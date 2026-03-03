2026. március 3. kedd Kornélia
A képen egy pénztárca látható, kezében néhány magyar forintos bankjeggyel. Három tízezer forintos és egy húszezer forintos bankjegy. Összesen 50000 forint. A háttér fekete színű. Ez a kép színtelítettséggel feljavított.
Gazdaság

Vegyesen alakult a kedd reggel a forint számára

MTI
2026. március 3. 07:31

Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 380,45 forinton jegyezték hét órakor, alacsonyabban a hétfő esti 380,96 forintnál. A dollár jegyzése 325,45 forintról 326,12 forintra erősödött, a svájci franké viszont 417,89 forintról 417,35 forintra süllyedt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az euró árfolyama 1,1668 dollárra gyengült a hétfő esti 1,1690 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
