Az ING elemzése szerint a dollár máris egyértelmű nyertesként emelkedik ki a helyzetből - a kérdés az, hogy meddig.
Vége a jó világnak? Durva fordulat jött a magyar tőzsdén, erre kevesen számítottak
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,8 százalékos csökkenéssel, 126 535 ponton zárta a februárt, miközben a piaci aktivitás élénk maradt: a havi összforgalom meghaladta az 500 milliárd forintot. A kereskedést továbbra is az OTP Bank papírjai határozták meg, a befektetési szolgáltatók versenyében pedig a WOOD & Company visszavette a vezetést.
Bár az év legrövidebb hónapjában a BUX index február 4-én még 133 311 ponton tetőzött, a hónap végére korrekció következett be, és végül 126 534,75 ponton zárt a mutató. A kereskedési kedv azonban nem lankadt, sőt, a januári adatokat is felülmúlva az azonnali részvénypiac forgalma elérte az 504,9 milliárd forintot. Ez napi átlagban 25,2 milliárd forintos forgalmat jelent, ami 5,7 százalékos növekedés az év első hónapjához viszonyítva.
A forgalom döntő hányadát ezúttal is az OTP Bank részvényei adták, amelyekkel 304 milliárd forint értékben kereskedtek. A bankpapírt a MOL követte 81,8 milliárdos, majd a Richter Gedeon 60 milliárdos forgalommal. A többi tőzsdei mutató közül a kis- és közepes kapitalizációjú részvényeket tömörítő BUMIX index 9 866 ponton, a középvállalati piacot lefedő XTEND pedig 1 587 ponton fejezte be a hónapot.
A kisebb gyengülés után hétfő reggelre, az iráni események hatására brutális módon bezuhant nem csak a magyar, de a külföldi piacok jó része is. Erről itt írtunk részletesen:
A brókercégek versenyében helycsere történt az élen: a WOOD & Company 301,5 milliárd forintos forgalommal visszavette az elsőséget a Concorde-tól. A hazai szolgáltató ezúttal 265,8 milliárdos eredménnyel zárt, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára az Erste állhatott fel 173,1 milliárd forinttal.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A hazai parketten mozgalmas időszakot hozott a gyorsjelentési szezon, hiszen februárban tette közzé legfrissebb számait többek között a MOL, a Magyar Telekom, a Richter, az AutoWallis és a Shopper Park Plus is. A nemzetközi befektetői hangulatot eközben leginkább az amerikai vámpolitikával kapcsolatos bizonytalanság, a monetáris politikai kérdések, valamint a mesterséges intelligencia jövőjével kapcsolatos ágazati aggodalmak formálták. Ez a környezet Európában útkereséshez, Ázsiában pedig vegyes teljesítményhez vezetett.
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
A hétvégén kirobbant közel-keleti konfliktus súlyos következményekkel járhat a térségben. Az ING Bank friss elemzése szerint Magyarország az egyik legnagyobb vesztes lehet.
Az iráni események nyomán kialakult geopolitikai bizonytalanság hétfő reggel heves eladási hullámot indított el a magyar tőzsdén.
Minimális, mindössze 12 millió eurós többlettel zárta a 2026. januári időszakot a magyar termék-külkereskedelem, ami jelentős romlást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest.
Jelentős gyengüléssel indította a hetet a forint, és már az európai piacok nyitása előtt elveszítette az elmúlt hét teljes erősödését.
Minden vezető devizával szemben gyengült a forint, és a háború szombati kitörése miatt további mozgások várhatók ma a devizapiacon.
Rengeteg magyarra hullhat a pénzeső márciusban: itt vannak a friss bejelentések - Ez jól fog jönni húsvét előtt
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 9. hetéből.
Ez a két részvény szabályosan tarolt a magyar tőzsdén: rég volt ilyen árfolyammozgás - Bejött az MNB kamatvágása?
Az árfolyamokat meghatározó események közül lényeges, hogy a héten mindegyik vezető részvényre érkeztek céláremelések.
Ez az igazság az élelmiszerárakról: Magyarországon sokkal jobban fáj egy bevásárlás a pénztárcádnak, mint hinnéd
Az élelmiszerárak önmagukban félrevezető képet adnak Európáról. Hogy hol drága, és hol olcsó, az önmagában még nem minden.
Szombaton összeült a Védelmi Tanács a Karmelitában, melyen jelen volt többek között a kormányfő mellett Szijjártó Péter, Lantos Csaba, Orbán Balázs, Rogán Antal, Pintér Sándor,...
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
Ennyi pénzt költhetnek a kampányra a jelöltek 2026-ban: nem lesz olcsó ez a választás sem - Erre megy el az adófizetők pénze
A jelöltek korábban legfeljebb ötmillió forintot fordíthatnak a kampányukra, de egy 2025-ös törvénymódosítás eltörölte a kampányköltések korlátozására vonatkozó szabályozást.
Bár pénteken napközben gyengült a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben, heti és havi összevetésben így is sikerült erősödnie.
Csattanós válasz érkezett arra, hogy kevesebb bank legyen itthon: ettől tényleg olcsóbb lenne minden?
Nagy Márton azon kijelentése, miszerint a bankszektorban túl sok a szereplő, újraindította a bankrendszer szerkezetéről szóló szakmai vitát.
2026 januárjában tovább mérséklődtek az ipari termelői árak éves összevetésben, miközben havi alapon már emelkedés látszik a statisztikákban.
Erősödéssel indította a reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon, az előző szintekhez képest több kulcsfontosságú árfolyamban is javulást mutatva.
Úgy vélik, a fejlesztések elmaradása inkább a politikai akarat hiányára, mintsem pénzügyi akadályokra vezethető vissza.
A 2035-ben lejáró dollárkötvény piaci állománya így 2,2 milliárd dollárra nőtt, miközben a tranzakcióról hivatalosan még nem érkezett bejelentés.
Az euró árfolyama a reggel hat óra után jegyzett 375,11 forintról 376,35 forintra emelkedett 18 órakor.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.