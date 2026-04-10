Budapest, Magyarország - 2015. július 09: Mol benzinkút Budapest közelében.
Gazdaság

Itt a bejelentés: gigantikus osztalékról döntött a hazai sztárvállalat, rengeteg magyar kaphat a pénzből

Pénzcentrum
2026. április 10. 18:31

A Mol mai közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a tavalyi év után járó, összesen 241,2 milliárd forintos osztalék kifizetését. A részvényenkénti 300 forintos juttatás a jelenlegi árfolyamon számolva 7,5 százalékos hozamot jelent. A közgyűlés emellett új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokról is döntött. A vállalat részvényei idén eddig kiemelkedően teljesítettek, és történelmi csúcson tartózkodnak - tudósított a Portfolio.

A Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató által megnyitott esemény legfontosabb napirendi pontja a tavalyi eredmények után járó osztalék mértékének elfogadása volt. A részvényesek által megszavazott 300 forintos részvényenkénti kifizetés egy 180 forintos alaposztalékból és egy nagyjából 120 forintos különosztalékból áll. Az alaposztalék 9,1 százalékkal haladja meg a megelőző év 165 forintos értékét. Az elemzők számára nem okozott meglepetést a döntés. A vállalat stabil eredménye és a dollárban számolt tisztított EBITDA növekedése ugyanis bőséges teret adott a nyereség nagyobb arányú kifizetésére.

A több mint 241 milliárd forintos teljes kifizetendő osztalék felosztása hűen tükrözi a Mol tulajdonosi szerkezetét. A legnagyobb szelet, mintegy 135 milliárd forint a közkézhányadban lévő részvények után az intézményi és a kisbefektetőkhöz kerül. A nagytulajdonosok között szereplő három alapítvány együttesen 73,6 milliárd forintot, az OTP Bank pedig 13,1 milliárd forintot kap. A Munkavállalói Részvénytulajdonosi Programban részt vevő dolgozók eközben több mint 19,1 milliárd forinttal részesülnek a profitból.

Kapcsolódó cikkeink:

A pénzügyi kérdések mellett a vezetőtestületek összetételéről is határoztak. A közgyűlés 2026. május 1-jétől 2031. április 30-ig tartó időtartamra az igazgatóság tagjává választotta Világi Oszkárt és Bacsa Györgyöt. A felügyelőbizottságba eközben Kaderják Péter és Ivan Mikloš került be.

A befektetők számára az idei év eddig is komoly sikereket hozott. A Mol árfolyama 35 százalékot emelkedett, amivel jelenleg a legjobban teljesítő hazai blue chipnek számít. A részvény január végén a 2007-es rekordot megdöntve új történelmi csúcsra ért. Ezt az emelkedést elsősorban a szerb NIS olajfinomító esetleges felvásárlásáról szóló piaci spekulációk fűtöttek.
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 10. 16:40
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 10. 16:52
A NER bugyraiban: a TrollFoci elismerte, hogy szerkesztőjük az MTVA digitális igazgatója
Azt írja a TrollFoci, az a kollégájuk magánügye, hogy a focis oldal mellett mivel foglalkozik még.
Bankmonitor  |  2026. április 10. 13:32
Milyen bankszámlát választhatok átlagos fizetéssel? Van néhány jó hírünk!
A legtöbbünk szerint túl drága a bankolás Magyarországon, mégsem lépünk. Ha a számlaköltségek kerüln...
Holdblog  |  2026. április 10. 08:11
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válságg...
ChikansPlanet  |  2026. április 10. 08:00
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt hús...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 10.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 10.
Láthatatlan áramfalók ürítik ki a pénztárcádat: ezzel a 10 egyszerű trükkel a villanyszámlád jelentős részét megspórolhatod
2026. április 10.
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
2026. április 10.
Hidegzuhany jön rengeteg hitelre váró magyarra: már az első lépésnél elvérzeznek a bankban, erre kevesen készülnek
1
3 napja
Megindult a forint: így áll most az euró, a dollár és a frank árfolyama
2
2 hete
Brutális sikkasztási ügy Győrben: százmilliók tűntek el, évekre börtönbe kerülhetnek a vezetők
3
2 hete
Kemény pofont kaphat Magyarország: olyat lépett a kormány, aminek nagyon csúnya vége lehet
4
2 hete
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
5
4 napja
Sürgős figyelmeztetést kaptak a választópolgárok: enélkül senkit sem fognak odaengedni a szavazófülkékhez áprilisban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kár legvalószínűbb maximuma (PML)
azt mutatja, hogy a gyakorlatban mekkora lehet az a "rész" ami egy káresemény következtében még valószínűsíthető. (Pl. Egy üzemen belül a legmagasabb értékű épület a PML)

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 10. 18:03
Kvíz: Profi vagy a magyar költészetben? Lássuk, mennyire emlékszel a legszebb versekre!
Pénzcentrum  |  2026. április 10. 16:31
Kiderült az igazság: egy elképesztő vita miatt vonná ki több tízezer katonáját az Egyesült Államok
Agrárszektor  |  2026. április 10. 18:32
Milliárdos támogatást kapnak ezek a magyar gazdák: erre költhetik a pénzt