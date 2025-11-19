Történelmi jelentőségű megállapodást kötöttek az indiai állami finomítók amerikai LPG importra.
Új akkumulátorgyár épül az M3-as mellett – évi 700 ezer lítium-ion készülhet
Az Átlátszó számolt be arról, hogy Gödöllőn, az M3-as autópálya közelében akkumulátor-összeszerelő üzemet nyit a Hybern Energy Hungary Kft., amely a kínai Camel cégcsoport része. A gyárban évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort szerelnének modulokká, a környezetvédelmi engedélyezés folyamatban van, írja a Telex.
A kínai Camel cégcsoporthoz tartozó Hybern Energy Hungary Kft. akkumulátor-összeszerelő üzemet tervez nyitni Gödöllőn, az M3-as autópálya mellett. Az új üzem évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort állítana elő, több mint ötmillió akkumulátorcellából.
A 8500 négyzetméteres csarnokba kész állapotú lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátorcellák érkeznének, amelyeket a helyszínen szerelnének modulokká. A dokumentumok nem tartalmaznak információt arról, honnan érkeznek a cellák, illetve hova szállítanák a kész termékeket.
A környezetvédelmi engedélyezési eljárás részeként a közmeghallgatást köz nélküli formában tartják, így az érintettek írásban tehetnek észrevételeket december 15-ig.
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: közelebb az államcsőd, mint gondoltuk?
A globális adósságpiacok kulcsszerepet játszottak a 2008-as pénzügyi válság és a COVID–19 járvány utáni gazdasági talpra állásban.
Az euró 7 órakor 383,86 forinton állt, alig magasabban a kedd esti 383,80 forintnál.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1289,53 pontos, 1,2 százalékos csökkenéssel, 106 072,63 ponton zárt kedden.
Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, amely immár több mint egy éve nem módosult.
Az infláció alakulásának függvényében azonban a közeljövőben változhat a jegybank kamatpolitikája.
Donald Trump amerikai elnök a McDonald's tulajdonosokkal és üzemeltetőkkel tartott találkozóján az infláció elleni küzdelemről beszélt,
A NAV közölte, hogy még most is érdemes pótolni, mert így akár a novemberi fizetés is szja-mentes lehet.
Az Erste Bank a honlapján jelentette be, hogy novemberben rendszerfejlesztési munkát végeznek a rendszereiken, ami a szolgáltatások működését is befolyásolja.
Czibere Ákos, az Equilor elemzője szerint a határidős adatok alapján kedden inkább csökkenés várható.
Videoton-vezér: jelentős gazdasági növekedést hozna, ha bevezetnénk az eurót - el kell engedni a dacoskodást
A szövetségeseinkkel való kapcsolat javítása és az euró bevezetése jelentősen hozzájárulhatna a gazdasági növekedéshez - mondta Sinkó Ottó.
A KSH friss adatai szerint 2025 szeptemberében 687 100 forint volt a bruttó átlagkereset. Ez 9,5 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.
A forint gyengült kedd reggel a vezető devizákkal szemben.
A Samsung 2038-ig több mint 3300 dolgozó megtartását és 668 milliárd forintnyi bér kifizetését vállalta – cserébe a rekordösszegű állami támogatásért.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,34 forintról 384,08 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 13,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesített a pénteki záráshoz képest.
A Magyar Telekom hétfőn közölte, hogy több dologban us megállapodott a vállalatnál működő érdekképviseletekkel.
Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint az euróövezet gazdasága a korábban vártnál gyorsabban fog növekedni 2025-ben.
Az áremelés hátterében a mesterséges intelligencia által hajtott adatközpontok építése miatti keresletnövekedés áll.
