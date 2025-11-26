2025. november 28. péntek Stefánia
Tőzsdei grafikon Tőzsdei grafikon kereskedési elemzés befektetési pénzügyi, tőzsdei pénzügyi vagy forex grafikon tőzsdei grafikon grafikon üzleti válság összeomlás veszteség és növekszik nyereség és nyereség nyerni felfelé trend.
Gazdaság

Fontos fordulatra mutatott rá az elemző a magyar tőzsdén: így indult a nap a vezető részvényeknél

Pénzcentrum
2025. november 26. 09:21

A Budapesti Értéktőzsde szerdán is folytathatja az emelkedést Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

A BUX kedden 108 613,56 ponton zárt, ami 907,81 pontos és 0,84 százalékos erősödést jelentett. Az elemző úgy látja, hogy a kedvező nemzetközi hangulat tovább támogathatja a hazai piacot a következő kereskedési napon is.

Az OTP kiemelkedően teljesít. A részvény ismét új történelmi csúcsot ért el, napközben 33 800 forintig emelkedett, a záróár pedig 33 680 forint lett. Ez 610 forintos, vagyis 1,84 százalékos erősödést jelentett, a forgalom pedig elérte a 18,7 milliárd forintot. A következő fontos ellenállás 34 ezer forintnál, míg a támasz 33 316 forintnál található. Az OTP árfolyamát továbbra is segíti az orosz ukrán háború esetleges lezárásába vetett bizalom.

A Mol ezzel szemben gyengébben teljesített. Az árfolyam 40 forinttal, 1,35 százalékkal 2924 forintra csökkent, a forgalom 1,7 milliárd forint volt. A 200 napos mozgóátlag 2939 forintnál adhat támaszt, alatta a 30 napos mozgóátlag 2922 forintnál húzódik, míg a legközelebbi rövid távú ellenállás 2966 forint körül található.

A Richter hosszabb idő után ismét felfelé korrigált. A részvény kedden 9800 forinton zárt, ami 215 forintos és 2,24 százalékos emelkedést jelentett. A forgalom 2,7 milliárd forint volt. A grafikon alapján 9870 forintnál látható ellenállás, míg a támasz 9700 forintnál helyezkedik el.

A Magyar Telekom papírjára új célár jelent meg. Az HSBC 1790 forintos, 12 hónapos célárfolyamot határozott meg tartás ajánlás mellett. A vállalat részvényét követő tíz elemző közül hét vételt, három tartást javasol, a medián célárfolyam pedig 2010 forint. A papírok árfolyamát a 30 napos mozgóátlag 1771 forintnál fékezte meg, a 200 napos mozgóátlag 1741 forintnál jelent fontos támaszt. A részvény kedden 1766 forinton zárt, a forgalom 480 millió forint volt.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

