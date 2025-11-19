2025. november 19. szerda Erzsébet
Pétfürdõ, 2016. szeptember 22.Bige László, a Nitrogénmûvek Zrt. elnök-vezérigazgatója beszédet mond a cég 140 milliárd forint értékû beruházásáról tartott tájékoztatón Pétfürdõn 2016. szeptember 22-én.MTI Fotó: Bodnár Bogl
Gazdaság

Megint kartellgyanú miatt indult eljárás Bige László cége ellen: mit fog lépni a magyar milliárdos?

Pénzcentrum/MTI
2025. november 19. 08:32

Újabb kartellgyanú miatt indult eljárás Bige László cégénél, a Nitrogénművek Zrt.-nél - írta kedden a Magyar Nemzet.

A versenyhatóság gyanúja szerint a Bige érdekeltségébe tartozó vállalat 2021 és 2023 között tiltott versenykorlátozásban vehetett részt, megszabhatta, hogy az általa forgalmazott műtrágyatermékeket mely gazdasági szereplőknek lehet tovább értékesíteni.

Mint írták, hétfőn újabb - a korábbitól független - versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tiltott versenykorlátozó megállapodás, vagyis kartell gyanújával a Nitrogénművek Zrt., a Hőgyészi Agrokémiai Kft. és az NZRT-TRADE Kft. vállalkozások ellen.

Kiemelték: a versenyhatóság megalapozott gyanúja szerint a Nitrogénművek Zrt. 2021 és 2023 között egyes vevőivel szemben olyan magatartást tanúsított, olyan feltételeket szabott, illetve olyan tartalmú szerződéseket kötött, amelyek alkalmasak lehettek arra, hogy bizonyos üzletfeleinek jogsértő módon hátrányt okozzanak a piaci versenyben.

A hivatal arra gyanakszik, hogy a Nitrogénművek meghatározta egyes vevői részére, hogy mely vállalkozásoknak értékesíthetik tovább a műtrágyatermékeket. Mindezek a GVH álláspontja szerint felvethetik versenykorlátozó megállapodás fennállását.

A Gazdasági Versenyhivatal 2021 októberében szabott ki rekordösszegű, 11 milliárd forintos bírságot a Nitrogénművek-csoportra, mert a hivatal szerint a cégegyüttes más piaci szereplőkkel együtt 2009 és 2016 között jogsértően korlátozta a versenyt a hazai műtrágyapiacon. A résztvevők fele önként elismerte a kartellt, ugyanakkor a Nitrogénművek Zrt. - és egy másik szereplő - bíróságon támadták meg a GVH határozatát.

2024 októberében Bige László pert nyert a GVH-val szemben, a Törvényszék pedig megsemmisítette a GVH korábbi határozatát, és arra kötelezte, hogy értékelje újra a bizonyítékokat.

Címlapi kép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
