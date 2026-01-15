2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
Technológiai napelem, mérnöki szolgáltatási ellenőrzés telepítés napelem a gyár tetején reggel.
Gazdaság

Most dől el több tízezer napelemes sorsa: aki lemarad, milliókat bukhat

Pénzcentrum
2026. január 15. 17:29

Megjelent az Otthoni Energiatároló Program pályázati kiírása: a napelemes háztartások és cégek akár 2,5 millió forintot is kaphatnak energiatárolók beszerzésére, a teljes költség fedezésére.

Megjelent a napelemes háztartások és cégek által is régóta várt lakossági energiatároló program pályázati kiírása csütörtökön. Az Otthoni Energiatároló Program (OETP) keretében 100 milliárd forintot osztanak szét azok között a háztartások között, amelyek már rendelkeznek napelemes rendszerrel, vagy vállalják annak telepítését.

A pályázatban kizárólag magyarországi lakhellyel rendelkező magánszemélyek vehetnek részt, és a beruházási költség teljes egészében fedezhető a támogatásból. Pályázónként legfeljebb 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, így a keret legalább 40 ezer pályázó számára biztosít lehetőséget. A támogatásból energiatárolókat lehet beszerezni, a meglévő rendszerek esetében pedig akár az inverter is cserélhető.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón elmondta, hogy a pályázat egyszerűsített, mindössze 2,5 oldalas formanyomtatvány kitöltését igényli, de a jelentkezőknek sietniük kell, mivel a határidő február 2.

A kiírásban prioritások is szerepelnek: előnyt élveznek az éves szaldóelszámolásból a pályázat beadása előtt kikerült, illetve a 2030 végéig kikerülő pályázók; azok, akik állami támogatás nélkül telepítettek napelemes rendszert; valamint az 5000 fő alatti települések állandó lakói.

Kapcsolódó cikkeink:

Korábban az Energiaügyi Minisztérium azzal számolt, hogy a 2,5 millió forintos támogatás a beruházás 80 százalékát fedezheti, vagyis 700 ezer forint önerőt kellett volna biztosítani. Ezt végül elvetették, bár a pályázók szabadon kiegészíthetik a támogatást saját forrásból, ha szükséges.

A program célja, hogy a 2024 után bevezetett kedvezőtlen bruttóelszámolás miatt kiesett háztartási napelemesek helyzetén javítson. Az új rendszer díjalapú, a hálózatba feltöltött áramot alacsonyabb, a vételezettet magasabb áron számolja, ami miatt kevesen vállalták saját erőből a telepítést. Az OETP a korábbi kormányzati hibákat igyekszik korrigálni, és a támogatással ösztönzi az energiatárolók elterjedését.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #energia #pályázat #támogatás #napelem #napenergia #gazdaság #háztartás #megújuló energia #energiaügyi minisztérium

