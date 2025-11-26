Fontos fordulatra mutatott rá az elemző a magyar tőzsdén: így indult a nap a vezető részvényeknél

A Budapesti Értéktőzsde szerdán is folytathatja az emelkedést Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

A BUX kedden 108 613,56 ponton zárt, ami 907,81 pontos és 0,84 százalékos erősödést jelentett. Az elemző úgy látja, hogy a kedvező nemzetközi hangulat tovább támogathatja a hazai piacot a következő kereskedési napon is.

Az OTP kiemelkedően teljesít. A részvény ismét új történelmi csúcsot ért el, napközben 33 800 forintig emelkedett, a záróár pedig 33 680 forint lett. Ez 610 forintos, vagyis 1,84 százalékos erősödést jelentett, a forgalom pedig elérte a 18,7 milliárd forintot. A következő fontos ellenállás 34 ezer forintnál, míg a támasz 33 316 forintnál található. Az OTP árfolyamát továbbra is segíti az orosz ukrán háború esetleges lezárásába vetett bizalom.

A Mol ezzel szemben gyengébben teljesített. Az árfolyam 40 forinttal, 1,35 százalékkal 2924 forintra csökkent, a forgalom 1,7 milliárd forint volt. A 200 napos mozgóátlag 2939 forintnál adhat támaszt, alatta a 30 napos mozgóátlag 2922 forintnál húzódik, míg a legközelebbi rövid távú ellenállás 2966 forint körül található.

A Richter hosszabb idő után ismét felfelé korrigált. A részvény kedden 9800 forinton zárt, ami 215 forintos és 2,24 százalékos emelkedést jelentett. A forgalom 2,7 milliárd forint volt. A grafikon alapján 9870 forintnál látható ellenállás, míg a támasz 9700 forintnál helyezkedik el.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Magyar Telekom papírjára új célár jelent meg. Az HSBC 1790 forintos, 12 hónapos célárfolyamot határozott meg tartás ajánlás mellett. A vállalat részvényét követő tíz elemző közül hét vételt, három tartást javasol, a medián célárfolyam pedig 2010 forint. A papírok árfolyamát a 30 napos mozgóátlag 1771 forintnál fékezte meg, a 200 napos mozgóátlag 1741 forintnál jelent fontos támaszt. A részvény kedden 1766 forinton zárt, a forgalom 480 millió forint volt.