2026. március 23. hétfő Emőke
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A képen egy pénztárca látható, kezében néhány magyar forintos bankjeggyel. Három tízezer forintos és egy húszezer forintos bankjegy. Összesen 50000 forint. A háttér fekete színű. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Gazdaság

Gyenge rajt hétfő reggel: tovább csúszott a forint

MTI
2026. március 23. 07:35

Gyengült a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hat órakor 393,56 forinton jegyezték a péntek este hat órai 392,76 forint után. A dollár jegyzése 340,77 forintra ment fel 339,82 forintról, a svájci franké pedig 432,01 forintra 431,22-ről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A forint 0,2 százalékkal gyengült az euróval és a svájci frankkal szemben és 0,3 százalékkal a dollár ellenében.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll az egy héttel korábbi, 12. heti hétfői kezdéshez képest: 0,1 százalékkal gyengébben az euróval szemben és 1,1 százalékkal erősebben a dollár, 0,8 százalékkal erősebben a svájci frank ellenében. A forint a márciusi kezdéshez képest gyengült mindhárom devizával szemben. 4,4 százalékkal az euró, 6,8 százalékkal a dollár és 4,1 százalékkal a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:03
08:44
08:31
08:23
08:14
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 23. hétfő
Emőke
13. hét
Március 23.
Meteorológiai világnap
Március 23.
A magyar-lengyel barátság napja
Március 23.
A magyar ejtőernyősök napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
ÁKK Zrt.
Az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésével és fizetőképességének fenntartásával foglalkozó szervezet. Az ÁKK tervezi meg az államadósság finanszírozását és szervezi az állampapír-kibocsátásokat, hitelfelvételeket és hitelátvállalásokat. Természetesen az ÁKK gondoskodik az állam terheinek kifizetéséről is, tehát az államkötvények kamatait is innen kapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
