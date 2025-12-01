Beszakadtak a légitársaság részvényei, miután döbbenetes hibát tártak fel a gépeiknél

Az Airbus részvényei 10%-ot zuhantak hétfőn, miután hírek érkeztek arról, hogy a vállalat minőségi problémát fedezett fel több tucat A320-as repülőgépcsalád törzsének paneljeinél, írta meg a CNBC.

A Reuters meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a hiba késlelteti egyes repülőgépek leszállítását, de egyelőre nincs jele annak, hogy a probléma a már üzemben lévő gépeket is érintené.

Az Airbus részvényei a párizsi tőzsdén a Stoxx 600 index legrosszabbul teljesítő papírjai közé kerültek. A részvények 9,3%-os csökkenést mutattak a londoni idő szerint 12:26-kor, ami a tavalyi június óta a legnagyobb napi esés lehet a LSEG adatai szerint.

A hír nem sokkal azután érkezett, hogy az Airbus bejelentette: a hétvégén szoftverhiba által érintett mintegy 6000 A320-as repülőgép túlnyomó többsége már megkapta a szükséges módosításokat.

A vállalat hétfői közleményében elnézést kért az utasoktól és a légitársaságoktól a szoftverhiba okozta késésekért. A probléma a keskeny törzsű flotta több mint felét érintette, és arra kényszerítette a légitársaságokat, hogy az év egyik legforgalmasabb utazási hétvégéjén földön tartsák a gépeket.

Ez az intézkedés - amely az Airbus 55 éves történetének egyik legnagyobb ilyen jellegű akciója - gyorsan átterjedt az amerikai ünnepi utazásokra és Ausztráliáig is elért. A napkitörésekkel összefüggésbe hozott zavar különösen Ázsiában okozott nagy fennakadásokat, ahol az A320-as család a rövid távú légi közlekedés gerincét alkotja.

A repülési rendszer szoftverét az Airbusnak szállító francia Thales aerospace and defense vállalat részvényei 3,1%-os csökkenést mutattak.