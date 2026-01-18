Az Európai Bizottság elnöke határozottan reagált Donald Trump vámfenyegetésére, kiemelve a nemzetközi jog alapelveinek fontosságát.
Nesze neked, repülőrajt! Kiderült, mennyire fejlett ország valójában Magyarország: szomorú, az EU végén kullogunk
Magyarország az Európai Unió ötödik legkevésbé fejlett országa az egy főre jutó GDP alapján, miközben a lakossági fogyasztás tekintetében az utolsó előtti helyen áll - derül ki az Eurostat frissített 2024-es adataiból. Az elmúlt években Lengyelország, Románia és Horvátország is megelőzte hazánkat a fejlettségi rangsorban.
A nemrég aktualizált uniós statisztikák szerint Magyarország a 27 tagú EU-ban a 23. helyet foglalja el a fejlettségi rangsorban - írja a Portfolio. Az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számolt GDP az uniós átlag 77 százalékát éri el. Mögöttünk már csak Bulgária, Lettország, Görögország és Szlovákia található.
Az uniós csatlakozásunk óta négy pozíciót veszítettünk a rangsorban, miután az elmúlt években több régiós ország is megelőzött bennünket: a lengyelek 2018-ban, a románok és horvátok pedig az elmúlt évtizedben kerültek elénk. Korábban már a litvánok (2016) és az észtek (2006) is lehagyták Magyarországot.
Bár relatív pozíciónk romlott, abszolút értelemben felzárkózó pályán vagyunk a régió egészével együtt. Az elmúlt 20 évben a magyar fejlettségi mutató 14 százalékponttal közeledett az uniós átlaghoz, míg a régió kilenc országa (Csehország és Szlovénia nélkül) átlagosan 26 százalékponttal került közelebb az EU átlagához.
Az életszínvonalat jobban tükröző egyéni fogyasztás (AIC) tekintetében Magyarország helyzete még kedvezőtlenebb. A 2024-es adatok szerint a magyar fogyasztási szint az uniós átlag 73 százalékát éri el, ami holtversenyben az utolsó előtti helyet jelenti Bulgáriával, csak Lettországot előzzük meg.
A magyar fogyasztási szint még a fejlettségi szintünkhöz képest is alacsony. Ennek több szerkezeti oka van: egyrészt a magas beruházási ráta (ami főként a drága beruházásokból fakad) mellett kevesebb jut fogyasztásra a GDP-ből, másrészt a lakosság nem pörgeti érdemben hitelből a vásárlásait. Mindezekkel összefüggésben a háztartások jövedelmei sem magasak.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az árszintek tekintetében Magyarország összességében még nem éri el a nyugat-európai szintet, de egyes területeken már közelít hozzá. A teljes fogyasztás árszintje az EU átlag 68,9 százalékán áll, amit jelentősen lehúz a rezsicsökkentés miatt olcsóbb háztartási energia (az uniós árszint 41 százaléka) és az egészségügyi szolgáltatások technikai árszintje.
Az élelmiszerek esetében azonban már szinte teljes az árkonvergencia: a magyar árszint az uniós átlag 94 százalékát éri el. Sőt, egyes termékcsoportoknál, mint a cukor, édesség, üdítő, valamint az olaj és zsír kategóriákban már drágábbak vagyunk az EU átlagánál. Egyedül a húsárak maradnak el érdemben az uniós szinttől.
Janet Yellen, a Fed korábbi elnöke és volt pénzügyminiszter élesen bírálta Donald Trump Jerome Powell jegybankelnök elleni fellépését.
A részvénypiac forgalma 29,2 milliárd forint volt, a vezető papírok egytől egyig erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Így alakult a magyar forint a pénteki nap folyamán a főbb devizákhoz képest.
A testület három tagja azonban különvéleményében határozottan szembehelyezkedett a többségi döntéssel, és a közpénzek átlátható felhasználásának követelményét hangsúlyozta.
A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAqua Nyrt.-vel szemben
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
Az Ipsos 30 országra kiterjedő kutatása szerint Magyarország több kulcsterületen is a legborúlátóbb országok közé tartozik, sőt egyes mutatókban kifejezetten listavezető.
Négy új Gripen érkezik nyárig Magyarországra, ami nemcsak a légierőt erősíti, hanem Európa légtérvédelmi szerepünket is növeli.
Szinte nem változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest péntekre.
Ezt rengeteg magyar dolgozó elfelejti az év elején: akár több százezer forintot is buknak, pedig jár nekik!
Több mint egymillióan jogosultak valamilyen adóalap-kedvezményre, a korábbi évek tapasztalata alapján mégis több tízezren felejtenek el időben nyilatkozni.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 28,3 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel 120 679,89 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
A kormány 100 milliárd forintot szór szét a napelemes háztartások között: akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás is járhat.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
Mi történik akkor, ha hosszú idő után először nem Ázsia diktálja a növekedési tempót? Szakértők szerint 2026-ban történelmi pillanat jöhet a világgazdaságban.
A kormány szerint az éttermeknél „lépni kell”: már dolgoznak egy célzott támogatási csomag részletein.
Szijjártó Péter a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal tartott közösen sajtótájékoztatót.
Oszkó Péter: Rengeteg pénzünkbe kerül a bizonytalanságot és bizalmatlanságot előidéző gazdaságpolitika
Az államadósság valódi költsége nem az adósság nagyságában, hanem annak finanszírozásában rejlik - hívta fel a figyelmet Oszkó Péter volt pénzügyminiszter.
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
Megkezdődött a mai Kormányinfó, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertetik a kabinet aktuális döntéseit és azok hátterét.
Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 1788,47 pontos, 1,5 százalékos emelkedéssel 120 651,59 ponton, történelmi csúcson zárt.
Ukrajna egyre fontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak, miközben az Oroszországgal folytatott gazdasági kapcsolatok jelentősége csökken.