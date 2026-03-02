2026. március 2. hétfő Lujza
A close-up view of some Hungarian forints.
Gazdaság

Durva gyengülésben a forint: így megy neki a hétnek, mutatjuk az árfolyamokat

Pénzcentrum
2026. március 2. 08:15

Minden vezető devizával szemben gyengült a forint, és a háború szombati kitörése miatt további mozgások várhatók ma a devizapiacon.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró 7 órakor 377,86 forinton állt, magasabban a péntek esti 377,04 forintnál. Hétfőn az euró eddigi napi csúcsa 379,20 forint volt. A dollár jegyzése 319 forintról 321,45 forintra erősödött, a svájci franké pedig 414,88 forintról 417,77 forintra emelkedett. Az euró jegyzése 1,1757 dollárra gyengült a péntek esti 1,1820 dollárról.
