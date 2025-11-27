2025. november 27. csütörtök Virgil
Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Meglepetést okozott a forint: így teljesített a nap végére

Pénzcentrum
2025. november 27. 20:48

Az esti órákra erősödött a forint a vezető devizákkal szemben. A nemzetközi kereskedésben az euró, a dollár és a svájci frank árfolyama is lejjebb került a reggeli jegyzésekhez képest.

Az euró 381,76 forintról 381,39 forintra gyengült. A nap folyamán 381,21 és 382,16 forint között mozgott. A svájci frank 409,49 forintról 408,52 forintra esett. A dollár árfolyama 329,01 forintról 328,81 forintra csúszott vissza.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az euró és dollár közti árfolyam csekély mértékben módosult. Reggel 1,1603 dolláron jegyezték, este 1,1600 dolláron állt.
Címlapkép: Getty Images
