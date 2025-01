Nesze neked, olcsó repülés: idén is többe kerülhet így utazni, sose lesz vége ennek?

Az amerikai légitársaságok optimista hangulatban várják az idei évet, mivel az erős kereslet és a korlátozott kapacitásnövekedés magasabb jegyárakhoz vezethet. A vállalatok vezetői szerint a belföldi és nemzetközi útvonalakon egyaránt emelkedhetnek az árak, miközben az iparág a nyereségességre összpontosít - számolt be a CNBC.

Az áremelkedés jelei már most láthatóak a társaságoknál. A Hopper árkövető platform adatai szerint januárban a belföldi "jó ajánlat" repülőjegyek ára az Egyesült Államokban 304 dollár volt, ami 12%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Az előrejelzések szerint ez a trend legalább júniusig folytatódhat.

A légitársaságok kapacitásbővítési lehetőségeit több tényező is korlátozza. A Boeing és az Airbus új repülőgépeinek késedelmes leszállítása, a légiforgalmi korlátozások és a pénzügyi nyomás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalatok nem tudják jelentősen növelni járataik számát. Ez a helyzet felfelé nyomja a viteldíjakat.

Az American Airlines pénzügyi igazgatója, Devon May egy interjúban megerősítette: "Valóban arra számítunk, hogy a repülőjegyárak emelkedni fognak." A vállalat az első negyedévben akár 5%-os bevételi növekedést is elérhet az előző év azonos időszakához képest, miközben a kapacitás stagnálni fog, vagy akár 2%-kal is csökkenhet.

A United Airlines is optimista a belföldi piac kilátásait illetően. Andrew Nocella, a légitársaság kereskedelmi igazgatója szerint "a belföldi árképzési környezet javul, mivel az alulteljesítő légitársaságok egyre nagyobb ütemben szüntetik meg a veszteséges kapacitásokat, és az üzleti forgalom növekedése felgyorsul."

A Delta Air Lines az első negyedévre 7-9%-os bevételnövekedést prognosztizál. Glen Hauenstein, a vállalat elnöke kiemelte, hogy különösen az Európába irányuló utak iránt erős a kereslet: "A transzatlanti egységárbevétel várhatóan egyszámjegyű növekedést mutat majd, mivel a kereslet az erős amerikai értékesítési pontok és a szezon meghosszabbítása miatt példátlan csúcsidőn kívüli eredményekre számíthat."

A légitársaságok azt is tapasztalják, hogy egyre több utas választja a tágasabb és drágább ülőhelyeket. Erre reagálva például a JetBlue Airways és a Southwest Airlines új prémium ülőhelyek és egyéb kényelmi szolgáltatások bevezetésével próbálja növelni bevételeit.

Az iparág általános optimalizmusa ellenére vannak kihívások is. A Spirit Airlines novemberben csődvédelmet kért, és járatainak számát csökkentette a költségek lefaragása érdekében. Az American Airlines pedig a vártnál nagyobb veszteséget prognosztizált az első negyedévre, részben a tavaly aláírt új munkaszerződésekből eredő magasabb bérek miatt.

Összességében az amerikai légitársaságok vezetői bizakodóak a 2024-es kilátásokat illetően, és arra számítanak, hogy a magasabb jegyárak és a prémium szolgáltatások iránti növekvő kereslet pozitívan hat majd az eredményeikre.