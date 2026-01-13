Ezer milliárdok parkolnak: Varga Mihály szerint nem itt lenne a helye a magyarok pénzének

Mintegy 24 ezer milliárd forintnyi készpénz és kamatmentes látra szóló betét parkol a magyar háztartásoknál a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint; a jegybank vezetése úgy véli, ennek tőkepiaci bevonása egyszerre erősíthetné a gazdaságot és a lakosság vagyonát.

A Budapesti Értéktőzsde 2025-ös évnyitó sajtóeseményén Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenleg parlagon heverő háztartási megtakarításokban "hatalmas potenciál rejlik". A hétfői rendezvényről az Index számolt be.- írta meg a Telex.

A magyar tőzsde elmúlt évi teljesítménye kiemelkedő volt. A BUX-index történelmi csúcsokat döntött, előbb a 100 ezres, majd a 110 ezres határt is átlépte. Az index éves szinten 40 százalékos emelkedést ért el, miközben a kis- és középvállalatok teljesítményét követő BUMIX-mutató még ennél is jobban, 44 százalékkal erősödött 2024-ben.

A jegybankelnök egy érdekes ellentmondásra is rámutatott a magyar megtakarítási szokásokkal kapcsolatban. Miközben a hazai lakosság európai összevetésben is jelentős összeget, a bruttó hazai termék 5–7 százalékát teszi félre, pénzügyi vagyonának mindössze 3 százaléka van részvényekben.

A Magyar Nemzeti Bank stratégiai céljai között szerepel, hogy növelje a lakossági források tőkepiacra áramló hányadát. A jegybank álláspontja szerint ez a folyamat kettős előnnyel járna: egyrészt hatékonyabbá válna a gazdaság finanszírozási szerkezete, másrészt a háztartások vagyona is gyorsabban gyarapodhatna a magasabb hozamlehetőségek révén.