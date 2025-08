Turbulencia, tűz, hajtóműhiba: tényleg egyre veszélyesebbé válik a repülés?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elmúlt hetekben több kényszerleszállásról számoltak be világszerte, miközben egyre több kutatás támasztja alá: a klímaváltozás miatt nemcsak gyakoribbá, hanem súlyosabbá is válik a repülés közbeni turbulencia. Bár a Budapest Airport szerint hazai szinten nincs kiugró változás, globálisan már most érzékelhető a légköri instabilitás hatása – és a jövő még rázósabbnak ígérkezik.

Úgy tűnhet, mintha az utóbbi időben megszaporodtak volna a kényszerleszállásokról és rázós repülésekről szóló hírek – vagy csak most kerültek a figyelem középpontjába? Egyes járatok extrém turbulenciába kerülnek, mások hajtóműhibával vagy füsttel a fedélzeten térnek le az eredeti útvonalról. A helyzet tisztázása érdekében utánajártunk a jelenség hátterének, és megkérdeztük a Budapest Airportot is: érzékelhető-e bármilyen változás hazai szinten. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A légköri turbulenciák súlyosbodása egyre nagyobb problémát jelent a repülőgépek számára. Bár a turbulencia miatti halálesetek rendkívül ritkák – becslések szerint 1981 óta mindössze négy ilyen eset történt –, a sérülések száma jelentős. Az Egyesült Államokban 2009 óta 207 súlyos sérülést regisztráltak, amelyek 48 óránál hosszabb kórházi kezelést igényeltek. Paul Williams, a Readingi Egyetem légkörkutatója szerint a következő évtizedekben a súlyos turbulenciák mennyisége akár két-háromszorosára is növekedhet. A súlyos turbulencia olyan légköri zavarként definiálható, amikor a repülőgép fel-le mozgása több mint 1,5 g erőhatást gyakorol az utasokra – ez elég ahhoz, hogy biztonsági öv nélkül kiemelje őket az ülésből. Becslések szerint évente körülbelül 5000 súlyos vagy annál erősebb turbulencia fordul elő a több mint 35 millió járat közül. Az Észak-Atlanti-óceán feletti légtérben az elmúlt 40 évben 55%-kal nőtt a súlyos turbulenciák gyakorisága. Egy friss tanulmány szerint más területeken is várható növekedés, többek között Kelet-Ázsiában, Észak-Afrikában, az Észak-Csendes-óceán felett, Észak-Amerikában és a Közel-Keleten. A turbulenciának három fő típusa van: konvektív (felhőkben vagy zivatarokban), orografikus (hegyes területek körüli légáramlás) és tiszta légköri (szélirány vagy -sebesség változása). A klímaváltozás mindegyik típust befolyásolja, de különösen a konvektív és a tiszta légköri turbulenciát erősíti: a melegebb légkör több nedvességet képes megtartani, ami intenzívebb zivatarokat eredményez. Egy 2014-es amerikai tanulmány kimutatta, hogy a globális hőmérséklet 1°C-os emelkedésével a villámcsapások száma 12%-kal nő. Kényszerleszállások: egyre több a hír, de nem mindenhol nő a szám Az Egyesült Államokban az elmúlt időszakban több kisrepülőgép hajtott végre kényszerleszállást motorhiba, üzemanyaghiány vagy időjárási körülmények miatt. Egyes esetek súlyos következményekkel jártak: 2024-ben például egy Singapore Airlines járat 4,6 másodperc alatt 178 lábat zuhant, a fedélzeten egy utas életét vesztette, többen pedig kórházba kerültek. Még májusban egy Delta Airlines-gépen hirtelen magasságvesztés történt, tíz embert kellett ellátni leszállás után, júniusban pedig egy Qatar Airways-járat turbulenciába került az Arab-félsziget felett, és Bécsben hajtott végre kényszerleszállást. Magyarországon az elmúlt hónapokban szintén több tervezett útvonalon nem mindennapi eseményekre került sor: LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Július közepén a NyxAir észt cargo járata – reggeli repülése során, Mátészalka térségében tapasztalt hajtóműhibára hivatkozva – Budapesten hajtott végre szükséghelyzeti leszállást , a gép biztonságosan landolt a Liszt Ferenc repülőtéren, sérülés nélküli állapotban.

