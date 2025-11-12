Ömlik a pénz az állampapírok után egy másik befektetésbe: ide teszik most a megtakarításaikat a magyarok

A tartós befektetési számlák (TBSZ) népszerűsége továbbra is töretlen, bár a harmadik negyedévben már lassult a növekedés üteme. Az MNB friss adatai szerint már több mint félmillió TBSZ létezik Magyarországon, ami 32%-os bővülést jelent az év elejéhez képest.

A tartós befektetési számlák száma rekordütemben növekedett 2025 első kilenc hónapjában. Az év eleji 387 ezerről szeptember végére közel 510 ezerre emelkedett a TBSZ-ek száma, ami 32%-os növekedést jelent. A harmadik negyedévben azonban már lassulás volt tapasztalható, mindössze 16 ezer új számla nyílt ebben az időszakban.

A példátlan növekedés hátterében elsősorban az inflációkövető állampapírok kamatfizetései állhatnak. Az idei évben a háztartások mintegy 4000 milliárd forinthoz jutottak ezekből a forrásokból, és a jelek szerint sokan újonnan nyitott TBSZ-eken helyezték el ezeket az összegeket - számolt be a Portfolio.

A TBSZ-eken kezelt vagyon is rekordmagasságba emelkedett: szeptember végén 7374 milliárd forintot tartottak ilyen számlákon a befektetők, ami éves szinten 29%-os növekedést jelent. Az egy számlára jutó átlagos vagyon 14,5 millió forintra nőtt, ami azonban még mindig elmarad az év eleji 16 millió forintos szinttől.

A tartós befektetési számla népszerűségét az adja, hogy öt éves időtávon adómentességet biztosít a befektetőknek. A számlára csak a nyitás évében, az úgynevezett gyűjtőévben lehet befizetni, ezt követően a rajta lévő összeget szabadon lehet befektetni különböző értékpapírokba. Három év elteltével már kedvezményes adózás, öt év után pedig teljes adómentesség érvényes a hozamokra.

A nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) területén is pozitív trend figyelhető meg. A számlák száma szeptember végére 99.945-re emelkedett, ami éves szinten 7%-os növekedést jelent, bár még mindig 28%-kal elmarad a tíz évvel ezelőtti szinttől. A NYESZ-eken kezelt vagyon új csúcsot ért el 612 milliárd forinttal, ami éves alapon 11%-os bővülést jelent.

A NYESZ-eken átlagosan 6,1 millió forintot tartanak a befektetők, ami szintén rekordnak számít. Ez az összeg a KSH adatai szerint mintegy 25 havi átlagnyugdíjnak felel meg.

Az év vége közeledtével érdemes átgondolni a megtakarítási stratégiákat: új TBSZ-t rövid gyűjtőévvel már csak körülbelül egy hónapig lehet nyitni, a nyugdíjcélú befizetéseket pedig az adójóváírás maximalizálása érdekében célszerű még idén teljesíteni.