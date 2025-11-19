2025. november 19. szerda Erzsébet
Fehér lítium-ion akkumulátor modulok oldalnézetben, sorban.
Gazdaság

Új akkumulátorgyár épül az M3-as mellett – évi 700 ezer lítium-ion készülhet

Pénzcentrum
2025. november 19. 11:29

Az Átlátszó számolt be arról, hogy Gödöllőn, az M3-as autópálya közelében akkumulátor-összeszerelő üzemet nyit a Hybern Energy Hungary Kft., amely a kínai Camel cégcsoport része. A gyárban évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort szerelnének modulokká, a környezetvédelmi engedélyezés folyamatban van, írja a Telex.

A kínai Camel cégcsoporthoz tartozó Hybern Energy Hungary Kft. akkumulátor-összeszerelő üzemet tervez nyitni Gödöllőn, az M3-as autópálya mellett. Az új üzem évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort állítana elő, több mint ötmillió akkumulátorcellából.

A 8500 négyzetméteres csarnokba kész állapotú lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátorcellák érkeznének, amelyeket a helyszínen szerelnének modulokká. A dokumentumok nem tartalmaznak információt arról, honnan érkeznek a cellák, illetve hova szállítanák a kész termékeket.

A környezetvédelmi engedélyezési eljárás részeként a közmeghallgatást köz nélküli formában tartják, így az érintettek írásban tehetnek észrevételeket december 15-ig.
Címlapkép: Getty Images
