Kisebb elmozdulással, iránykereséssel indulhat pénteken a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
Fontos fordulatra mutatott rá az elemző a magyar tőzsdén: így indult a nap a vezető részvényeknél
A Budapesti Értéktőzsde szerdán is folytathatja az emelkedést Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A BUX kedden 108 613,56 ponton zárt, ami 907,81 pontos és 0,84 százalékos erősödést jelentett. Az elemző úgy látja, hogy a kedvező nemzetközi hangulat tovább támogathatja a hazai piacot a következő kereskedési napon is.
Az OTP kiemelkedően teljesít. A részvény ismét új történelmi csúcsot ért el, napközben 33 800 forintig emelkedett, a záróár pedig 33 680 forint lett. Ez 610 forintos, vagyis 1,84 százalékos erősödést jelentett, a forgalom pedig elérte a 18,7 milliárd forintot. A következő fontos ellenállás 34 ezer forintnál, míg a támasz 33 316 forintnál található. Az OTP árfolyamát továbbra is segíti az orosz ukrán háború esetleges lezárásába vetett bizalom.
A Mol ezzel szemben gyengébben teljesített. Az árfolyam 40 forinttal, 1,35 százalékkal 2924 forintra csökkent, a forgalom 1,7 milliárd forint volt. A 200 napos mozgóátlag 2939 forintnál adhat támaszt, alatta a 30 napos mozgóátlag 2922 forintnál húzódik, míg a legközelebbi rövid távú ellenállás 2966 forint körül található.
A Richter hosszabb idő után ismét felfelé korrigált. A részvény kedden 9800 forinton zárt, ami 215 forintos és 2,24 százalékos emelkedést jelentett. A forgalom 2,7 milliárd forint volt. A grafikon alapján 9870 forintnál látható ellenállás, míg a támasz 9700 forintnál helyezkedik el.
A Magyar Telekom papírjára új célár jelent meg. Az HSBC 1790 forintos, 12 hónapos célárfolyamot határozott meg tartás ajánlás mellett. A vállalat részvényét követő tíz elemző közül hét vételt, három tartást javasol, a medián célárfolyam pedig 2010 forint. A papírok árfolyamát a 30 napos mozgóátlag 1771 forintnál fékezte meg, a 200 napos mozgóátlag 1741 forintnál jelent fontos támaszt. A részvény kedden 1766 forinton zárt, a forgalom 480 millió forint volt.
A kabinet szerint megóvnák a fővárosi szolgáltatásokat egy csődhelyzetben, de sem tárgyalás, sem felelős, sem pénz nincs a friss határozatban.
A Mol részvényesei a mai rendkívüli közgyűlésen jóváhagyták a társaság holdingstruktúrává történő átalakítását,
Az esti órákra erősödött a forint a vezető devizákkal szemben.
A Budapesti Értéktőzsdén csütörtökön gyengébb zárás született. A BUX 447,78 ponttal esett és 109 379,24 ponton fejezte be a kereskedést.
A K&H Bank 91 milliárd forintos nyereséget ért el 2025 első kilenc hónapjában, ami 15 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Újfajta online csalás terjed, ahol az OTP felhasználóit próbálják átverni - derül ki az OTP Bank tájékoztatásából.
Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertetik a szerdai kormányülésen született döntéseket.
Brutális forrásátcsoportosítás: a kormány milliárdokat tett félre rezsivédelemre - közelegnek az igazi fagyok
A kormány több jelentős gazdasági intézkedést jelentett be a szerdai Magyar Közlönyben.
A német gazdaság súlyos szerkezeti válsággal küzd, miközben a kormánykoalíció képtelen előrelépni a gazdaságélénkítési ígéreteinek megvalósításában.
Szabadkán tárgyal Aleksandar Vucic szerb elnökkel Orbán Viktor az ország üzemanyagellátásáról, amely az amerikai szankciók miatt került nehéz helyzetbe.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
A GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint novemberben alig változtak a vállalkozások kilátásai, a fogyasztók viszont valamivel borúlátóbbak lettek októberhez képest.
A globális részvénypiacok negyedik napja emelkednek az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt.
Erősödött kissé szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1213,46 pontos, 1,12 százalékos emelkedéssel, 109 827,02 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
Az Európai Parlament elfogadta a 2026-os uniós költségvetést, amely a versenyképesség, a kutatás, az infrastruktúrafejlesztés és az európai biztonság erősítésére helyezi a hangsúlyt.
Közel a megállapodás a 2026-os béremelésekről a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs fórumán.
Az Nvidia cáfolja a beszállítói finanszírozással kapcsolatos vádakat, miközben neves befektetők kételkednek az AI-piac fenntarthatóságában.
