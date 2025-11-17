2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
Kairó, Egyiptom, 2024. április 1: Google-alkalmazások egy Samsung okostelefonon, Gmail, Chrome, Google, Drive, YouTube, Térképek, Galéria, Meet és Google Play alkalmazások, mobiltelefonos alkalmazások indítása, szelektív fókuszálás.
Tech

Súlyos visszaélés történhetett a Google-nél: sok ezer magyar adatairól van szó, vizsgálódik a versenyhivatal

Pénzcentrum
2025. november 17. 12:34

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Google-lal szemben. A GVH gyanúja szerint a Google Ireland Limited (Google) a Google Ads hirdetési platformján nem ellenőrizte megfelelően az adathalász hirdetéseket, ezért azok fizetett tartalomként, illetve a Google kereső a találati listájának elején jelenhettek meg. Mindez a versenyhatóság szerint hozzájárulhatott ahhoz, hogy a fogyasztók kockázatos weboldalakra kerüljenek vagy kicsalják tőlük a banki belépési adataikat.

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az amerikai óriáscég Írországban bejegyzett leányvállalata, a Google Ireland Limited (Google) 2025. március 15-től kezdődően valószínűsíthetően nem a szakmai gondosság követelmények megfelelően járt el a Google Ads hirdetési platformjának működtetése során. A globális technológiai vállalkozás valószínűsíthetően nem ellenőrizte megfelelően, hogy a megjelenő adathalász hirdetések megfelelnek-e a saját irányelveinek és a jogszabályi előírásoknak, valamint elmulasztotta az adathalász domain fiókok időben történő letiltását, annak ellenére, hogy fel kellett volna ismernie azok veszélyességét és meg kellett volna tennie a szükséges intézkedéseket a további megtévesztések megelőzése érdekében.

A fentiek következtében az MBH Bank Nyrt. nevével visszaélő adathalász célú, hamis banki weboldalak – mint például mbhbank.nu, mhbbauk.com, mhhbunk.com – fizetett hirdetésként jelentek meg a Google kereső találati listájának élén. Amennyiben a felhasználó az MBH Bank Nyrt.-vel kapcsolatos kulcsszavakra keresett rá (például: „MBH Bank belépés”, „MBH netbank”), ezek a megtévesztő hirdetések kiemelt pozícióban jelentek meg a Google keresőoldalain, megelőzve az MBH Bank Nyrt. hivatalos weboldalára mutató linkeket is.

A GVH szerint ez a kereskedelmi gyakorlat valószínűsíthetően alkalmas volt arra, hogy a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztesse, amelyet nem hozott volna meg. A Google ezen magatartásával valószínűsíthetően megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Magyarország a világ legbiztonságosabb országai közé tartozik, ahol az online-, illetve kibercsalások jelentik az egyik legjelentősebb veszélyt a fogyasztókra, illetve a vállalkozásokra. A hazai bűnügyi statisztikák azt mutatják, hogy a bűncselekmények között folyamatosan nő a kibercsalások aránya, így ezek visszaszorítása meghatározó biztonsági kritérium. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2024-ben az online visszaélések, illetve adathalász kibercsalások több mint 30 milliárd forint kárt okoztak a magyar lakosságnak.
Címlapkép: Getty Images
#tech #csalás #gvh #kiberbűnözés #google #visszaélés #adathalász #gazdasági versenyhivatal #kibertámadás #adathalászat #MBH Bank

