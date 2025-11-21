Megbicsaklott a forint az MNB bejelentésére: mi lesz itt ma?

Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számít a jegybank, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti a Magyar Nemzeti Bank munkáját.
A forint árfolyama jelentős ingadozást mutatott Virág Barnabás MNB-alelnök lemondásának hírére, miközben a magyar fizetőeszköz az elmúlt időszakban másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben. A volatilitás mellett a beruházások csökkenése is folytatódott Magyarországon.
A magyar fizetőeszköz az elmúlt napokban kiemelt figyelmet kapott a pénzügyi piacokon, miután másfél éves csúcsra erősödött az euróval szemben. A forint erősödését elsősorban a tartósan magas kamatszint és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szigorú monetáris politikája támogatja, amely vonzóvá teszi a magyar eszközöket a carry trade-befektetők számára. Az erősödéshez az opciós piacok is hozzájárulnak, mivel a pénzügyi ügyletek kiíróinak pozícióik fedezésére egyre több forintot kell vásárolniuk - írta a Portfolio.
A piacok azonban heves reakciót mutattak, amikor az MNB bejelentette Virág Barnabás alelnök lemondását. A forint árfolyama azonnal 385,6-ig ugrott az euróval szemben, ami mintegy 3 forintos gyengülést jelentett. Az árfolyam azóta fokozatosan visszaerősödött, és a kezdeti sokkhatás után már csak 1 forintos gyengülést mutatott a 385,4-es szinthez képest.
Az MNB közleménye szerint Virág Barnabás utódja várhatóan Banai Péter Benő lesz, aki korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkáraként tevékenykedett. Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága november 25-én hallgatja meg Banait mint a jegybank elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök-jelöltjét. A jegybank közleménye hangsúlyozta, hogy Virág Barnabás tudására és tapasztalatára továbbra is számítanak, a jövőben elnöki tanácsadóként segíti majd az MNB munkáját.
Az IMF a következő évekre is mérsékelt növekedést jósol.
Az OTP elemzői szerint átmenetileg akár 3% alá is benézhet az infláció – de a minimálbér-emelés még boríthatja a képletet.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1121,6 pontos, 1,06 százalékos emelkedéssel, 107 194,23 ponton zárt szerdán
A szektor szerint az adóemelés már a működésüket is veszélybe sodorja – miközben külföldi szereplők mentesülnek a teher alól.
Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványát részben törvényben kizártnak, részben alaptalannak találta az ügyészség.
A GVH eljárásának eredményeként több százezer magyar vásárlónak fizet több, mint 500 millió forint kompenzációt az About You üzemeltetője.
Az új üzem évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort készít majd több mint ötmillió cella felhasználásával.
Történelmi jelentőségű megállapodást kötöttek az indiai állami finomítók amerikai LPG importra.
A kkv-k többsége csak 5%-os béremelést tud vállalni, így a 10–13%-os tervek nagy részét nem lehet teljesíteni.
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: óriási a rizikó, sok dolog szól ellenünk
A globális adósságpiacok kulcsszerepet játszottak a 2008-as pénzügyi válság és a COVID–19 járvány utáni gazdasági talpra állásban.
Iránykeresés várható szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a kereskedés nyitásában az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
A versenyhatóság gyanúja szerint a Bige László érdekeltségébe tartozó vállalat 2021 és 2023 között tiltott versenykorlátozásban vehetett részt.
Az euró 7 órakor 383,86 forinton állt, alig magasabban a kedd esti 383,80 forintnál.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1289,53 pontos, 1,2 százalékos csökkenéssel, 106 072,63 ponton zárt kedden.
Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, amely immár több mint egy éve nem módosult.
Az infláció alakulásának függvényében azonban a közeljövőben változhat a jegybank kamatpolitikája.
Donald Trump amerikai elnök a McDonald's tulajdonosokkal és üzemeltetőkkel tartott találkozóján az infláció elleni küzdelemről beszélt,
