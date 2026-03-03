2026. március 3. kedd Kornélia
Sorra kaszálják el Magyarországon az üzleteket: menekülnek a befektetők, ennek még nagyon rossz vége lesz
Gazdaság

Sorra kaszálják el Magyarországon az üzleteket: menekülnek a befektetők, ennek még nagyon rossz vége lesz

Pénzcentrum
2026. március 3. 09:56

A globális felvásárlási piac 2025-ben látványosan erősödött, Közép- és Kelet-Európa pedig egyre vonzóbb a befektetők számára. Magyarország ugyanakkor sajátos helyzetben van: miközben a régió felértékelődik, a hazai engedélyezési gyakorlat és a politikai kockázatok érdemben befolyásolják a magyar cégek külföldi terjeszkedését és a beérkező tőkét is.

Az A&O Shearman és a London Stock Exchange Group adatai alapján a globális M&A-tranzakciók összértéke 3170 milliárd dollárról közel 4600 milliárd dollárra nőtt 2025-re, miközben az ügyletek száma is emelkedett. A piacot továbbra is az Egyesült Államok dominálja (2250 milliárd dollár), megelőzve Európát (746 milliárd) és az ázsiai–csendes-óceáni térséget (946 milliárd) – írja a Telex.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A legnagyobb ügylet az Nvidia és az OpenAI 100 milliárd dolláros tranzakciója volt, amelyben a félvezetőgyártó jelentős befektetéssel és infrastruktúra-fejlesztéssel szállt be a ChatGPT fejlesztőjébe. Bár Donald Trump üzletbarát politikája kezdetben támogatta a piacot, a vámok és geopolitikai feszültségek bizonytalanságot hoztak. Ennek ellenére a lendület kitartott, ugyanakkor a piac inkább vevői pozícióba fordult: az eladók gyakran kénytelenek voltak kedvezőbb feltételeket elfogadni (például halasztott vagy teljesítményhez kötött kifizetéseket).

Magyar engedélyezési gyakorlat és elkaszált ügyletek

Magyarországon a külföldi befektetők számára komoly kockázatot jelent a kiszámíthatatlan engedélyezési környezet. Az EU-ban 2025-ben több mint 3000 engedélykérésből mindössze 1 százalékot utasítottak el, míg itthon a Nemzetgazdasági Minisztérium állítólag az ügyletek 2 százalékát kaszálja el, ráadásul a magyar gyakorlat kevésbé épül feltételes jóváhagyásokra, inkább bináris döntéseket hoz.

Ismert példa volt a holland Aegon magyar leányának eladása, amely végül az osztrák Vienna Insurance Group-hoz került, illetve az Alföldi Tej görög felvásárlási kísérlete a Hellenic Dairies részéről, amelyet a hatóságok megakasztottak.

2025-ben Magyarországon 65 tranzakció zárult, összesen 369 millió dollár értékben. Ez jóval elmarad a 2024-es 4,75 milliárd dolláros csúcstól, amelyet döntően a Budapest Airport-ügylet húzott fel.

Politikai kockázatok két irányban

A befektetői bizalomra negatívan hat, hogy a kormány időnként élesen bírál multinacionális cégeket, köztük a Spar-t, a Heineken-t, a Ryanair-t, a Shell-t vagy az Erste Group-ot. A fordított irányban is akad példa: magyar befektetők – például az OTP Bank, az MVM vagy a MOL – külföldi terjeszkedését is politikai ellenállás kísérte.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Akadt pozitív példa is: a kazincbarcikai BorsodChem tulajdonosa, a kínai Wanhua a magyar leányvállalaton keresztül vásárolta meg a francia Vencorex HDI-üzletágát. A politikailag és társadalmilag érzékeny ügylet végül 1,2 millió eurós vételárral, 19 millió eurós beruházási vállalással és 54 munkahely megőrzésével zárult, a beszámolók szerint a magyar tárgyalók kulcsszerepet játszottak a francia–kínai feszültség oldásában.

Felértékelődő régió és védelmi ipar

Közép- és Kelet-Európában 2025-ben 1570 tranzakció zajlott 33,9 milliárd dollár értékben, ami jelentős növekedés. A legnagyobb ügyletek közé tartozott a Santander Bank Polska 49 százalékának felvásárlása az Erste Group által, a Zentiva megvétele a GTCR részéről, valamint a Rimi Baltic értékesítése a Salling Group-nak.

Európában látványosan felértékelődött a hadiipar is: a cseh Czechoslovak Group az Euronext Amsterdam tőzsdén 3,8 milliárd eurót vont be, 25 milliárd eurós cégértékelés mellett. Magyar vonatkozás, hogy a csoport együttműködik a 4iG tulajdonában lévő Rába-val, miközben a hazai védelmi iparban 2025-ben mintegy 230 millió dollár értékű állami–4iG tranzakciósorozat zajlott.
