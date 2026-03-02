Jól megrángatta az iráni konfliktus a magyar tőzsdét: nagyot esett a piac

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1161,5 pontos, 0,92 százalékos csökkenéssel, 125 373,25 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 44,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a nemzetközi hangulatot tükrözte a budapesti tőzsde, az iráni konfliktussal kapcsolatos befektetői feszültségek miatt kockázatkerülés jellemezte a piacokat, ez az erős forgalomban is megjelent.

A vezető európai indexekhez hasonlóan csökkenés volt a BÉT-en. A vezető részvények közül kiemelte, hogy

a Mol lett az emelkedő olajár nyertese: a Mol 122 forinttal, 3,46 százalékkal 3650 forintra erősödött, 6,7 milliárd forintos forgalomban.

lett az emelkedő olajár nyertese: a Mol 122 forinttal, 3,46 százalékkal 3650 forintra erősödött, 6,7 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 1010 forinttal, 2,57 százalékkal 38 300 forintra csökkent, forgalmuk 29,3 milliárd forintot tett ki.

ára 1010 forinttal, 2,57 százalékkal 38 300 forintra csökkent, forgalmuk 29,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 0,23 százalékkal 2160 forintra esett, forgalma 1,7 milliárd forint volt.

árfolyama 5 forinttal, 0,23 százalékkal 2160 forintra esett, forgalma 1,7 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,84 százalékkal 11 840 forintra gyengült, a részvények forgalma 3,6 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9663,03 ponton zárt hétfőn, ez 203,03 pontos, 2,06 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.