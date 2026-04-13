Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Bangkok, Thaiföld - 2022. április 25. : Az iPhone 13 képernyője a Netflix alkalmazással.
Szórakozás

Kisebb pénzeső hullhat a Netflix-előfizetőkre: milliók kaphatnak visszatérítést a brutális áremelések után

Pénzcentrum
2026. április 13. 17:18

Fontos döntést hozott egy római bíróság a Netflix áremeléseivel kapcsolatban. Az ítélet szerint a szolgáltató az elmúlt években tisztességtelen feltételekkel emelte az árakat, ezért az előfizetők visszatérítésre jogosultak. A határozat akár több százezer felhasználót is érinthet, és precedenst teremthet Európában. A streamingcég ugyanakkor várhatóan fellebbez az ítélet ellen, írja a HVG.

Egy római bíróság kimondta, hogy a Netflix az elmúlt hét évben tisztességtelen feltételekkel emelte az előfizetési díjakat. Az ügyet a Movimento Consumatori nevű fogyasztóvédelmi szervezet indította, amely megelégelte a folyamatos drágulást.

A bíróság szerint a szerződésekben szereplő záradékok lehetővé tették az árak módosítását anélkül, hogy ehhez megfelelő indoklást adtak volna, ami jogsértőnek minősül. Az ítélet értelmében a Netflix Italia előfizetői jogosultak a jelenlegi díjak csökkentésére, valamint a korábban jogtalanul beszedett összegek visszatérítésére is.

A döntés alapján azok, akik 2017 óta prémium előfizetéssel rendelkeznek, akár 500 euró visszatérítést is kaphatnak. A bíróság azt is elrendelte, hogy az ítéletet a Netflix olasz weboldalán és az ország vezető lapjaiban is közzé kell tenni.

A streamingóriásnak 90 napja van végrehajtani a döntést, ellenkező esetben napi 700 eurós bírságot kell fizetnie. Ugyanakkor várható, hogy a cég fellebbez, hiszen álláspontja szerint mindig is a jogszabályoknak megfelelően járt el, és az áremeléseket a szolgáltatás fejlesztésével indokolta.

Az ítélet európai szinten is jelentős lehet, mivel más országokban – például Németországban, Hollandiában és Lengyelországban – is indultak hasonló perek, ám eddig kevés sikerrel. Ez a döntés így új irányt adhat a streaming szolgáltatók árazási gyakorlatával kapcsolatos jogvitáknak.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten

Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten

Kihúzták az Ötöslottó 15. játékhetének nyerőszámait; lássuk, ezúttal volt-e telitalálat, elvitték-e a 6 és fél milliárdos főnyereményt, vagy tovább nő a főnyeremény?

2026. április 13.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
2026. április 13.
Brutálisra nyílt az olló: egyre többet kell robotolni egy saját lakásért Magyarországon, ezt már kevesen bírják
2026. április 13.
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
2026. április 13.
Zseniális trükkhöz folyamodott egy magyar álláskereső: 100 ezer forintot fizet, ha intézel neki állást
2026. április 12.
Orbán Viktor elismerte a vereséget
Kockázatviselés
a biztosításoknál használt kifejezés, azt az időszakot jelenti, amelyben az első nap 0 órájától az utolsó nap 24. órájáig a biztosító a biztosítás szerint vállalja a biztosítási események alapján történő biztosítási összeg kifizetését

