldolgozásával a Tisza Párt újabb listás mandátumot szerezhet, így akár 141 fős frakciót is alakíthat a parlamentben. Bár az egyéni választókerületek eredményein várhatóan már nem változtat a hátralévő voksok összesítése, a Tisza elsöprő, 96 körzetes győzelmet aratott a Fidesz–KDNP 10 mandátumával szemben - írja a Telex.
Szombatig tart annak a több mint 300 ezer szavazatnak a feldolgozása, amelyeket a külképviseleteken, illetve átjelentkezéssel adtak le. Ezeket a voksokat minden esetben a választópolgárok eredeti egyéni választókerületében számolják el. Tizenhat körzetben már lezárult a szavazatszámlálás.
Ezek között három olyan kiélezett helyzetű kerület is volt, ahol végül a Tisza Párt jelöltjei javára billent a mérleg.
A Választási Földrajz elemzése szerint a kormánypárt korábbi, egyenletesebb területi támogatottsága ezúttal kifejezetten a hátrányára vált. Hasonló mértékű vereséget az egyéni körzetekben utoljára a baloldal szenvedett el 2014-ben. Akkor azonban jóval nagyobb, húsz százalékpontos volt a szakadék a két politikai oldal között.
A még hiányzó szavazatok várhatóan már nem fordítanak meg újabb egyéni választókerületeket, mivel a Tisza Párt jelöltjei nem tudják ledolgozni a lemaradásukat a Fidesz által vezetett körzetekben. A listás mandátumok sorsát azonban még érdemben befolyásolhatják a hátralévő voksok. Ezek csökkenthetik a kormánypártok győzteskompenzációját, miközben növelhetik a Tisza töredékszavazatainak számát. Ez a matematikai eltolódás eredményezheti azt, hogy a Tisza Párt még egy listás képviselői helyhez jut, véglegesítve ezzel a 141 fős parlamenti jelenlétét.
