Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint szükség lenne egy olyan államigazgatási szereplőre – akár államtitkárságra –, amely koordinálja az ágazatot.
Elképesztő jóslat érkezett a devizapiacról: bemondta az elemző, amit kevesen mernek - ekkorát menetelhet a forint árfolyama
A Tisza Párt meglepetésszerű, kétharmados választási győzelme jelentős lendületet adhat a forintnak és a hazai kötvénypiacnak. Az ING Bank elemzése szerint a zökkenőmentes hatalomátadás és az uniós források várható megnyílása miatt az euró árfolyama a közeljövőben akár 360 forint alá is eshet - közölte a Portfolio.
František Táborský, a pénzintézet devizapiaci szakértője hétfő reggeli kommentárjában kiemelte: az euró-forint jegyzés már a múlt héten visszatért a közel-keleti konfliktus kiéleződése előtti szintre. Ez a folyamat arra utalt, hogy a piac már előre beárazta a kormányváltást. Az ellenzéki párt kétharmados többsége azonban még a befektetőket is meglepte.
Piaci szempontból az alkotmányozó többség azért kulcsfontosságú, mert garantálja a zökkenőmentes hatalomátadást, és felgyorsíthatja az uniós forrásokhoz való hozzáférést. Ezek a tényezők együttesen tovább javíthatják a hazai pénzügyi eszközök megítélését. Ha a geopolitikai feszültségek is enyhülnek, az euró árfolyama tartósan a 355–360 forintos sávban stabilizálódhat. Ezzel párhuzamosan a hazai kötvényhozamok 30-40 bázisponttal csökkenhetnek a következő napokban.
A választási eredmények elsősorban a hosszú lejáratú állampapírok piacára lehetnek kedvező hatással. A rövid lejáratokat ugyanakkor továbbra is nyomás alatt tarthatja a bizonytalan nemzetközi környezet. Az elemző úgy véli, hogy a forint várható felülteljesítése ellenére a jegybank a következő hónapokban nem tudja majd tovább vágni a jelenlegi 6,25 százalékos alapkamatot.
A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a napokban várható hevesebb árfolyam-ingadozások jó alkalmat teremthetnek a befektetőknek a profitrealizálásra. Ez a lépés különösen akkor lehet indokolt, ha a globális piaci hangulat időközben kedvezőtlenné válik.
