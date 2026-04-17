Váratlanul kilépett a Netflix társalapítója: nagyot zuhant a részvény, megijedtek a befektetők
A Netflix részvényei közel 10 százalékot zuhantak a pénteki tőzsdenyitás előtti kereskedésben. A visszaesés azután történt, hogy kiderült: Reed Hastings társalapító és elnök váratlanul távozik a cégtől. Mindezt egy olyan időszakban jelentették be, amikor a streamingóriás a Warner Bros. Discovery sikertelen felvásárlási kísérlete után új növekedési utakat keres - közölte a Reuters.
A Netflix a csütörtökön közzétett, részvényeseknek szóló levelében közölte a változást, vagyis hogy Reed Hastings nem jelölteti magát újra a júniusi közgyűlésen, és a jövőben inkább jótékonysági tevékenységekre kíván összpontosítani. A 29 éve alapított vállalat társalapítója végigkísérte a Netflix átalakulását a DVD-postázástól a globális streamingpiac meghódításáig. Számos nehéz időszakon, többek között a koronavírus-járványon is sikeresen átvezette a céget.
Hastings nevéhez fűződik az idei év egyik legnagyobb hollywoodi üzleti drámája is. A Netflix ugyanis agresszív felvásárlási ajánlatot tett a Warner Bros. Discovery megszerzésére. Ez a lépés többek között a Trónok harca és a Jóbarátok jogait is a céghez hozta volna, a tranzakció azonban végül februárban meghiúsult.
"Hastings a Netflix DNS-e, távozása érthető módon megrázta a befektetőket" – mondta Kathleen Brooks, az XTB elemzési igazgatója. A vállalat részvénye december eleje, vagyis az első WBD-ajánlat nyilvánosságra kerülése óta több mint 18 százalékot veszített értékéből. Ugyanakkor a felvásárlástól való visszalépés óta a papírok már 21 százalékot visszanyertek.
A távozás bejelentésével egy időben a Netflix közzétette az első negyedéves eredményeit is. Az árbevétel és a nyereség ugyan meghaladta az elemzői várakozásokat, a második negyedévre vonatkozó egy részvényre jutó nyereség (EPS) előrejelzése viszont elmaradt a piaci konszenzustól. A vállalat az elmúlt egy év leglassabb negyedéves bevételnövekedését vetíti előre.
A streamingóriás jelenleg több fronton is igyekszik új bevételi forrásokat nyitni. A reklámmal támogatott előfizetési csomagok bővítése, az élő sportközvetítések bevezetése, valamint a videojáték-piac irányába tett lépések mind a fokozódó versenyre adott válaszoknak tekinthetők. A növekedési stratégia részét képezi továbbá az előfizetési díjak emelése is.
A befektetők figyelme most elsősorban egyetlen kérdésre irányul. Azt vizsgálják, hogy az élő közvetítésekbe fektetett erőforrások, valamint a tartós díjemelések milyen megtérülést hoznak a Hastings utáni korszakba lépő Netflix számára.
