2026. március 4. szerda Kázmér
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cigarettatartó zsebek készlete raktáron, megtekintés alatt
Gazdaság

Kocsmában bujkált a szajré: Ágika fedezte fel, tízmilliós fogás a NAV-tól

Pénzcentrum
2026. március 2. 12:00

Jelentős mennyiségű illegális jövedéki terméket foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai Hajdú-Bihar vármegyében. A hatóság kockázatelemzés nyomán tartott ellenőrzést, amelynek során három ingatlanban is jogsértéseket tártak fel. A kocsmából induló, majd családi házakra is kiterjedő akció során több mint 34 millió forint értékű árut foglaltak le.

A pénzügyőrök a NAV Bevetési Igazgatóságának akciója során egy kocsmát ellenőriztek, ahol a gyanú szerint rendszeresen cserélt gazdát feketepiaci dohányáru. Az egység átvizsgálásakor az udvari garázsban 190 liter román sört találtak. Mivel az alkalmazott nem tudta igazolni az áru eredetét, a hatóság lefoglalta a szállítmányt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyszíni vizsgálat során további gyanús körülményekre derült fény. A kocsma udvarából közvetlen átjárás nyílt egy szomszédos családi házba, az egyik helyi vendég pedig el is ismerte, hogy onnan szerzi be a dohánytermékeket. Mivel az ingatlan ugyanahhoz a családhoz kötődött, az ellenőrzést kiterjesztették a lakóházra is. Bár a vállalkozó telefonon ígéretet tett, hogy a helyszínre érkezik, később elérhetetlenné vált. A házban tartózkodók a felszólítás ellenére sem nyitottak ajtót.

A pénzügyőrök végül kényszerintézkedés keretében, zártöréssel jutottak be az épületbe, ahol a lakók igyekeztek kivonni magukat az intézkedés alól. A ház átkutatása során 340 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta, több mint 7 kilogramm vágott dohány és 32 liter ismeretlen eredetű alkohol került elő.

Az akció ezzel nem ért véget. A járőrök észlelték, hogy a szemközti épületből figyelik az eseményeket, ráadásul a házat egy elektromos kábel kötötte össze a kocsmával. Mivel ez az ingatlan is az érintett családhoz tartozott, a pénzügyőrök Ágika, a dohánykereső kutya segítségével ezt is átvizsgálták. A kutya már az épületen kívül jelzett. A bejutáshoz ezúttal nem volt szükség kényszerre, mivel a tulajdonosok együttműködtek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A harmadik helyszínen kiemelkedő mennyiségű illegális árut találtak. Több mint 2400 liter ismeretlen eredetű szeszes italt, közel 2200 liter sört, kétezer doboz zárjegy nélküli cigarettát és mintegy 65 kilogramm vágott dohányt foglaltak le. Emellett előkerült egy lepárlóberendezés és egy elektromos cigarettatöltő gép is. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárás.
Címlapkép: Getty Images
#csalás #NAV #cigaretta #illegális #adócsalás #gazdaság #jövedéki adó #dohánytermék #nemzeti adó és vámhivatal #bűnügyi hírek #hatósági ellenőrzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:20
13:03
12:50
12:43
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 3. 16:50
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. március 4. 11:39
Több mint Bitcoin: Mire jó valójában a kriptovaluta és a blokklánc technológia?
A legtöbb ember szemében a kriptopiac kimerül annyiban, hogy veszünk valami digitális érmét, és várj...
Bankmonitor  |  2026. március 4. 10:16
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyar...
MEDIA1  |  2026. március 4. 09:46
Marosi Viktor lett az InStyle Men új főszerkesztője
A Trend FM-től és a Radiocafé-tól néhány hónapja távozó rádiós műsorvezető, Marosi Viktor most az In...
Holdblog  |  2026. március 3. 10:40
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszaford...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
2026. március 4.
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
2026. március 4.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
2
1 hete
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
3
1 hete
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
4
1 hete
Már le is ment a szavazás az euró magyarországi bevezetéséről: sokakat meglep az eredmény - erre kell készülni
5
2 napja
Itt a bejelentés, rengeteg hazai bevásárlóközpontot vásároltak fel: komoly átalakítás kezdődik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:32
Bejelentette Szijjártó Péter: a mai napon Putyinnal fog tárgyalni Moszkvában - ez lesz a téma
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:03
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
Agrárszektor  |  2026. március 4. 12:31
Rengeteg magyar kertben van ilyen fa: hamarosan az összes eltűnhet
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel