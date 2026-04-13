Kisebb pénzeső hullhat a Netflix-előfizetőkre: milliók kaphatnak visszatérítést a brutális áremelések után

Fontos döntést hozott egy római bíróság a Netflix áremeléseivel kapcsolatban. Az ítélet szerint a szolgáltató az elmúlt években tisztességtelen feltételekkel emelte az árakat, ezért az előfizetők visszatérítésre jogosultak. A határozat akár több százezer felhasználót is érinthet, és precedenst teremthet Európában. A streamingcég ugyanakkor várhatóan fellebbez az ítélet ellen, írja a HVG.

Egy római bíróság kimondta, hogy a Netflix az elmúlt hét évben tisztességtelen feltételekkel emelte az előfizetési díjakat. Az ügyet a Movimento Consumatori nevű fogyasztóvédelmi szervezet indította, amely megelégelte a folyamatos drágulást.

A bíróság szerint a szerződésekben szereplő záradékok lehetővé tették az árak módosítását anélkül, hogy ehhez megfelelő indoklást adtak volna, ami jogsértőnek minősül. Az ítélet értelmében a Netflix Italia előfizetői jogosultak a jelenlegi díjak csökkentésére, valamint a korábban jogtalanul beszedett összegek visszatérítésére is.

A döntés alapján azok, akik 2017 óta prémium előfizetéssel rendelkeznek, akár 500 euró visszatérítést is kaphatnak. A bíróság azt is elrendelte, hogy az ítéletet a Netflix olasz weboldalán és az ország vezető lapjaiban is közzé kell tenni.

A streamingóriásnak 90 napja van végrehajtani a döntést, ellenkező esetben napi 700 eurós bírságot kell fizetnie. Ugyanakkor várható, hogy a cég fellebbez, hiszen álláspontja szerint mindig is a jogszabályoknak megfelelően járt el, és az áremeléseket a szolgáltatás fejlesztésével indokolta.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az ítélet európai szinten is jelentős lehet, mivel más országokban – például Németországban, Hollandiában és Lengyelországban – is indultak hasonló perek, ám eddig kevés sikerrel. Ez a döntés így új irányt adhat a streaming szolgáltatók árazási gyakorlatával kapcsolatos jogvitáknak.