Új történelmi csúcson a BUX: vajon mi lesz a következő lépés?

Iránykereséssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsde parkettjén. A BUX kedden 1477,71 pontos, 1,26 százalékos emelkedéssel 118 863,12 ponton, történelmi csúcson zárt.

Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője, Varga Zoltán szerint az új csúcs után a nyitásban iránykeresés várható, de nem kizárt az emelkedés folytatása sem.

A vezető részvények közül az OTP Bank esetében 39 460 forintnál húzódhat a következő ellenállás, míg 37 110 forintnál látható támasz. Céláremelés érkezett az OTP papírjaira. A Goldman Sachs 36 700 forintról 42 000 forintra emelte a bankra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás továbbra is vétel. Az OTP-t követő 17 elemző közül 12 vételre, 3 tartásra és 2 eladásra javasolja a részvényt, a medián célár 35 750 forint. Kedden az OTP árfolyama 670 forinttal, 1,8 százalékkal 37 920 forintra emelkedett, 16,1 milliárd forintos forgalom mellett.

A Mol árfolyama elérte a következő ellenállást, amely 3245 forintnál található, a támasz 3170 forintnál van. Kedden a Mol 54 forinttal, 1,69 százalékkal 3250 forintra erősödött, 3,5 milliárd forintos forgalomban.

A Richter továbbra is a 200 napos mozgóátlag felett mozog, amely 10 217 forintnál jelent támaszt. Ellenállás 10 350, majd 10 470 forintnál látható. A részvény árfolyama kedden 90 forinttal, 0,88 százalékkal 10 290 forintra nőtt, 1,8 milliárd forintos forgalom mellett.

A Magyar Telekom nem tudta áttörni az 1868 forintos ellenállást, a támasz 1800 forintnál helyezkedik el. Kedden az árfolyam 14 forinttal, 0,75 százalékkal 1850 forintra csökkent, a forgalom 365,1 millió forint volt.