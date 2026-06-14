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Riasztást adott ki a magyar hatóság: apró rovar fenyegeti a gazdákat, súlyos a helyzet
A magyar szőlőtermesztés jelenlegi legnagyobb ellensége nem az időjárás, hanem egy apró rovar által terjesztett gyilkos kór. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) riasztást adott ki: a szőlő aranyszínű sárgasága betegség szinte az összes népszerű hazai szőlőfajtát fenyegeti, a hatékony védekezéshez pedig elengedhetetlen a szőlősgazdák összefogása.
Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma betegségre az európai szőlőfajták közül szinte mindegyik fogékony. A Merlot ugyan kevésbé, ugyanakkor a Chardonnay, a Zweigelt, valamint a Kékfrankos és Pinot noir mellett a Szürkebarát, a Cabernet sauvignon, a Cabernet franc és a Rizling különösen hajlamos a szőlő egyik legpusztítóbbnak számító fitoplazmás betegségére. Erre hívja fel a figyelmet a Nébih, amely hazai partnere az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) növényegészségüggyel foglalkozó, PlantHealth4Life nevű kampányának -olvasható a hivataé friss közleményében.
A szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma az amerikai alanyfajtákat gyakran tünetmentesen fertőzi. A kórokozó más növényeken is előfordulhat, például erdei iszalagon, égerféléken, bálványfán, fűzfán és mogyorón, de gazdasági kárt kizárólag a szőlőben okoz. A Pénzcentrumon is foglalkoztunk a témával év elején:
A láthatatlan terjesztő: az amerikai szőlőkabóca
A kórokozó szőlőállományon belüli terjesztéséért felelős amerikai szőlőkabóca sajnos mára az ország összes vármegyéjében előfordul. A rovar tojásai a szőlőtőkén, az idősebb vesszők foszló kérge alatt telelnek át, majd öt fejlődési szakasz után alakulnak ki a kifejlett egyedek.
Maga a kabóca a nedvek közvetlen szívogatásával nem okozna jelentős gazdasági kárt, a valódi problémát az jelenti, hogy ő a betegség elsődleges vektora – azaz egyik tőkéről a másikra hurcolja a fertőzést. Ráadásul az amerikai alanyfajták gyakran teljesen tünetmentesen fertőzöttek. Bár a kór más növényeken is megtelepedhet (például erdei iszalagon, égerféléken, bálványfán, fűzfán és mogyorón), gazdasági csapást kizárólag a szőlőültetvényekre mér.
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Hol tart most a járvány?
A hazánkban 2013 óta szőlőn jelen lévő betegség terjedési mértéke és üteme a hatósági intézkedéseknek köszönhetően jelenleg stagnál. Jelentős eredmény, hogy az ország északi részén található történelmi borvidékek továbbra is mentesek a kórokozótól.
Valamennyi érintettnek fontos azonban szem előtt tartani, hogy a legcélravezetőbb és legköltséghatékonyabb védelmet a megelőzése jelenti, mivel a betegség megtelepedése esetén a károsítómentesség visszaállításának esélye már igen csekély. Éppen ezért a szakemberek és szőlősgazdák részéről elengedhetetlen a betegség súlyos növényegészségügyi és gazdasági kockázatának ismerete, valamint a védekezéshez szükséges teendők elvégzése.
Hogyan védekezhetnek a gazdák?
Mivel a betegség ellen jelenleg nincs közvetlen növényvédő szer, a szőlő védelmét a terjesztő rovarok elleni, időben elvégzett kezelésekkel és szigorú prevencióval lehet biztosítani:
- Minősített szaporítóanyag: A megelőzés alapja, hogy kizárólag hatóság által ellenőrzött, minőségtanúsított szaporítóanyagot szabad vásárolni és ültetni.
- Időzített permetezés: A kabócák elleni kezelések időpontja térségenként eltérhet, ezért a permetezést mindig a helyi hatósági felhívás alapján kell elvégezni.
- Gazdanövények irtása: A fertőzés terjedése a kabócák alternatív gazdanövényeinek visszaszorításával is csökkenthető.
- Folyamatos tájékozódás: A Nébih weboldalán vármegyénként, naprakészen követhetők a kötelező védekezési felhívások, határidők, az engedélyezett növényvédő szerek listája és a szakmai anyagok.
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