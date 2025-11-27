Meglepetést okozott a forint: így teljesített a nap végére

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az esti órákra erősödött a forint a vezető devizákkal szemben. A nemzetközi kereskedésben az euró, a dollár és a svájci frank árfolyama is lejjebb került a reggeli jegyzésekhez képest.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK