Teljesen átalakul a hazánkban is népszerű bank vezetése: zsíros osztalékkal és egy váratlan felvásárlással lepték meg a piacot

A Raiffeisen Bank International (RBI) közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a 2025-ös üzleti év után járó, 1,6 eurós részvényenkénti osztalékot. Emellett új felügyelőbizottsági tagokat választottak, és elbúcsúztatták a leköszönő vezérigazgatót, Johann Stroblt. Az eseményen a stabil pénzügyi eredmények ismertetése mellett egy újabb akvizíciós tervet is bejelentettek: a bank felvásárolná az Addiko Bankot - számolt be a Portfolio.

A közgyűlés döntése értelmében a 4 százalékos osztalékhozamot biztosító összeget 2026. április 17-én fizetik ki. A részvényesek egyúttal megadták a szükséges felmentvényt az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak. A felügyelőbizottság soraiba három új szakember, Eva Fugger, Martin Hauer és Thomas Wass csatlakozott. Ezzel párhuzamosan Michael Höllerer lemondott eddigi felügyelőbizottsági tisztségéről, mivel a jövőben ő veszi át az RBI vezérigazgatói posztját.

Utolsó közgyűlésén a távozó vezérigazgató, Johann Strobl értékelte a 2025-ös évet. Beszédében külön felhívta a figyelmet a hitelintézet stabil jövedelmezőségére és erős tőkehelyzetére. Kiemelte, hogy az elmúlt években következetesen javították az elsődleges alapvető tőkemutatót (CET1).

Ez a tudatos építkezés teremtette meg a hátteret mind az organikus növekedéshez, mind pedig az akvizíciókhoz. Erre kiváló példa a közelmúltbeli romániai tranzakció. A terjeszkedés ráadásul folytatódik, ugyanis a vezető bejelentette, hogy a bankcsoport hivatalos felvásárlási ajánlatot kíván tenni az Addiko Bankra.

A rendezvény végén Erwin Hameseder, a felügyelőbizottság elnöke méltatta a leköszönő vezérigazgató munkáját. Beszédében rámutatott, hogy Strobl a legnehezebb időszakokban is meg tudta őrizni a bank stabilitását, emellett sikeresen kijelölte a jövőbeli növekedés stratégiai irányát. Hameseder hangsúlyozta, hogy a távozó vezető egy minden szempontból szilárd lábakon álló vállalatot ad át utódjának, ami tökéletes kiindulópontot jelent az intézmény további fejlődéséhez.