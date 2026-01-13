2026. január 13. kedd Veronika
Közelkép a magyar forintos papírbankjegyek egymás mellé rendezett, részletes pénzügyi textúrát és a valuta fogalmát mutató képéről.
Gazdaság

Ezer milliárdok parkolnak: Varga Mihály szerint nem itt lenne a helye a magyarok pénzének

Pénzcentrum
2026. január 13. 09:30

Mintegy 24 ezer milliárd forintnyi készpénz és kamatmentes látra szóló betét parkol a magyar háztartásoknál a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint; a jegybank vezetése úgy véli, ennek tőkepiaci bevonása egyszerre erősíthetné a gazdaságot és a lakosság vagyonát.

A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikái alapján jelentős összeg, nagyjából 24 ezer milliárd forint hever kihasználatlanul a magyar háztartásoknál készpénzben vagy kamatmentes, látra szóló betétben. A jegybank szerint ez az állomány komoly befektetési lehetőségeket rejt, amelyek tőkepiaci hasznosítása a gazdaság és a lakosság számára egyaránt kedvező lenne.

A Budapesti Értéktőzsde 2025-ös évnyitó sajtóeseményén Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenleg parlagon heverő háztartási megtakarításokban "hatalmas potenciál rejlik". A hétfői rendezvényről az Index számolt be.- írta meg a Telex.

A magyar tőzsde elmúlt évi teljesítménye kiemelkedő volt. A BUX-index történelmi csúcsokat döntött, előbb a 100 ezres, majd a 110 ezres határt is átlépte. Az index éves szinten 40 százalékos emelkedést ért el, miközben a kis- és középvállalatok teljesítményét követő BUMIX-mutató még ennél is jobban, 44 százalékkal erősödött 2024-ben.

A jegybankelnök egy érdekes ellentmondásra is rámutatott a magyar megtakarítási szokásokkal kapcsolatban. Miközben a hazai lakosság európai összevetésben is jelentős összeget, a bruttó hazai termék 5–7 százalékát teszi félre, pénzügyi vagyonának mindössze 3 százaléka van részvényekben.

A Magyar Nemzeti Bank stratégiai céljai között szerepel, hogy növelje a lakossági források tőkepiacra áramló hányadát. A jegybank álláspontja szerint ez a folyamat kettős előnnyel járna: egyrészt hatékonyabbá válna a gazdaság finanszírozási szerkezete, másrészt a háztartások vagyona is gyorsabban gyarapodhatna a magasabb hozamlehetőségek révén.
Címlapkép: Getty Images
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
