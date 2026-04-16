Erősödött a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Történelmi csúcs után: enyhe emelkedéssel kezdődhet a nap a budapesti tőzsdén
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A BÉT részvényindexe, a BUX 608,3 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel 139 499,37 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán. Varga Zoltán kommentárjában azt írta, hogy már a 140 ezer pontos szintet ostromolja a BUX index.
A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 44 830 forintnál húzódik ellenállás, míg 42 500 forint közelében fontos támasz. Az OTP-részvények ára szerdán 300 forinttal, 0,68 százalékkal 44 300 forintra nőtt, forgalmuk 33,7 milliárd forintot tett ki.
A Richter viszont lefelé korrigált, visszatesztelte a 12 640 forintos támaszt, míg ellenállás változatlanul 13 ezer forint közelében húzódik az elemző szerint. A Richter-papírok árfolyama szerdán 140 forinttal, 1,08 százalékkal 12 830 forintra esett, a részvények forgalma 5,8 milliárd forintot ért el.
A Mol viszont a 4430 forintos ellenállás felé közelít, melynek áttörése esetén 4500 forintnál lenne a következő akadály, míg támasz 4352 forintnál látható. A Mol szerdán 26 forinttal, 0,59 százalékkal 4426 forintra erősödött 4,6 milliárd forintos forgalomban.
A Magyar Telekom folytatta a negatív korrekciót, támasz 2268 forintnál, ellenállás 2378 forintnál húzódik a grafikonján. A Magyar Telekom árfolyama szerdán 14 forinttal, 0,6 százalékkal 2336 forintra csökkent, forgalma 1,9 milliárd forint volt.
Példátlan lépésre szánták el magukat a hazai városvezetők: sokan megtagadták a befizetést az államkasszába
Több hazai polgármester is az önkormányzatiság valódi helyreállítását várja a leendő Tisza-kormánytól.
Magyar Péter a közösségi oldalán bejelentette, hogy a Tisza-kormány megalakulása után a miniszterelnöki irodát kiköltöztetik a Karmelita kolostorból.
Határellenőrzés, hibrid fenyegetések, robbanásszerűen fejlődő dróntechológia. De mit jelent a védelmi ipar erősödése a magyar régióknak?
Miközben az ipar visszaesik, az akkumulátorgyártás látványosan erősödik – több alágazat viszont mélyen mínuszban van.
Vajon hol találhatjuk a legalacsonyabbak árakat ma a világon? És mit jelentenek ezek a különbségek a mindennapokban? Mutatjuk!
A vasárnapi választási veresége után Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti ciprusi uniós csúcstalálkozón.
Itt a 10 pontos követeléslista: kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a magyar dolgozók képviselői
A korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér és remél a munkavállalók számára az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
A piac már most az euróbevezetést árazza: a forint ezért viselkedik egyre inkább stabil devizaként.
Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalék maradt.
A Tisza Párt szakértői már másfél éve dolgoznak azon, hogyan lehetne újra hozzáférni a befagyasztott uniós forrásokhoz.
Több mint 9%-kal nőhet a részvényenkénti osztalék, a befektetők már a közgyűlés döntésére várnak április végén.
Hány mandátumot jelent a parlamenti kétharmados többség, és miért olyan fontos határérték? Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a kétharmad kapcsán.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerdán délelőtt sajtótájékoztatót tartott a Sándor-palotánál
A hétvégi választási eredmények után éles kritikát fogalmazott meg a Magyar Mérnöki Kamara elnöke a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium működésével kapcsolatban.
Nagy nap lesz a mai a Budapesti Értéktőzsdén: erre készülhetnek a befektetők a választások után 3 nappal
Enyhe emelkedéssel, iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Az eurót hét órakor 363,78 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 363,83 forintnál.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerda reggel interjút adott a Kossuth Rádiónak és az M1-nek.
Kiderült a meztelen igazság az euró magyarországi bevezetéséről: nagyon ráfázhat, aki a 2030-as dátumban reménykedett
A GKI Gazdaságkutató Zrt. megvizsgálta az euró magyarországi bevezetésének realitását, feltételeit és várható gazdasági hatásait.
