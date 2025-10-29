Szeptemberben 589 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet; a kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatalé 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest.
Karácsony Gergely szerint halálos döfést kapott Budapest, a közszolgáltatások is veszélybe kerülnek
Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán írta meg, hogy a kormány kedd este újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról. Karácsony szerint az az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp, hanem már halálos döfés.
A főpolgármester emlékeztetett, hogy eddig 46 milliárdot vontak el Budapesttől, ezzel szemben az összes kötelező feladatukra 22 milliárdot biztosít az állam. "Vagyis abban a nem várt esetben, hogy nem történik újabb kormányzati rablás Budapest pénzéből, már akkor is mínuszban tudunk csak évet zárni" - tette hozzá Karácsony Gergely.
Kiemelte, ez azt jelenti, hogy Budapest biztonságos működőképessége az elvonás miatt már nem fenntartható, és a közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott szinten nem működtethető.
A főpolgármester azt is leírta, hogy az összes állami ellenőrző szerv, köztük az ÁSZ, a FÁSZ, az AB is kimondta, hogy megállapodás nélkül Budapest pénzügyi helyzete nem rendezhető.
Lehet ezt még húzni, kivéreztetésre játszani előre megfontolt politikai szándékból, de újra mondom, nem fenyegetés, hanem figyelmeztetés: aki Budapestet csődbe dönti, azt Budapest magával rántja
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
- húzta alá Karácsony Gergely.
A főpolgármester szerint a ma összeülő Fővárosi Közgyűlésnek is ez a válsághelyzet kell, hogy keretet adjon.
Már az is valami, ha nem zuhan tovább: súlyos ítélet született a magyar gazdaságról, erre számíthatunk 2025 hátralévő részében
A magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben is stagnálhatott az előző negyedévhez képest a Portfolio elemzői felmérése szerint.
Friss hírek a százhalombattai finomítóról: fontos dolgot közölt a Mol, így áll a termelés a tűz után
A MOL százhalombattai Dunai Finomítójában csökkentett kapacitással újraindult az üzemanyag-termelés a múlt heti tűzeset után.
Lengyelország gazdasági sikertörténete következetes reformok eredménye, míg Magyarország jelentősen lemaradt - állítja Dalibor Rohac közgazdász.
Enyhe negatív korrekcióval, iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője.
Bizonytalanná vált három budapesti történelmi fürdő felújítása, mivel megakadályozták a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. hitelfelvételi tervét.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákhoz képest kedd reggelre a nemzetközi piacokon.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Az energiapolitikai szakértő szerint a kormány már belátja, hogy az orosz energiafüggés fenntarthatatlan, a technológiai átállás pedig akár "holnap" is elkezdődhetne.
Aki december 1-ig beadja az igényét, akár már jövő januárban megkaphatja az összeget.
A részvénypiac forgalma 27,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,96 forintról 388,45 forintra gyengült 18 órakor.
Közel húsz érdekvédelmi és szakmai szervezet levelet írt Lantos Csaba energiaügyi miniszternek.
A pénzügyőrök egy parkoló autóban és egy nyitott raktárban több mint húszmillió forint értékű illegális dohányterméket foglaltak le.
Orbán Viktor a jövő héten Washingtonban egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel az orosz szankciókról.
Az amerikai importőrök a vámok miatti aggodalmak hatására előrehozták a tavaszi rendeléseiket.
Az arany ára közel 2%-kal esett vissza hétfőn, mivel az enyhülő amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek növelték a kockázatvállalási hajlandóságot a részvénypiacokon.
A világ két legnagyobb gazdasága egy lépéssel közelebb került a békéhez – még a TikTok sorsáról is megállapodtak.
A lengyel gazdaság idén várhatóan megelőzi Japánt az egy főre eső GDP tekintetében, és ambiciózus terveket fogalmaznak meg Németország utolérésére is.
Hatalmas feladat előtt áll a Varga Mihály vezette jegybank: veszélyes tendencia rajzolódik ki a világban
Világszerte egyre több jegybank működik negatív saját tőkével, ami korábban elképzelhetetlen volt.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.