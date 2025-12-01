2025. december 1. hétfő Elza
Egy wizz airbus a321 231-es repülőgép alulnézetből, felhős égbolton, 2024. május 13. lisszabon, portugália
Gazdaság

Beszakadtak a légitársaság részvényei, miután döbbenetes hibát tártak fel a gépeiknél

Pénzcentrum
2025. december 1. 21:07

Az Airbus részvényei 10%-ot zuhantak hétfőn, miután hírek érkeztek arról, hogy a vállalat minőségi problémát fedezett fel több tucat A320-as repülőgépcsalád törzsének paneljeinél, írta meg a CNBC.

A Reuters meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a hiba késlelteti egyes repülőgépek leszállítását, de egyelőre nincs jele annak, hogy a probléma a már üzemben lévő gépeket is érintené.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Airbus részvényei a párizsi tőzsdén a Stoxx 600 index legrosszabbul teljesítő papírjai közé kerültek. A részvények 9,3%-os csökkenést mutattak a londoni idő szerint 12:26-kor, ami a tavalyi június óta a legnagyobb napi esés lehet a LSEG adatai szerint.

A hír nem sokkal azután érkezett, hogy az Airbus bejelentette: a hétvégén szoftverhiba által érintett mintegy 6000 A320-as repülőgép túlnyomó többsége már megkapta a szükséges módosításokat.

Kapcsolódó cikkeink:

A vállalat hétfői közleményében elnézést kért az utasoktól és a légitársaságoktól a szoftverhiba okozta késésekért. A probléma a keskeny törzsű flotta több mint felét érintette, és arra kényszerítette a légitársaságokat, hogy az év egyik legforgalmasabb utazási hétvégéjén földön tartsák a gépeket.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ez az intézkedés - amely az Airbus 55 éves történetének egyik legnagyobb ilyen jellegű akciója - gyorsan átterjedt az amerikai ünnepi utazásokra és Ausztráliáig is elért. A napkitörésekkel összefüggésbe hozott zavar különösen Ázsiában okozott nagy fennakadásokat, ahol az A320-as család a rövid távú légi közlekedés gerincét alkotja.

A repülési rendszer szoftverét az Airbusnak szállító francia Thales aerospace and defense vállalat részvényei 3,1%-os csökkenést mutattak.
Címlapkép: Getty Images
