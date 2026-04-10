Itt a bejelentés: gigantikus osztalékról döntött a hazai sztárvállalat, rengeteg magyar kaphat a pénzből

A Mol mai közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a tavalyi év után járó, összesen 241,2 milliárd forintos osztalék kifizetését. A részvényenkénti 300 forintos juttatás a jelenlegi árfolyamon számolva 7,5 százalékos hozamot jelent. A közgyűlés emellett új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokról is döntött. A vállalat részvényei idén eddig kiemelkedően teljesítettek, és történelmi csúcson tartózkodnak - tudósított a Portfolio.

A Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató által megnyitott esemény legfontosabb napirendi pontja a tavalyi eredmények után járó osztalék mértékének elfogadása volt. A részvényesek által megszavazott 300 forintos részvényenkénti kifizetés egy 180 forintos alaposztalékból és egy nagyjából 120 forintos különosztalékból áll. Az alaposztalék 9,1 százalékkal haladja meg a megelőző év 165 forintos értékét. Az elemzők számára nem okozott meglepetést a döntés. A vállalat stabil eredménye és a dollárban számolt tisztított EBITDA növekedése ugyanis bőséges teret adott a nyereség nagyobb arányú kifizetésére.

A több mint 241 milliárd forintos teljes kifizetendő osztalék felosztása hűen tükrözi a Mol tulajdonosi szerkezetét. A legnagyobb szelet, mintegy 135 milliárd forint a közkézhányadban lévő részvények után az intézményi és a kisbefektetőkhöz kerül. A nagytulajdonosok között szereplő három alapítvány együttesen 73,6 milliárd forintot, az OTP Bank pedig 13,1 milliárd forintot kap. A Munkavállalói Részvénytulajdonosi Programban részt vevő dolgozók eközben több mint 19,1 milliárd forinttal részesülnek a profitból.

A pénzügyi kérdések mellett a vezetőtestületek összetételéről is határoztak. A közgyűlés 2026. május 1-jétől 2031. április 30-ig tartó időtartamra az igazgatóság tagjává választotta Világi Oszkárt és Bacsa Györgyöt. A felügyelőbizottságba eközben Kaderják Péter és Ivan Mikloš került be.

A befektetők számára az idei év eddig is komoly sikereket hozott. A Mol árfolyama 35 százalékot emelkedett, amivel jelenleg a legjobban teljesítő hazai blue chipnek számít. A részvény január végén a 2007-es rekordot megdöntve új történelmi csúcsra ért. Ezt az emelkedést elsősorban a szerb NIS olajfinomító esetleges felvásárlásáról szóló piaci spekulációk fűtöttek.