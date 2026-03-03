Sorra kaszálják el Magyarországon az üzleteket: menekülnek a befektetők, ennek még nagyon rossz vége lesz

Az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdásza, Philip Lane szerint a közel-keleti háború elhúzódása komoly gazdasági hatással lehet az eurózónára.
A globális felvásárlási piac 2025-ben látványosan erősödött, Közép- és Kelet-Európa pedig egyre vonzóbb a befektetők számára. Magyarország ugyanakkor sajátos helyzetben van: miközben a régió felértékelődik, a hazai engedélyezési gyakorlat és a politikai kockázatok érdemben befolyásolják a magyar cégek külföldi terjeszkedését és a beérkező tőkét is.
Az A&O Shearman és a London Stock Exchange Group adatai alapján a globális M&A-tranzakciók összértéke 3170 milliárd dollárról közel 4600 milliárd dollárra nőtt 2025-re, miközben az ügyletek száma is emelkedett. A piacot továbbra is az Egyesült Államok dominálja (2250 milliárd dollár), megelőzve Európát (746 milliárd) és az ázsiai–csendes-óceáni térséget (946 milliárd) – írja a Telex.
A legnagyobb ügylet az Nvidia és az OpenAI 100 milliárd dolláros tranzakciója volt, amelyben a félvezetőgyártó jelentős befektetéssel és infrastruktúra-fejlesztéssel szállt be a ChatGPT fejlesztőjébe. Bár Donald Trump üzletbarát politikája kezdetben támogatta a piacot, a vámok és geopolitikai feszültségek bizonytalanságot hoztak. Ennek ellenére a lendület kitartott, ugyanakkor a piac inkább vevői pozícióba fordult: az eladók gyakran kénytelenek voltak kedvezőbb feltételeket elfogadni (például halasztott vagy teljesítményhez kötött kifizetéseket).
Magyar engedélyezési gyakorlat és elkaszált ügyletek
Magyarországon a külföldi befektetők számára komoly kockázatot jelent a kiszámíthatatlan engedélyezési környezet. Az EU-ban 2025-ben több mint 3000 engedélykérésből mindössze 1 százalékot utasítottak el, míg itthon a Nemzetgazdasági Minisztérium állítólag az ügyletek 2 százalékát kaszálja el, ráadásul a magyar gyakorlat kevésbé épül feltételes jóváhagyásokra, inkább bináris döntéseket hoz.
Ismert példa volt a holland Aegon magyar leányának eladása, amely végül az osztrák Vienna Insurance Group-hoz került, illetve az Alföldi Tej görög felvásárlási kísérlete a Hellenic Dairies részéről, amelyet a hatóságok megakasztottak.
2025-ben Magyarországon 65 tranzakció zárult, összesen 369 millió dollár értékben. Ez jóval elmarad a 2024-es 4,75 milliárd dolláros csúcstól, amelyet döntően a Budapest Airport-ügylet húzott fel.
Politikai kockázatok két irányban
A befektetői bizalomra negatívan hat, hogy a kormány időnként élesen bírál multinacionális cégeket, köztük a Spar-t, a Heineken-t, a Ryanair-t, a Shell-t vagy az Erste Group-ot. A fordított irányban is akad példa: magyar befektetők – például az OTP Bank, az MVM vagy a MOL – külföldi terjeszkedését is politikai ellenállás kísérte.
Akadt pozitív példa is: a kazincbarcikai BorsodChem tulajdonosa, a kínai Wanhua a magyar leányvállalaton keresztül vásárolta meg a francia Vencorex HDI-üzletágát. A politikailag és társadalmilag érzékeny ügylet végül 1,2 millió eurós vételárral, 19 millió eurós beruházási vállalással és 54 munkahely megőrzésével zárult, a beszámolók szerint a magyar tárgyalók kulcsszerepet játszottak a francia–kínai feszültség oldásában.
Felértékelődő régió és védelmi ipar
Közép- és Kelet-Európában 2025-ben 1570 tranzakció zajlott 33,9 milliárd dollár értékben, ami jelentős növekedés. A legnagyobb ügyletek közé tartozott a Santander Bank Polska 49 százalékának felvásárlása az Erste Group által, a Zentiva megvétele a GTCR részéről, valamint a Rimi Baltic értékesítése a Salling Group-nak.
Európában látványosan felértékelődött a hadiipar is: a cseh Czechoslovak Group az Euronext Amsterdam tőzsdén 3,8 milliárd eurót vont be, 25 milliárd eurós cégértékelés mellett. Magyar vonatkozás, hogy a csoport együttműködik a 4iG tulajdonában lévő Rába-val, miközben a hazai védelmi iparban 2025-ben mintegy 230 millió dollár értékű állami–4iG tranzakciósorozat zajlott.
A forint kedden jelentősen gyengült az euróval és a dollárral szemben, a devizapiacot a közel-keleti konfliktus és a földgázárak emelkedése feszíti.
A március elején kiéleződő iráni konfliktus azonnal éreztette hatását a globális tőkepiacokon.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az elmúlt másfél évtizedben a hazai infláció üteme jelentősen meghaladta az eurózóna átlagát, amiben kulcsszerepet játszott a forint leértékelődése - mutat rá a GKI elemzése.
Az év utolsó három hónapja kilenc éve nem látott mélypontot hozott a hazai építőiparban a megkezdett projektek értékét tekintve.
A decemberben aláírt adásvételi szerződést követően 2026. február 27-én hivatalosan is lezárult a hazai kereskedelmiingatlan-piac egyik meghatározó tranzakciója.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1161,5 pontos, 0,92 százalékos csökkenéssel, 125 373,25 ponton zárt hétfőn.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,8 százalékos csökkenéssel, 126 535 ponton zárta a februárt, miközben a piaci aktivitás élénk maradt.
Az ING elemzése szerint a dollár máris egyértelmű nyertesként emelkedik ki a helyzetből - a kérdés az, hogy meddig.
A közel-keleti konfliktus egyik legnagyobb vesztese az európai légitársaságok sorában a Wizz Air lehet.
Andrej Plenković horvát miniszterelnök szerint az Adria-kőolajvezeték nemcsak biztonságosabb, de lényegesen olcsóbb alternatívát is kínál.
A kocsmából induló, majd családi házakra is kiterjedő akció során több mint 34 millió forint értékű árut foglaltak le a pénzügyőrök.
A hétvégén kirobbant közel-keleti konfliktus súlyos következményekkel járhat a térségben. Az ING Bank friss elemzése szerint Magyarország az egyik legnagyobb vesztes lehet.
Az iráni események nyomán kialakult geopolitikai bizonytalanság hétfő reggel heves eladási hullámot indított el a magyar tőzsdén.
Minimális, mindössze 12 millió eurós többlettel zárta a 2026. januári időszakot a magyar termék-külkereskedelem, ami jelentős romlást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest.
Jelentős gyengüléssel indította a hetet a forint, és már az európai piacok nyitása előtt elveszítette az elmúlt hét teljes erősödését.
Minden vezető devizával szemben gyengült a forint, és a háború szombati kitörése miatt további mozgások várhatók ma a devizapiacon.
