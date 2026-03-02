2026. március 2. hétfő Lujza
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szállítás Teherhajó üzlet Konténer import és export cég logisztika és szállítás. Intelligens logisztikai és kereskedelmi háború koncepció.
Gazdaság

Egyre rosszabb ez a magyar adat: folyamatosan fogy a többlet, ezt helyre kéne hozni

Pénzcentrum
2026. március 2. 08:44

Minimális, mindössze 12 millió eurós többlettel zárta a 2026. januári időszakot a magyar termék-külkereskedelem, ami jelentős romlást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A folyamatokat a kivitel volumenének közel 10 százalékos zuhanása és a behozatal kismértékű növekedése határozta meg.

Az év első hónapjában a kivitel és a behozatal értéke egyaránt 11,5 milliárd euró (nagyjából 4400 milliárd forint) körül alakult - írja tájékoztatójában a KSH. Bár a mérleg továbbra is aktív maradt, az egyenleg 756 millió euróval kedvezőtlenebb a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. A volumenadatok beszédesek: éves összevetésben az export mennyisége 9,9 százalékkal esett vissza, míg az importé 2,3 százalékkal emelkedett. A tendencia havi szinten sem fordult meg. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok szerint 2025 decemberéhez képest a kivitel 3,2 százalékkal csökkent, a behozatal viszont 4,3 százalékkal bővült.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A külkereskedelmi folyamatokat támogatta a forint erősödése. A hazai fizetőeszköz az euróhoz képest 6,7, a dollárhoz viszonyítva pedig 18 százalékkal értékelődött fel. A cserearány 6,4 százalékkal javult, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a behozatal forintban mért árszínvonala jelentősebben, 7 százalékkal csökkent, mint a kivitelé.

Az árucsoportok teljesítménye vegyes képet mutatott. A legjelentősebb tételnek számító gépek és szállítóeszközök kiviteli volumene 6 százalékkal mérséklődött, ugyanakkor a behozatala 12 százalékkal ugrott meg. A feldolgozott termékek esetében mindkét irányban jelentős volt a visszaesés: az export 18, az import közel 8 százalékkal zsugorodott. Az energiahordozóknál ellentétes mozgás figyelhető meg: itt a kivitel csökkent, a behozatal viszont csaknem 10 százalékkal nőtt a bázisidőszakhoz képest. Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek forgalma mindkét oldalon negatív tartományba került.

A területi megoszlást vizsgálva az Európai Unió továbbra is meghatározó, az export 76 és az import 70 százalékát ebben a viszonylatban bonyolították le. Az uniós tagállamokba irányuló kivitel volumene azonban 10 százalékkal csökkent, és a behozatal is mérséklődött, így a reláció 661 millió eurós többletet eredményezett. Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel szintén 10 százalékkal esett vissza, az import viszont közel 9 százalékkal bővült. Ez a folyamat 648 millió eurós passzívumot okozott.
Címlapkép: Getty Images
#euró #magyarország #európai unió #gazdaság #import #export #külkereskedelem #gazdasági hírek #forint árfolyam #külkereskedelmi mérleg #eur huf #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:40
08:30
08:27
08:23
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 27. 16:46
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. március 1. 17:06
Kriptó portfólió diverzifikáció: szektorok, okosszerződések és letétkezelés
A hagyományos pénzügyekben (TradFi) a diverzifikáció aranyszabálya egyszerű: ne tegyél mindent egy k...
Holdblog  |  2026. február 28. 10:30
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen...
Bankmonitor  |  2026. február 28. 10:24
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet B...
MEDIA1  |  2026. február 27. 20:07
Távozik Dénes Balázs, a kormánykritikus Liberties alapítója
Dénes Balázs leköszön az általa 2017-ben alapított és azóta vezetett, Berlinben működő Civil Liberti...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 2.
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. március 2.
Elképesztő alku született a Cápák közöttben: hárman is beszálltak az est legnagyobb dobásába
2026. március 1.
4 millió magyar dolgozónak ez továbbra is csak álom: megjöttek a friss számok, ezen sokan ledöbbennek majd
2026. március 1.
Vagyonok mozdulhatnak meg hamarosan: ebbe teszik most a dörzsölt befektetők a nagy pénzeket - Mit tudhatnak, amit más nem?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 2. hétfő
Lujza
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2
5 napja
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
3
7 napja
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
4
2 hete
Komoly bejelentést tett az Otthon Start hitelről Gulyás Gergely: erről tudjon, aki tervezi felvenni
5
2 hete
Megszólalt Brüsszel a Barátság-vezeték leállásáról: kezd tisztulni a kép
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kezesség
A kezesség a különböző hitelfelvételekhez kapcsolódóan a hitel visszafizetésének biztosítékaként jöhet jóba. Az adós helyett nemfizetés esetén a kezes felel, ő fizeti ki a tartozást. Az egyszerű kezesség esetén előbb az adóson kell behajtani a tartozást, s ha ez sikertelen, akkor lehet a kezestől követelni a fizetést.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 08:40
Durván ütik a forintot, betett a háború: nagyon nem állunk most jól
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 08:00
Iráni háború: nincs már nyugalom, reggel újraindultak a légitámadások
Agrárszektor  |  2026. március 2. 08:14
Nagyot lépett a multicég: nem akármilyen lehetőséget ajánl a termelőknek
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel