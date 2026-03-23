Gyenge rajt hétfő reggel: tovább csúszott a forint

Gyengült a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hat órakor 393,56 forinton jegyezték a péntek este hat órai 392,76 forint után. A dollár jegyzése 340,77 forintra ment fel 339,82 forintról, a svájci franké pedig 432,01 forintra 431,22-ről.

A forint 0,2 százalékkal gyengült az euróval és a svájci frankkal szemben és 0,3 százalékkal a dollár ellenében.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll az egy héttel korábbi, 12. heti hétfői kezdéshez képest: 0,1 százalékkal gyengébben az euróval szemben és 1,1 százalékkal erősebben a dollár, 0,8 százalékkal erősebben a svájci frank ellenében. A forint a márciusi kezdéshez képest gyengült mindhárom devizával szemben. 4,4 százalékkal az euró, 6,8 százalékkal a dollár és 4,1 százalékkal a svájci frank ellenében.