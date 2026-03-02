Vége a jó világnak? Durva fordulat jött a magyar tőzsdén, erre kevesen számítottak

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,8 százalékos csökkenéssel, 126 535 ponton zárta a februárt, miközben a piaci aktivitás élénk maradt: a havi összforgalom meghaladta az 500 milliárd forintot. A kereskedést továbbra is az OTP Bank papírjai határozták meg, a befektetési szolgáltatók versenyében pedig a WOOD & Company visszavette a vezetést.

Bár az év legrövidebb hónapjában a BUX index február 4-én még 133 311 ponton tetőzött, a hónap végére korrekció következett be, és végül 126 534,75 ponton zárt a mutató. A kereskedési kedv azonban nem lankadt, sőt, a januári adatokat is felülmúlva az azonnali részvénypiac forgalma elérte az 504,9 milliárd forintot. Ez napi átlagban 25,2 milliárd forintos forgalmat jelent, ami 5,7 százalékos növekedés az év első hónapjához viszonyítva.

A forgalom döntő hányadát ezúttal is az OTP Bank részvényei adták, amelyekkel 304 milliárd forint értékben kereskedtek. A bankpapírt a MOL követte 81,8 milliárdos, majd a Richter Gedeon 60 milliárdos forgalommal. A többi tőzsdei mutató közül a kis- és közepes kapitalizációjú részvényeket tömörítő BUMIX index 9 866 ponton, a középvállalati piacot lefedő XTEND pedig 1 587 ponton fejezte be a hónapot.

A brókercégek versenyében helycsere történt az élen: a WOOD & Company 301,5 milliárd forintos forgalommal visszavette az elsőséget a Concorde-tól. A hazai szolgáltató ezúttal 265,8 milliárdos eredménnyel zárt, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára az Erste állhatott fel 173,1 milliárd forinttal.

A hazai parketten mozgalmas időszakot hozott a gyorsjelentési szezon, hiszen februárban tette közzé legfrissebb számait többek között a MOL, a Magyar Telekom, a Richter, az AutoWallis és a Shopper Park Plus is. A nemzetközi befektetői hangulatot eközben leginkább az amerikai vámpolitikával kapcsolatos bizonytalanság, a monetáris politikai kérdések, valamint a mesterséges intelligencia jövőjével kapcsolatos ágazati aggodalmak formálták. Ez a környezet Európában útkereséshez, Ázsiában pedig vegyes teljesítményhez vezetett.