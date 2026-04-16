Történelmi csúcs után: enyhe emelkedéssel kezdődhet a nap a budapesti tőzsdén

Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

A BÉT részvényindexe, a BUX 608,3 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel 139 499,37 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán. Varga Zoltán kommentárjában azt írta, hogy már a 140 ezer pontos szintet ostromolja a BUX index.

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 44 830 forintnál húzódik ellenállás, míg 42 500 forint közelében fontos támasz. Az OTP-részvények ára szerdán 300 forinttal, 0,68 százalékkal 44 300 forintra nőtt, forgalmuk 33,7 milliárd forintot tett ki.

A Richter viszont lefelé korrigált, visszatesztelte a 12 640 forintos támaszt, míg ellenállás változatlanul 13 ezer forint közelében húzódik az elemző szerint. A Richter-papírok árfolyama szerdán 140 forinttal, 1,08 százalékkal 12 830 forintra esett, a részvények forgalma 5,8 milliárd forintot ért el.

A Mol viszont a 4430 forintos ellenállás felé közelít, melynek áttörése esetén 4500 forintnál lenne a következő akadály, míg támasz 4352 forintnál látható. A Mol szerdán 26 forinttal, 0,59 százalékkal 4426 forintra erősödött 4,6 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom folytatta a negatív korrekciót, támasz 2268 forintnál, ellenállás 2378 forintnál húzódik a grafikonján. A Magyar Telekom árfolyama szerdán 14 forinttal, 0,6 százalékkal 2336 forintra csökkent, forgalma 1,9 milliárd forint volt.