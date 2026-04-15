Gazdaság

Mit jelent a kétharmados többség? Mutatjuk, a kétharmad hány mandátum a parlamentben

2026. április 15. 11:13

A közelmúltban lezajlottak a 2026-os országgyűlési választások, így az új erőviszonyok kialakulásával ismét a figyelem középpontjába került a parlamenti matematika. Mindenekelőtt a kétharmados többség kapcsán merülnek fel kérdések, melyeket érdemes tisztázni. Mit jelent a kétharmados többség a gyakorlatban? Cikkünkben tisztázzuk a legfontosabb fogalmakat, a százalékok és a mandátumszámok közötti különbségek okait, és megmutatjuk, a kétharmad milyen törvényhozói jogosultságokat jelent a magyar Országgyűlésben.

Mit jelent a kétharmados többség a hazai jogrendben?

Az Országgyűlés feladatai közé tartozó demokratikus döntéshozatal alapja legtöbbször az egyszerű többség, tehát a jelenlévő képviselők több mint felének szavazata. Azonban a magyar jogrendszerben a legfontosabb, az állam működését és a társadalmi berendezkedést hosszú távon meghatározó kérdésekben az Alaptörvény minősített többséget ír elő. Ez a minősített többség az, amit az esetek túlnyomó részében kétharmad néven emlegetünk, és ami az összes megválasztott országgyűlési képviselő kétharmadának egybehangzó szavazatát jelenti.

Ezt a kiemelt jogi küszöböt a választási rendszerünk sajátosságai miatt akár egyetlen párt vagy pártszövetség is elérheti, ahogy azt a 2026-os országgyűlési választások hivatalos eredményei ismételten megmutatták. De pontosan mit jelent a kétharmados többség a politikai gyakorlatban? Röviden azt, hogy az ekkora mandátumaránnyal rendelkező frakció – vagy az egymással megegyező pártok koalíciója – külső kompromisszumok és az ellenzék szavazatai nélkül, önállóan is képes meghozni a legmagasabb szintű közjogi döntéseket.

A kétharmad hány mandátum az Országgyűlésben?

A magyar Országgyűlés létszáma a jelenlegi jogszabályok értelmében összesen 199 fő. Ennek az irányszámnak a kétharmada matematikailag 132,66. Mivel a parlamenti helyek esetében töredék mandátum értelemszerűen nem létezik, a törvények pedig szigorú egyetértési küszöböt írnak elő, a matematikai kerekítés szabályai itt nem érvényesülnek lefelé.

A minősített többséghez minimum 133 egybehangzó szavazatra van szükség.

Míg a minősített többség egy törvénykezési fogalom, mely a döntéshozatalnál szükséges szavazatok arányát jelöli, addig a választások kapcsán a kétharmad kifejezést a parlamenti mandátumok számára használjuk, amely ezt a szavazati erőt biztosítja. Tehát a kétharmad hány mandátumot jelent? Amennyiben egy párt, pártszövetség vagy koalíció minimum 133 képviselővel rendelkezik a parlamentben, azzal biztosítja magának a kétharmados mandátumarányt.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy pártfegyelem esetén a törvénykezés során garantált számukra a minősített többség az olyan esetekben, ahol a jogszabályok a képviselők kétharmadának támogatását írják elő. Értelemszerűen, ha az Országgyűlés létszáma a jövőben bármilyen okból megváltozna, ez a mandátumszám is arányosan módosulna.

A kétharmad hány százalék a szavazatok arányában?

Logikus lenne a feltételezés, miszerint a parlamenti mandátumok 66,6 százalékának megszerzéséhez a választópolgárok 66,6 százalékának szavazatára van szükség.

Ám a magyar választási rendszer sajátosságai miatt a kétharmados többség eléréséhez a szavazatoknak kevesebb, mint a fele is elegendő lehet.

Arra a kérdésre, hogy a kétharmad hány százalék a szavazókat tekintve, nincs egyetlen fix százalékos mutató, mivel a végeredmény a voksok területi és pártok közötti eloszlásán is múlik. Magyarországon vegyes választási rendszer működik: a 199 parlamenti helyből 106-ot az egyéni választókerületekben legtöbb szavazatot elérő jelöltek szereznek meg, míg 93 mandátumot az országos pártlistákra leadott szavazatok arányában osztanak ki.