, a gép biztonságosan landolt a Liszt Ferenc repülőtéren, sérülés nélküli állapotban. Emellett június közepén a Pegasus Airlines Berlin–Isztambul járata a fedélzeten felcsapó tűz miatt vészhelyzetet jelentett, és 238 utassal biztonságosan Budapesten szállt le — senki sem sérült meg a gépen, és a tűz a személyzet gyors közbeavatkozásának köszönhetően elfojtódott a levegőben

Június 30-án madárral ütközött a Wizz Air Eindhovenből Budapestre tartó járata hétfő este, ami miatt a repülőgép kénytelen volt visszafordulni a holland repülőtérre. Ezek azonban Budapest Airport Zrt. szerint nem szokatlan. Megkeresésünkre közölték: A Budapest Airport tapasztalatai szerint a forgalomnövekedéshez viszonyítva nincs számottevő változás a kényszerleszállások számában. A járatok leggyakrabban kedvezőtlen időjárási körülmények, utasrosszullét, vagy kisebb műszaki problémák miatt divertálnak, az ilyenkor életbe lépő repülőtéri protokoll pedig az adott kategóriához igazodik. A repülőtér-üzemeltető számára az elsődleges szempont a biztonság, és ezt minden körülmények között garantálja. Az iparág válasza: technológia és képzés A légiközlekedési iparág folyamatosan igyekszik lépést tartani a változó légköri viszonyokkal. A Federal Aviation Administration (FAA) és az Airbus szakmai ajánlásai alapján az alábbi intézkedések jelentik a legfontosabb megelőző lépéseket: Valós idejű turbulencia-előrejelzés: Az NCAR (National Center for Atmospheric Research) „nowcast” rendszere radar- és műholdadatokat, valamint élő pilótajelentéseket kombinál, hogy aktuális képet adjon a turbulencia kockázatáról.

Modernizált pilótajelentések (PIREPs): Ezek digitalizálása és valós idejű megosztása lehetővé teszi, hogy a légiforgalmi irányítás gyorsabban reagáljon.

Képzések és protokollfrissítések: A kabinszemélyzet és pilóták folyamatos oktatása kulcsfontosságú, különösen a clear-air turbulence helyzetek kezelésében.

Új szenzortechnológiák: Az Airbus „Skywise” platformja például gépen belüli szenzoradatokat elemez, és segíti a megelőző karbantartást, illetve a potenciális veszélyhelyzetek előrejelzését (FAA, Airbus Safety First). Hol a legzavarosabb? A Turbli nevű turbulencia-előrejelző oldal már közzétette 2025-re vonatkozó előrejelzését a leginkább turbulenciaveszélyes repülőútvonalakról. Az elemzés több mint 10 000 útvonalat vizsgált meg a világ 550 legnagyobb repülőtere között, amerikai és brit meteorológiai adatok alapján. A lista élén Dél-Amerika hegyvidéki útvonalai állnak, különösen Argentína és Chile között, de az ázsiai Himalája-térség is hangsúlyosan szerepel. TOP 10: A világ legviharosabb légi útvonalai Mendoza – Santiago (Andok felett, Dél-Amerika) Córdoba – Santiago Mendoza – Salta Mendoza – San Carlos de Bariloche Kathmandu – Lhasa (Himalája) Chengdu – Lhasa Santa Cruz – Santiago Kathmandu – Paro Chengdu – Xining San Carlos de Bariloche – Santiago Mit tehet az utas? A légiközlekedés továbbra is a legbiztonságosabb közlekedési forma, ugyanakkor a változó klíma miatt nő az előre nem jelezhető zavarok száma. Az utasok saját biztonságuk érdekében a következőket tehetik: Mindig legyen bekapcsolva a biztonsági öv, még akkor is, ha nem világít a jelzés.

Figyeljünk a személyzet utasításaira, és kerüljük a felesleges mozgást a kabinban.

Minimalizáljuk a kézipoggyászt, mivel egy hirtelen rázkódásnál ezek sérülést okozhatnak. A jövő repülése nemcsak technológiai, hanem alkalmazkodási kérdés is lesz – utasnak és szakembernek egyaránt.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK