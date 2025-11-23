Pénteken nem a pezsgőpukkanásoktól volt hangos a Budapesti Értéktőzsde: így zárták a hetet

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt heti záráshoz képest 0,04 százalékkal mérséklődve, 107 255,57 ponton zárt pénteken.

Az összforgalom heti összevetésben 118,489 milliárd forintról 88,577 milliárd forintra csökkent, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek. Hétfőn a vezető részvények vegyesen teljesítettek, a BUX pedig minimális emelkedéssel kezdett, majd kedden jelentősen csökkent a kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatására.

A hét közepén az ukrajnai háború lezárásáról szóló hírek hatására a befektetők bizakodni kezdtek, így a BÉT-en is fellendült a kereskedés. A lendület csütörtökön még kitartott, de a hét utolsó kereskedési napja ismét csökkenéssel fejeződött be a BÉT-en. Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. a tőzsdét befolyásoló események közül kiemelte, hogy céláremelés érkezett az OTP-re, amelyet így most az árfolyamát követő 17 elemző közöl 14 javasol vételre, 1 tartásra, 2 pedig eladásra, a medián célárfolyam 35 250 forint.

A Magyar Telekom megállapodott az érdekképviseletekkel a jövőre esedékes bérfejlesztésről és az elbocsátásokról, amelyek összesen csaknem 8 milliárd forint többletkiadást okoznak. A héten az Alteo és az AutoWallis tett közzé negyedéves jelentéseket, mindkét társaság veszteségről számolt be emelkedő árbevétel mellett. A héten az OTP 1,77 százalékkal erősödve, 32 740 forintra emelkedett, összforgalma meghaladta az 56 milliárd forintot. A Mol 0,92 százalékkal gyengült heti összevetésben, árfolyama pénteken 3018 forintra csökkent, forgalma megközelítette a 12 milliárd forint.

A Richter-részvények 1,13 százalékot vesztve, 9615 forinton fejezték be a hetet, forgalmuk több mint 10,173 milliárd forint volt. A Magyar Telekom múlt péntekhez képest 1,49 százalékkal gyengébben, 1714 forinton zárt, 3,63 milliárd forintos összforgalom mellett. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 2,26 százalékkal csökkenve, 10 259,79 ponton fejezte be a hetet.