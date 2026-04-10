A Raiffeisen Bank International (RBI) közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a 2025-ös üzleti év után járó, 1,6 eurós részvényenkénti osztalékot.
Itt a bejelentés: gigantikus osztalékról döntött a hazai sztárvállalat, rengeteg magyar kaphat a pénzből
A Mol mai közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a tavalyi év után járó, összesen 241,2 milliárd forintos osztalék kifizetését. A részvényenkénti 300 forintos juttatás a jelenlegi árfolyamon számolva 7,5 százalékos hozamot jelent. A közgyűlés emellett új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokról is döntött. A vállalat részvényei idén eddig kiemelkedően teljesítettek, és történelmi csúcson tartózkodnak - tudósított a Portfolio.
A Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató által megnyitott esemény legfontosabb napirendi pontja a tavalyi eredmények után járó osztalék mértékének elfogadása volt. A részvényesek által megszavazott 300 forintos részvényenkénti kifizetés egy 180 forintos alaposztalékból és egy nagyjából 120 forintos különosztalékból áll. Az alaposztalék 9,1 százalékkal haladja meg a megelőző év 165 forintos értékét. Az elemzők számára nem okozott meglepetést a döntés. A vállalat stabil eredménye és a dollárban számolt tisztított EBITDA növekedése ugyanis bőséges teret adott a nyereség nagyobb arányú kifizetésére.
A több mint 241 milliárd forintos teljes kifizetendő osztalék felosztása hűen tükrözi a Mol tulajdonosi szerkezetét. A legnagyobb szelet, mintegy 135 milliárd forint a közkézhányadban lévő részvények után az intézményi és a kisbefektetőkhöz kerül. A nagytulajdonosok között szereplő három alapítvány együttesen 73,6 milliárd forintot, az OTP Bank pedig 13,1 milliárd forintot kap. A Munkavállalói Részvénytulajdonosi Programban részt vevő dolgozók eközben több mint 19,1 milliárd forinttal részesülnek a profitból.
A pénzügyi kérdések mellett a vezetőtestületek összetételéről is határoztak. A közgyűlés 2026. május 1-jétől 2031. április 30-ig tartó időtartamra az igazgatóság tagjává választotta Világi Oszkárt és Bacsa Györgyöt. A felügyelőbizottságba eközben Kaderják Péter és Ivan Mikloš került be.
A befektetők számára az idei év eddig is komoly sikereket hozott. A Mol árfolyama 35 százalékot emelkedett, amivel jelenleg a legjobban teljesítő hazai blue chipnek számít. A részvény január végén a 2007-es rekordot megdöntve új történelmi csúcsra ért. Ezt az emelkedést elsősorban a szerb NIS olajfinomító esetleges felvásárlásáról szóló piaci spekulációk fűtöttek.
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
Európában egyre több ország működik tartósan magas költségvetési hiánnyal, és a régióban Magyarország sem kivétel.
A kormány a legfrissebb Magyar Közlöny szerint jelentős költségvetési átcsoportosításokról döntött.
Elképesztő tempóban árusítja ki az épületeit a magyar állam: kevesen tudják, de egy furcsa trükköt is bevetnek az eladásoknál
Az elmúlt másfél évben, különösen 2024 ősze óta példátlan mértékű ingatlanértékesítésbe kezdett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.
Hatalmas fordulat az atomenergia piacán: új megállapodás jöhet, ami teljesen átírhatja Paks működését
Az új fejlesztés célja, hogy csökkentse az orosz függőséget, és hosszú távon biztonságosabbá tegye az atomenergia-ellátást.
A forint mindhárom vezető devizapárral szemben javított, de erősebb lett estére az euró is.
A színésznő szerint nem lehet, hogy ilyen magas a számla, hiszen tavaly hosszabb időt kórházban töltött, és alig volt otthon.
Hiába csinálja meg helyetted a hivatal, kegyetlenül ráfázhatsz: erre buktatóra figyelmeztetnek a szakértők az adóbevallásnál
Több lényeges szabály is módosult, érdemes a május 20-ig hátralévő időben alaposan tanulmányozni az szja bevallás tervezetét.
Nemcsak a „bacon” és a „steak” került célkeresztbe, több hétköznapi kifejezés használatát is szigorítanák az EU-ban.
Egy kulcsfontosságú tengeri útvonal sorsa dönthet: már egy hónapos csúszás is komoly áremelkedést hozhat.
A bizonytalanság növekedése egyértelmű a korábbi adatokhoz viszonyítva.
Előző nap a kedvező befektetői hangulat miatt rég nem látott emelkedést mutatott a tőzsde, azonban a csütörtöki nyitásban csökkenés várható.
Kiderült, miért jött valójában Budapestre JD Vance: olajról és atomenergiáról is megállapodtunk az Egyesült Államokkal
Átfogó, az energetikai, technológiai és védelmi szektort egyaránt érintő amerikai–magyar megállapodások születtek JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatása során.
Csütörtökön 16 óráig léphetnek vissza az egyéni választókerületben induló jelöltek az országgyűlési választáson
Az eurót reggel hat órakor 376,96 forinton jegyezték, magasabban az előző délután hat órai 376,10 forintnál.
Alig változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3768,85 pontos, 2,99 százalékos emelkedéssel, 129 730,83 ponton zárt szerdán.
Eladó az Itt érzem magam otthon hírhedt pesti lakása: ennyiért élhetsz a magyar sikerfilm helyszínén
Nem mindennapi ingatlan került piacra: eladó az Itt érzem magam otthon című film forgatási helyszíneként szolgáló pesti lakás.
Megállíthatatlannak tűnik a zuhanás a kontinensen: kiderült, minek köszönhető a hónapok óta tartó áresés
Februárban havi és éves összevetésben egyaránt csökkentek az ipari termelői árak az euróövezetben és az Európai Unióban.
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
