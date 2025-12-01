A főváros felszólítja a kormányt, hogy tárgyaljon a főpolgármesterrel Budapest működtetése érdekében.
Beszakadtak a légitársaság részvényei, miután döbbenetes hibát tártak fel a gépeiknél
Az Airbus részvényei 10%-ot zuhantak hétfőn, miután hírek érkeztek arról, hogy a vállalat minőségi problémát fedezett fel több tucat A320-as repülőgépcsalád törzsének paneljeinél, írta meg a CNBC.
A Reuters meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a hiba késlelteti egyes repülőgépek leszállítását, de egyelőre nincs jele annak, hogy a probléma a már üzemben lévő gépeket is érintené.
Az Airbus részvényei a párizsi tőzsdén a Stoxx 600 index legrosszabbul teljesítő papírjai közé kerültek. A részvények 9,3%-os csökkenést mutattak a londoni idő szerint 12:26-kor, ami a tavalyi június óta a legnagyobb napi esés lehet a LSEG adatai szerint.
A hír nem sokkal azután érkezett, hogy az Airbus bejelentette: a hétvégén szoftverhiba által érintett mintegy 6000 A320-as repülőgép túlnyomó többsége már megkapta a szükséges módosításokat.
A vállalat hétfői közleményében elnézést kért az utasoktól és a légitársaságoktól a szoftverhiba okozta késésekért. A probléma a keskeny törzsű flotta több mint felét érintette, és arra kényszerítette a légitársaságokat, hogy az év egyik legforgalmasabb utazási hétvégéjén földön tartsák a gépeket.
Ez az intézkedés - amely az Airbus 55 éves történetének egyik legnagyobb ilyen jellegű akciója - gyorsan átterjedt az amerikai ünnepi utazásokra és Ausztráliáig is elért. A napkitörésekkel összefüggésbe hozott zavar különösen Ázsiában okozott nagy fennakadásokat, ahol az A320-as család a rövid távú légi közlekedés gerincét alkotja.
A repülési rendszer szoftverét az Airbusnak szállító francia Thales aerospace and defense vállalat részvényei 3,1%-os csökkenést mutattak.
Lehet egy ország valóban modern, ha a lakosság egy része még mindig olyan körülmények között él, ahol nincs csapvíz vagy szennyvízhálózat? Megmutatjuk!
A miniszter bejelentette, hogy a bankoktól jövőre plusz 180 milliárd forintot szednek be, és az extraprofitadó duplázását is tervezik.
2025 III. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 1,4%-kal bővült, importja 4,1%-kal mérséklődött.
A kivitel volumene 3,1%-kal alacsonyabb, a behozatalé 1,1%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.
Javult a magyarok életszínvonala az elmúlt évben, de a lakosság 45 százaléka még mindig havi 300 ezer forintnál kevesebb bevételből gazdálkodik.
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
Íme a Pénzcentrum legolvasottabb cikkei a 48. héten, ezek a témák foglalkoztatták leginkább az olvasókat.
A kormány jelentős költségvetési átcsoportosításokról döntött, amelyek összértéke meghaladja a százmilliárd forintot. A módosítások érintik a gyógyszertámogatást, állami beruházásokat, kulturális intézményeket és önkormányzatokat is.
A Moody's változatlanul hagyta Magyarország Baa2 szintű adósbesorolását, fenntartva a negatív kilátást, ami továbbra is a leminősítés lehetőségére figyelmeztet.
A Magyar Nemzeti Bank határozataiban tizennégy áruhiteles pénzpiaci közvetítő tevékenységi engedélyét vonta vissza.
200 millió forintos kártérítést kaphat a Jókai utcai házomlásban megsérült balerina, de veszélyben a kifizetés
A bíróság hatalmas kártérítést ítélt meg a súlyosan megsérült táncművésznek, de a felelős cégek felszámolása miatt bizonytalan, mikor jut pénzéhez.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 74,15 pontos, 0,07 százalékos emelkedéssel, 109 453,39 ponton zárt pénteken.
A külföldi megtakarítások nőnek, de a magyarok többsége nem visz pénzt külföldre, csak a leggazdagabbak diverzifikálnak.
Az amerikai dollárindex (DXY) a visszaerősödés korai jeleit mutatja, ami potenciálisan jelentős változást jelez a globális piacokon.
Elképesztő adatok érkeztek a magyarországi ivóvíz minőségéről, ezeken a településeken tilos inni belőle
Az ország ivóvízminőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik.
Putyin szerint pragmatikus a magyar kormány hozzáállása, Orbán pedig bízik benne, hogy a friss békekezdeményezések valódi megoldást hozhatnak.
Orbán Viktor hajnali 4-kor indult Budapestről Moszkvába, ahol Putyinnal tárgyal majd.
2025 októberében az ipari termelői árak átlagosan 1,8%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál.
