Jelentős gyengüléssel indította a hetet a forint, és már az európai piacok nyitása előtt elveszítette az elmúlt hét teljes erősödését.
Egyre rosszabb ez a magyar adat: folyamatosan fogy a többlet, ezt helyre kéne hozni
Minimális, mindössze 12 millió eurós többlettel zárta a 2026. januári időszakot a magyar termék-külkereskedelem, ami jelentős romlást jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A folyamatokat a kivitel volumenének közel 10 százalékos zuhanása és a behozatal kismértékű növekedése határozta meg.
Az év első hónapjában a kivitel és a behozatal értéke egyaránt 11,5 milliárd euró (nagyjából 4400 milliárd forint) körül alakult - írja tájékoztatójában a KSH. Bár a mérleg továbbra is aktív maradt, az egyenleg 756 millió euróval kedvezőtlenebb a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. A volumenadatok beszédesek: éves összevetésben az export mennyisége 9,9 százalékkal esett vissza, míg az importé 2,3 százalékkal emelkedett. A tendencia havi szinten sem fordult meg. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok szerint 2025 decemberéhez képest a kivitel 3,2 százalékkal csökkent, a behozatal viszont 4,3 százalékkal bővült.
A külkereskedelmi folyamatokat támogatta a forint erősödése. A hazai fizetőeszköz az euróhoz képest 6,7, a dollárhoz viszonyítva pedig 18 százalékkal értékelődött fel. A cserearány 6,4 százalékkal javult, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a behozatal forintban mért árszínvonala jelentősebben, 7 százalékkal csökkent, mint a kivitelé.
Az árucsoportok teljesítménye vegyes képet mutatott. A legjelentősebb tételnek számító gépek és szállítóeszközök kiviteli volumene 6 százalékkal mérséklődött, ugyanakkor a behozatala 12 százalékkal ugrott meg. A feldolgozott termékek esetében mindkét irányban jelentős volt a visszaesés: az export 18, az import közel 8 százalékkal zsugorodott. Az energiahordozóknál ellentétes mozgás figyelhető meg: itt a kivitel csökkent, a behozatal viszont csaknem 10 százalékkal nőtt a bázisidőszakhoz képest. Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek forgalma mindkét oldalon negatív tartományba került.
A területi megoszlást vizsgálva az Európai Unió továbbra is meghatározó, az export 76 és az import 70 százalékát ebben a viszonylatban bonyolították le. Az uniós tagállamokba irányuló kivitel volumene azonban 10 százalékkal csökkent, és a behozatal is mérséklődött, így a reláció 661 millió eurós többletet eredményezett. Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel szintén 10 százalékkal esett vissza, az import viszont közel 9 százalékkal bővült. Ez a folyamat 648 millió eurós passzívumot okozott.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
