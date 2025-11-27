Meglepetést okozott a forint: így teljesített a nap végére

A Budapesti Értéktőzsdén csütörtökön gyengébb zárás született. A BUX 447,78 ponttal esett és 109 379,24 ponton fejezte be a kereskedést.
Az esti órákra erősödött a forint a vezető devizákkal szemben. A nemzetközi kereskedésben az euró, a dollár és a svájci frank árfolyama is lejjebb került a reggeli jegyzésekhez képest.
Az euró 381,76 forintról 381,39 forintra gyengült. A nap folyamán 381,21 és 382,16 forint között mozgott. A svájci frank 409,49 forintról 408,52 forintra esett. A dollár árfolyama 329,01 forintról 328,81 forintra csúszott vissza.
Az euró és dollár közti árfolyam csekély mértékben módosult. Reggel 1,1603 dolláron jegyezték, este 1,1600 dolláron állt.
A Mol részvényesei a mai rendkívüli közgyűlésen jóváhagyták a társaság holdingstruktúrává történő átalakítását,
Brutális forrásátcsoportosítás: a kormány milliárdokat tett félre rezsivédelemre - közelegnek az igazi fagyok
A kormány több jelentős gazdasági intézkedést jelentett be a szerdai Magyar Közlönyben.
A német gazdaság súlyos szerkezeti válsággal küzd, miközben a kormánykoalíció képtelen előrelépni a gazdaságélénkítési ígéreteinek megvalósításában.
Szabadkán tárgyal Aleksandar Vucic szerb elnökkel Orbán Viktor az ország üzemanyagellátásáról, amely az amerikai szankciók miatt került nehéz helyzetbe.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
A GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint novemberben alig változtak a vállalkozások kilátásai, a fogyasztók viszont valamivel borúlátóbbak lettek októberhez képest.
A globális részvénypiacok negyedik napja emelkednek az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt.
Erősödött kissé szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1213,46 pontos, 1,12 százalékos emelkedéssel, 109 827,02 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
Az Európai Parlament elfogadta a 2026-os uniós költségvetést, amely a versenyképesség, a kutatás, az infrastruktúrafejlesztés és az európai biztonság erősítésére helyezi a hangsúlyt.
Közel a megállapodás a 2026-os béremelésekről a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs fórumán.
Az Nvidia cáfolja a beszállítói finanszírozással kapcsolatos vádakat, miközben neves befektetők kételkednek az AI-piac fenntarthatóságában.
Magyarország hivatalos figyelmeztetést kapott az ENSZ keretében létrejött Aarhusi Egyezmény alapján Paks II miatt.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tart csütörtökön.
Kemény 2026-os év elé néz Magyarország: jövőre is köhöghet a gazdaság, mi lesz a kamatcsökkentéssel?
Jövőre már pozitívabb kilátásai lehetnek a magyar gazdaságnak - derült ki az Erste bank szerda délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen a Pénzcentrum is részt vett.
A Budapesti Értéktőzsde szerdán is folytathatja az emelkedést Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A Fitch Ratings tavaly meglepetésre negatívról stabilra javította a BBB osztályzat kilátását.
Vegyes mozgással indult a forint szerdán a főbb devizákkal szemben.
