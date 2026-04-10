2026. április 10. péntek Zsolt
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Raiffeisen Bank International felhőkarcoló, modern építészeti mérföldkő a globális bankszektorban, globális pénzügyi befolyás, Ausztria, Bécs - 2024. augusztus 1.
Gazdaság

Teljesen átalakul a hazánkban is népszerű bank vezetése: zsíros osztalékkal és egy váratlan felvásárlással lepték meg a piacot

Pénzcentrum
2026. április 10. 15:33

A Raiffeisen Bank International (RBI) közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a 2025-ös üzleti év után járó, 1,6 eurós részvényenkénti osztalékot. Emellett új felügyelőbizottsági tagokat választottak, és elbúcsúztatták a leköszönő vezérigazgatót, Johann Stroblt. Az eseményen a stabil pénzügyi eredmények ismertetése mellett egy újabb akvizíciós tervet is bejelentettek: a bank felvásárolná az Addiko Bankot - számolt be a Portfolio.

A közgyűlés döntése értelmében a 4 százalékos osztalékhozamot biztosító összeget 2026. április 17-én fizetik ki. A részvényesek egyúttal megadták a szükséges felmentvényt az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak. A felügyelőbizottság soraiba három új szakember, Eva Fugger, Martin Hauer és Thomas Wass csatlakozott. Ezzel párhuzamosan Michael Höllerer lemondott eddigi felügyelőbizottsági tisztségéről, mivel a jövőben ő veszi át az RBI vezérigazgatói posztját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Utolsó közgyűlésén a távozó vezérigazgató, Johann Strobl értékelte a 2025-ös évet. Beszédében külön felhívta a figyelmet a hitelintézet stabil jövedelmezőségére és erős tőkehelyzetére. Kiemelte, hogy az elmúlt években következetesen javították az elsődleges alapvető tőkemutatót (CET1).

Ez a tudatos építkezés teremtette meg a hátteret mind az organikus növekedéshez, mind pedig az akvizíciókhoz. Erre kiváló példa a közelmúltbeli romániai tranzakció. A terjeszkedés ráadásul folytatódik, ugyanis a vezető bejelentette, hogy a bankcsoport hivatalos felvásárlási ajánlatot kíván tenni az Addiko Bankra.

A rendezvény végén Erwin Hameseder, a felügyelőbizottság elnöke méltatta a leköszönő vezérigazgató munkáját. Beszédében rámutatott, hogy Strobl a legnehezebb időszakokban is meg tudta őrizni a bank stabilitását, emellett sikeresen kijelölte a jövőbeli növekedés stratégiai irányát. Hameseder hangsúlyozta, hogy a távozó vezető egy minden szempontból szilárd lábakon álló vállalatot ad át utódjának, ami tökéletes kiindulópontot jelent az intézmény további fejlődéséhez.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #RAIFFEISEN #bank #gazdaság #vállalat #felvásárlás #részvény #osztalék #befektetők #2025 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:33
15:15
15:01
14:53
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 9. 16:50
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. április 10. 13:32
Milyen bankszámlát választhatok átlagos fizetéssel? Van néhány jó hírünk!
A legtöbbünk szerint túl drága a bankolás Magyarországon, mégsem lépünk. Ha a számlaköltségek kerüln...
MEDIA1  |  2026. április 10. 10:01
A trollfocis Antal Adrián az MTVA mb. online igazgatója lett
Antal Adrián, aki a tavaly az Orbán-kormánnyal látványosan lepaktáló, majd emiatt pillanatok alatt ö...
Holdblog  |  2026. április 10. 08:11
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válságg...
ChikansPlanet  |  2026. április 10. 08:00
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt hús...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 10.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 10.
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
2026. április 10.
Hidegzuhany jön rengeteg hitelre váró magyarra: már az első lépésnél elvérzeznek a bankban, erre kevesen készülnek
2026. április 9.
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
NAPTÁR
Tovább
2026. április 10. péntek
Zsolt
15. hét
Április 10.
Nemzeti rákellenes nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Megindult a forint: így áll most az euró, a dollár és a frank árfolyama
2
2 hete
Brutális sikkasztási ügy Győrben: százmilliók tűntek el, évekre börtönbe kerülhetnek a vezetők
3
2 hete
Kemény pofont kaphat Magyarország: olyat lépett a kormány, aminek nagyon csúnya vége lehet
4
2 hete
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
5
4 napja
Sürgős figyelmeztetést kaptak a választópolgárok: enélkül senkit sem fognak odaengedni a szavazófülkékhez áprilisban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 10. 15:45
Kidobta az állami egészségügy, az orvosok szerint csak beképzelte a tüneteit: a ChatGPT derített fényt a ritka betegségre
Pénzcentrum  |  2026. április 10. 13:04
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
Agrárszektor  |  2026. április 10. 15:29
Súlyos csapást kaphatnak a magyar gazdák: ebből nagy baj lehet