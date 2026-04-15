Egyhangúlag szavazott az MNB Monetáris Tanácsa az alapkamat tartásáról

Egyhangúlag szavazott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa az alapkamat tartásáról márciusban, olvasható a jegybank honlapján szerdán közzétett jegyzőkönyvben.

A kamattartást egyetlen döntési javaslatként tárgyalták, a döntés értelmében az alapkamat változatlanul 6,25 százalék maradt, a kamatfolyosó két széle sem változott.

Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalék maradt.

A tanács kiemelte, hogy a jelenlegi környezetben továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikára van szükség, emellett megerősítette elkötelezettségét az inflációs cél fenntartható elérése mellett.

A döntéshozók megítélése szerint a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt - olvasható a jegyzőkönyvben.