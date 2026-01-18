2026. január 18. vasárnap Piroska
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Európai Unió és Magyarország zászlaja leng egy díszes épület előtt a főváros központjában, Budapesten.
Gazdaság

Nesze neked, repülőrajt! Kiderült, mennyire fejlett ország valójában Magyarország: szomorú, az EU végén kullogunk

Portfolio
2026. január 18. 15:05

Magyarország az Európai Unió ötödik legkevésbé fejlett országa az egy főre jutó GDP alapján, miközben a lakossági fogyasztás tekintetében az utolsó előtti helyen áll - derül ki az Eurostat frissített 2024-es adataiból. Az elmúlt években Lengyelország, Románia és Horvátország is megelőzte hazánkat a fejlettségi rangsorban.

A nemrég aktualizált uniós statisztikák szerint Magyarország a 27 tagú EU-ban a 23. helyet foglalja el a fejlettségi rangsorban - írja a Portfolio. Az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számolt GDP az uniós átlag 77 százalékát éri el. Mögöttünk már csak Bulgária, Lettország, Görögország és Szlovákia található.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az uniós csatlakozásunk óta négy pozíciót veszítettünk a rangsorban, miután az elmúlt években több régiós ország is megelőzött bennünket: a lengyelek 2018-ban, a románok és horvátok pedig az elmúlt évtizedben kerültek elénk. Korábban már a litvánok (2016) és az észtek (2006) is lehagyták Magyarországot.

Bár relatív pozíciónk romlott, abszolút értelemben felzárkózó pályán vagyunk a régió egészével együtt. Az elmúlt 20 évben a magyar fejlettségi mutató 14 százalékponttal közeledett az uniós átlaghoz, míg a régió kilenc országa (Csehország és Szlovénia nélkül) átlagosan 26 százalékponttal került közelebb az EU átlagához.

Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
EZ IS ÉRDEKELHET
Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
Soha nem volt még ennyire borús a globális kockázati térkép, nem sok jóra számíthatnak az emberek.

Az életszínvonalat jobban tükröző egyéni fogyasztás (AIC) tekintetében Magyarország helyzete még kedvezőtlenebb. A 2024-es adatok szerint a magyar fogyasztási szint az uniós átlag 73 százalékát éri el, ami holtversenyben az utolsó előtti helyet jelenti Bulgáriával, csak Lettországot előzzük meg.

A magyar fogyasztási szint még a fejlettségi szintünkhöz képest is alacsony. Ennek több szerkezeti oka van: egyrészt a magas beruházási ráta (ami főként a drága beruházásokból fakad) mellett kevesebb jut fogyasztásra a GDP-ből, másrészt a lakosság nem pörgeti érdemben hitelből a vásárlásait. Mindezekkel összefüggésben a háztartások jövedelmei sem magasak.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az árszintek tekintetében Magyarország összességében még nem éri el a nyugat-európai szintet, de egyes területeken már közelít hozzá. A teljes fogyasztás árszintje az EU átlag 68,9 százalékán áll, amit jelentősen lehúz a rezsicsökkentés miatt olcsóbb háztartási energia (az uniós árszint 41 százaléka) és az egészségügyi szolgáltatások technikai árszintje.

Az élelmiszerek esetében azonban már szinte teljes az árkonvergencia: a magyar árszint az uniós átlag 94 százalékát éri el. Sőt, egyes termékcsoportoknál, mint a cukor, édesség, üdítő, valamint az olaj és zsír kategóriákban már drágábbak vagyunk az EU átlagánál. Egyedül a húsárak maradnak el érdemben az uniós szinttől.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #gazdaság #eurostat #fogyasztás #eu #életszínvonal #gdp #gazdasági hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:05
14:34
14:02
13:27
12:59
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 17. 06:00
Fantomdugók, rezgések, időkésleltetés - Stépán Gábor Bolyai-díjas kutatónk  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 18. 07:00
Követett részvények - 2026. január
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Holdblog  |  2026. január 17. 07:48
Ha a közgázos sem tudatos pénzügyileg, akkor ki lenne az?
A felmérésben résztvevő közgázos hallgatók közel felének szinte egyáltalán nincs megtakarítása, 80 s...
MEDIA1  |  2026. január 17. 01:23
Elemzők: a Heti Hetessel növelheti az RTL a médiacég vételárát a kormányközeli vevőjelöltek körében
Mint arról korábban beszámoltunk, a Fidesz képviselői tavaly novemberben megszavazták, hogy 2026 júl...
Bankmonitor  |  2026. január 16. 17:03
Mennyit nyerhetnek a pályázók az Otthoni Energiatároló Programmal?
Február másodikától 2,5 millió forintra lehet pályázni napelemekhez kapcsolódó energiatároló, akkumu...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 18.
Ijesztő méreteket ölt a gyógyszerszegénység Magyarországon: tízezrek egészsége mehet tönkre
2026. január 17.
Titkos tipp a Balaton, Velencei-tó helyett: itt még 2026-ban is lehet emberi áron nyaralót venni
2026. január 18.
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
2026. január 18.
Ideje korán árulják a hazai diszkontok a tavaszi virághagymákat: szakértő árulta el, miért nem szabad megvenni
2026. január 17.
Most érkezett! Trump ismét hadat üzent az EU-nak: így akarja bekebelezni Grönlandot
NAPTÁR
Tovább
2026. január 18. vasárnap
Piroska
3. hét
Január 18.
A vallások világnapja
Január 18.
A hóemberek világnapja
Január 18.
Micimackó napja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
1 hete
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
3
6 napja
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
4
2 hete
Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van
5
2 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza vételi árfolyam
amelyen a számlákon lévő külföldi devizanemben tartott pénzünket átváltja forintra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 18. 12:59
Rettenetes napok várnak többszázezer magyarra: észrevétlenül támad a kór, kódolva van a tragédia
Pénzcentrum  |  2026. január 18. 10:27
Megérkezett az EU reakciója Trump ámokfutására: veszélyes spirál indulhat el!
Agrárszektor  |  2026. január 18. 14:02
Milliárdokat osztanak szét itthon: mutatjuk, kiknek jár a pénzből