Kocsmában bujkált a szajré: Ágika fedezte fel, tízmilliós fogás a NAV-tól

Jelentős mennyiségű illegális jövedéki terméket foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai Hajdú-Bihar vármegyében. A hatóság kockázatelemzés nyomán tartott ellenőrzést, amelynek során három ingatlanban is jogsértéseket tártak fel. A kocsmából induló, majd családi házakra is kiterjedő akció során több mint 34 millió forint értékű árut foglaltak le.

A pénzügyőrök a NAV Bevetési Igazgatóságának akciója során egy kocsmát ellenőriztek, ahol a gyanú szerint rendszeresen cserélt gazdát feketepiaci dohányáru. Az egység átvizsgálásakor az udvari garázsban 190 liter román sört találtak. Mivel az alkalmazott nem tudta igazolni az áru eredetét, a hatóság lefoglalta a szállítmányt.

A helyszíni vizsgálat során további gyanús körülményekre derült fény. A kocsma udvarából közvetlen átjárás nyílt egy szomszédos családi házba, az egyik helyi vendég pedig el is ismerte, hogy onnan szerzi be a dohánytermékeket. Mivel az ingatlan ugyanahhoz a családhoz kötődött, az ellenőrzést kiterjesztették a lakóházra is. Bár a vállalkozó telefonon ígéretet tett, hogy a helyszínre érkezik, később elérhetetlenné vált. A házban tartózkodók a felszólítás ellenére sem nyitottak ajtót.

A pénzügyőrök végül kényszerintézkedés keretében, zártöréssel jutottak be az épületbe, ahol a lakók igyekeztek kivonni magukat az intézkedés alól. A ház átkutatása során 340 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta, több mint 7 kilogramm vágott dohány és 32 liter ismeretlen eredetű alkohol került elő.

Az akció ezzel nem ért véget. A járőrök észlelték, hogy a szemközti épületből figyelik az eseményeket, ráadásul a házat egy elektromos kábel kötötte össze a kocsmával. Mivel ez az ingatlan is az érintett családhoz tartozott, a pénzügyőrök Ágika, a dohánykereső kutya segítségével ezt is átvizsgálták. A kutya már az épületen kívül jelzett. A bejutáshoz ezúttal nem volt szükség kényszerre, mivel a tulajdonosok együttműködtek.

A harmadik helyszínen kiemelkedő mennyiségű illegális árut találtak. Több mint 2400 liter ismeretlen eredetű szeszes italt, közel 2200 liter sört, kétezer doboz zárjegy nélküli cigarettát és mintegy 65 kilogramm vágott dohányt foglaltak le. Emellett előkerült egy lepárlóberendezés és egy elektromos cigarettatöltő gép is. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárás.