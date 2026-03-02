A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,8 százalékos csökkenéssel, 126 535 ponton zárta a februárt, miközben a piaci aktivitás élénk maradt.
Jól megrángatta az iráni konfliktus a magyar tőzsdét: nagyot esett a piac
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1161,5 pontos, 0,92 százalékos csökkenéssel, 125 373,25 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 44,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a nemzetközi hangulatot tükrözte a budapesti tőzsde, az iráni konfliktussal kapcsolatos befektetői feszültségek miatt kockázatkerülés jellemezte a piacokat, ez az erős forgalomban is megjelent.
A vezető európai indexekhez hasonlóan csökkenés volt a BÉT-en. A vezető részvények közül kiemelte, hogy
- a Mol lett az emelkedő olajár nyertese: a Mol 122 forinttal, 3,46 százalékkal 3650 forintra erősödött, 6,7 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 1010 forinttal, 2,57 százalékkal 38 300 forintra csökkent, forgalmuk 29,3 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 0,23 százalékkal 2160 forintra esett, forgalma 1,7 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,84 százalékkal 11 840 forintra gyengült, a részvények forgalma 3,6 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9663,03 ponton zárt hétfőn, ez 203,03 pontos, 2,06 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
A hétvégén kirobbant közel-keleti konfliktus súlyos következményekkel járhat a térségben. Az ING Bank friss elemzése szerint Magyarország az egyik legnagyobb vesztes lehet.
Az iráni események nyomán kialakult geopolitikai bizonytalanság hétfő reggel heves eladási hullámot indított el a magyar tőzsdén.
Minimális, mindössze 12 millió eurós többlettel zárta a 2026. januári időszakot a magyar termék-külkereskedelem, ami jelentős romlást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest.
Jelentős gyengüléssel indította a hetet a forint, és már az európai piacok nyitása előtt elveszítette az elmúlt hét teljes erősödését.
Minden vezető devizával szemben gyengült a forint, és a háború szombati kitörése miatt további mozgások várhatók ma a devizapiacon.
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 9. hetéből.
Az árfolyamokat meghatározó események közül lényeges, hogy a héten mindegyik vezető részvényre érkeztek céláremelések.
Az élelmiszerárak önmagukban félrevezető képet adnak Európáról. Hogy hol drága, és hol olcsó, az önmagában még nem minden.
Szombaton összeült a Védelmi Tanács a Karmelitában, melyen jelen volt többek között a kormányfő mellett Szijjártó Péter, Lantos Csaba, Orbán Balázs, Rogán Antal, Pintér Sándor,...
Ennyi pénzt költhetnek a kampányra a jelöltek 2026-ban: nem lesz olcsó ez a választás sem - Erre megy el az adófizetők pénze
A jelöltek korábban legfeljebb ötmillió forintot fordíthatnak a kampányukra, de egy 2025-ös törvénymódosítás eltörölte a kampányköltések korlátozására vonatkozó szabályozást.
Bár pénteken napközben gyengült a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben, heti és havi összevetésben így is sikerült erősödnie.
Nagy Márton azon kijelentése, miszerint a bankszektorban túl sok a szereplő, újraindította a bankrendszer szerkezetéről szóló szakmai vitát.
2026 januárjában tovább mérséklődtek az ipari termelői árak éves összevetésben, miközben havi alapon már emelkedés látszik a statisztikákban.
Erősödéssel indította a reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon, az előző szintekhez képest több kulcsfontosságú árfolyamban is javulást mutatva.
Úgy vélik, a fejlesztések elmaradása inkább a politikai akarat hiányára, mintsem pénzügyi akadályokra vezethető vissza.
A 2035-ben lejáró dollárkötvény piaci állománya így 2,2 milliárd dollárra nőtt, miközben a tranzakcióról hivatalosan még nem érkezett bejelentés.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.