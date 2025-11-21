Megbicsaklott a forint az MNB bejelentésére: mi lesz itt ma?

A forint árfolyama jelentős ingadozást mutatott Virág Barnabás MNB-alelnök lemondásának hírére, miközben a magyar fizetőeszköz az elmúlt időszakban másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben. A volatilitás mellett a beruházások csökkenése is folytatódott Magyarországon.

A magyar fizetőeszköz az elmúlt napokban kiemelt figyelmet kapott a pénzügyi piacokon, miután másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben. A forint erősödését elsősorban a tartósan magas kamatszint és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szigorú monetáris politikája támogatja, amely vonzóvá teszi a magyar eszközöket a carry trade-befektetők számára. Az erősödéshez az opciós piacok is hozzájárulnak, mivel a pénzügyi ügyletek kiíróinak pozícióik fedezésére egyre több forintot kell vásárolniuk - írta a Portfolio.

A piacok azonban heves reakciót mutattak, amikor az MNB bejelentette Virág Barnabás alelnök lemondását. A forint árfolyama azonnal 385,6-ig ugrott az euróval szemben, ami mintegy 3 forintos gyengülést jelentett. Az árfolyam azóta fokozatosan visszaerősödött, és a kezdeti sokkhatás után már csak 1 forintos gyengülést mutatott a 385,4-es szinthez képest.

Az MNB közleménye szerint Virág Barnabás utódja várhatóan Banai Péter Benő lesz, aki korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkáraként tevékenykedett. Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága november 25-én hallgatja meg Banait mint a jegybank elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök-jelöltjét. A jegybank közleménye hangsúlyozta, hogy Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számítanak, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti majd az MNB munkáját.