Az egyéni választókerületekben a győzelemhez nem szükséges az abszolút többség, elegendő a relatív többség, tehát csupán egyetlen szavazattal kell megelőzni a második helyezettet. Emellett a rendszer alkalmazza a töredékszavazatok intézményét, amely magában foglalja az úgynevezett győzteskompenzációt is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyertes jelöltre leadott, de a győzelemhez matematikailag már nem feltétlenül szükséges (a második helyezett eredménye feletti) szavazatok is hasznosulnak, és töredékszavazatként hozzáadódnak az adott párt országos listás eredményéhez.

Ezeknek a matematikai és jogszabályi mechanizmusoknak az együttes hatása teszi lehetővé azt, hogy a kétharmad (vagyis a 133 mandátum) megszerzéséhez egy 45-55 százalék körüli országos listás szavazatarány is elegendő lehet. Ennek feltétele, hogy az adott politikai erő az egyéni választókerületek túlnyomó többségében is győzelmet tud aratni.

Kvíz: Te átlátod a magyar választási rendszert? Lássuk, ott vannak-e a fejedben az alapok, lesz-e 10 pontod!
EZ IS ÉRDEKELHET
Kvíz: Te átlátod a magyar választási rendszert? Lássuk, ott vannak-e a fejedben az alapok, lesz-e 10 pontod!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire vagy képben a választási rendszerrel.

Mire ad jogosultságot az Országgyűlésben a kétharmad?

A matematikai háttér tisztázása után, érdemes azt is megnézni, a gyakorlatban mit jelent a kétharmados többség a parlamenti munka során. Legalább 133 mandátum birtokában egy politikai erő vagy koalíció önállóan is képes meghozni a legmagasabb szintű állami döntéseket. A minősített többség az alábbi kiemelt jogkörökhöz és döntésekhez elengedhetetlen:

  • Magyarország Alaptörvényének elfogadása és módosítása,
  • a sarkalatos törvények megalkotása és módosítása,
  • közjogi méltóságok (köztársasági elnök, Alkotmánybíróság tagjai, Kúria elnöke, Országos Bírósági Hivatal elnöke, legfőbb ügyész) megválasztása,
  • különleges jogrenddel, például veszélyhelyzettel kapcsolatos döntések.

Mik azok a sarkalatos törvények?

A fenti felsorolásban szereplő, úgy nevezett sarkalatos törvények olyan kiemelt fontosságú jogszabályok a magyar jogrendben, amelyek elfogadásához és módosításához a jelen lévő (bizonyos, még szigorúbb esetekben az összes megválasztott) országgyűlési képviselő kétharmadának szavazata szükséges.

Ezek az Alaptörvényben meghatározott jogszabályok az állam működésének, a társadalom életének és a gazdasági berendezkedésnek a leginkább hosszútávú, legstabilabb alapjait hivatottak rögzíteni. Mivel alapvető intézményi struktúrákat, emberi jogokat, államszervezeti kérdéseket vagy éppen stratégiai fontosságú gazdasági kereteket határoznak meg, a jogalkotó szándéka szerint a megváltoztatásuk magasabb egyetértési küszöböt igényel, mint egy átlagos, egyszerű többséggel (a jelenlévők több mint felének szavazatával) módosítható törvényé.

Ha tehát röviden össze akarjuk foglalni, mit jelent a kétharmados többség, a válasz: az önálló, széleskörű és kompromisszumkényszer nélküli döntéshozatal lehetőségét a legfontosabb állami és társadalmi kérdésekben.
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 14. 16:26
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket - a HOLD elemzői az új helyzetről  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. április 15. 10:22
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye...
MEDIA1  |  2026. április 15. 10:02
Magyar Péter: Egy hazugsággyár utolsó vergődését láthattuk
A Tisza Párt elnöke Facebookon röviden reagált arra, amit ma reggel az állami M1 nézői láthattak.
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 15. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
Bankmonitor  |  2026. április 14. 17:03
Választás után: erősödő forint, csökkenő hozamok. Hogyan hathat mindez rád?
Jelentős TISZA győzelemmel zárult a választás, az eltelot pár nap alatt pedig már bizonyos szempontb...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 15.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
2026. április 15.
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
2026. április 14.
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
2026. április 14.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
1
2 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
5 napja
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
3
2 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
4
1 hete
Megindult a forint: így áll most az euró, a dollár és a frank árfolyama
5
5 napja
Választás 2026: eredmények percről percre és friss választási térkép
a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele.)

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 11:07
Magyar Péter a Sándor-palotánál: ekkor alakulhat meg a következő Országgyűlés
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 10:03
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
Agrárszektor  |  2026. április 15. 10:27
Igazi aranybánya ez a magyar élelmiszer: milliárdokat hoz a konyhára