Karácsony Gergely szerint halálos döfést kapott Budapest, a közszolgáltatások is veszélybe kerülnek

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán írta meg, hogy a kormány kedd este újabb 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról. Karácsony szerint az az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp, hanem már halálos döfés.

A főpolgármester emlékeztetett, hogy eddig 46 milliárdot vontak el Budapesttől, ezzel szemben az összes kötelező feladatukra 22 milliárdot biztosít az állam. "Vagyis abban a nem várt esetben, hogy nem történik újabb kormányzati rablás Budapest pénzéből, már akkor is mínuszban tudunk csak évet zárni" - tette hozzá Karácsony Gergely.

Kiemelte, ez azt jelenti, hogy Budapest biztonságos működőképessége az elvonás miatt már nem fenntartható, és a közszolgáltatások, köztük a közösségi közlekedés a megszokott szinten nem működtethető.

A főpolgármester azt is leírta, hogy az összes állami ellenőrző szerv, köztük az ÁSZ, a FÁSZ, az AB is kimondta, hogy megállapodás nélkül Budapest pénzügyi helyzete nem rendezhető.

Lehet ezt még húzni, kivéreztetésre játszani előre megfontolt politikai szándékból, de újra mondom, nem fenyegetés, hanem figyelmeztetés: aki Budapestet csődbe dönti, azt Budapest magával rántja

- húzta alá Karácsony Gergely.

A főpolgármester szerint a ma összeülő Fővárosi Közgyűlésnek is ez a válsághelyzet kell, hogy keretet adjon.