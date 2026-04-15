Történelmi csúcs dőlt meg a hazai tőzsdén: elképesztő, mi történt a magyar piacon szerdán

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 608,3 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel 139 499,37 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 49,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a nemzetközi hatásokkal magyarázta a BUX visszafogott emelkedését.

Az európai tőzsdék többsége ugyanis az elmúlt napok emelkedését korrigálva enyhe mínuszban volt a magyar piac zárásakor, az amerikai részvényindexek is vegyesen alakultak - mondta Aradványi Péter.

A Mol 26 forinttal, 0,59 százalékkal 4426 forintra erősödött 4,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 300 forinttal, 0,68 százalékkal 44 300 forintra nőtt, forgalmuk 33,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 14 forinttal, 0,6 százalékkal 2336 forintra csökkent, forgalma 1,9 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 140 forinttal, 1,08 százalékkal 12 830 forintra esett, a részvények forgalma 5,8 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9095,67 ponton zárt szerdán, ez 114,01 pontos, 1,27 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.