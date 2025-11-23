Íme a Pénzcentrum legolvasottabb cikkei a 47. héten – ezek a témák foglalkoztatták leginkább az olvasókat.
Pénteken nem a pezsgőpukkanásoktól volt hangos a Budapesti Értéktőzsde: így zárták a hetet
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt heti záráshoz képest 0,04 százalékkal mérséklődve, 107 255,57 ponton zárt pénteken.
Az összforgalom heti összevetésben 118,489 milliárd forintról 88,577 milliárd forintra csökkent, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek. Hétfőn a vezető részvények vegyesen teljesítettek, a BUX pedig minimális emelkedéssel kezdett, majd kedden jelentősen csökkent a kedvezőtlen nemzetközi hangulat hatására.
A hét közepén az ukrajnai háború lezárásáról szóló hírek hatására a befektetők bizakodni kezdtek, így a BÉT-en is fellendült a kereskedés. A lendület csütörtökön még kitartott, de a hét utolsó kereskedési napja ismét csökkenéssel fejeződött be a BÉT-en. Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. a tőzsdét befolyásoló események közül kiemelte, hogy céláremelés érkezett az OTP-re, amelyet így most az árfolyamát követő 17 elemző közöl 14 javasol vételre, 1 tartásra, 2 pedig eladásra, a medián célárfolyam 35 250 forint.
A Magyar Telekom megállapodott az érdekképviseletekkel a jövőre esedékes bérfejlesztésről és az elbocsátásokról, amelyek összesen csaknem 8 milliárd forint többletkiadást okoznak. A héten az Alteo és az AutoWallis tett közzé negyedéves jelentéseket, mindkét társaság veszteségről számolt be emelkedő árbevétel mellett. A héten az OTP 1,77 százalékkal erősödve, 32 740 forintra emelkedett, összforgalma meghaladta az 56 milliárd forintot. A Mol 0,92 százalékkal gyengült heti összevetésben, árfolyama pénteken 3018 forintra csökkent, forgalma megközelítette a 12 milliárd forint.
A Richter-részvények 1,13 százalékot vesztve, 9615 forinton fejezték be a hetet, forgalmuk több mint 10,173 milliárd forint volt. A Magyar Telekom múlt péntekhez képest 1,49 százalékkal gyengébben, 1714 forinton zárt, 3,63 milliárd forintos összforgalom mellett. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 2,26 százalékkal csökkenve, 10 259,79 ponton fejezte be a hetet.
Vendéglátóhelyeket és aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriznek.
Ólomsúlyként húzza le Magyarországot is a német gazdaság krízise: így avatkoznának be a folyamatba - Döntés született
Németország gazdasági problémáinak megoldására tett lépések, különösen az energiaárak csökkentésére irányuló intézkedések, pozitív hatással lehetnek a magyar gazdaságra is.
Zelenszkij bejelentette, hogy hajlandó együttműködni az Egyesült Államok és Oroszország által kidolgozott béketerven, amely a szankciók feloldását is magában foglalja.
A forint árfolyama jelentős ingadozást mutatott Virág Barnabás MNB-alelnök lemondásának hírére,
Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját.
Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az IMF a következő évekre is mérsékelt növekedést jósol.
Az OTP elemzői szerint átmenetileg akár 3% alá is benézhet az infláció – de a minimálbér-emelés még boríthatja a képletet.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1121,6 pontos, 1,06 százalékos emelkedéssel, 107 194,23 ponton zárt szerdán
A szektor szerint az adóemelés már a működésüket is veszélybe sodorja – miközben külföldi szereplők mentesülnek a teher alól.
Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát részben törvényben kizártnak, részben alaptalannak találta az ügyészség.
A GVH eljárásának eredményeként több százezer magyar vásárlónak fizet több, mint 500 millió forint kompenzációt az About You üzemeltetője.
Az új üzem évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort készít majd több mint ötmillió cella felhasználásával.
Történelmi jelentőségű megállapodást kötöttek az indiai állami finomítók amerikai LPG importra.
A kkv-k többsége csak 5%-os béremelést tud vállalni, így a 10–13%-os tervek nagy részét nem lehet teljesíteni.
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: óriási a rizikó, sok dolog szól ellenünk
A globális adósságpiacok kulcsszerepet játszottak a 2008-as pénzügyi válság és a COVID–19 járvány utáni gazdasági talpra állásban.
Iránykeresés várható szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a kereskedés nyitásában az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.