Gazdaság

Jól megrángatta az iráni konfliktus a magyar tőzsdét: nagyot esett a piac

2026. március 2. 17:50

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1161,5 pontos, 0,92 százalékos csökkenéssel, 125 373,25 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 44,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a nemzetközi hangulatot tükrözte a budapesti tőzsde, az iráni konfliktussal kapcsolatos befektetői feszültségek miatt kockázatkerülés jellemezte a piacokat, ez az erős forgalomban is megjelent.

A vezető európai indexekhez hasonlóan csökkenés volt a BÉT-en. A vezető részvények közül kiemelte, hogy

  • a Mol lett az emelkedő olajár nyertese: a Mol 122 forinttal, 3,46 százalékkal 3650 forintra erősödött, 6,7 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 1010 forinttal, 2,57 százalékkal 38 300 forintra csökkent, forgalmuk 29,3 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 0,23 százalékkal 2160 forintra esett, forgalma 1,7 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,84 százalékkal 11 840 forintra gyengült, a részvények forgalma 3,6 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9663,03 ponton zárt hétfőn, ez 203,03 pontos, 2,06 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
