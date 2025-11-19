Új akkumulátorgyár épül az M3-as mellett – évi 700 ezer lítium-ion készülhet

Az Átlátszó számolt be arról, hogy Gödöllőn, az M3-as autópálya közelében akkumulátor-összeszerelő üzemet nyit a Hybern Energy Hungary Kft., amely a kínai Camel cégcsoport része. A gyárban évente 700 ezer lítium-ion akkumulátort szerelnének modulokká, a környezetvédelmi engedélyezés folyamatban van, írja a Telex.

A 8500 négyzetméteres csarnokba kész állapotú lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátorcellák érkeznének, amelyeket a helyszínen szerelnének modulokká. A dokumentumok nem tartalmaznak információt arról, honnan érkeznek a cellák, illetve hova szállítanák a kész termékeket.

A környezetvédelmi engedélyezési eljárás részeként a közmeghallgatást köz nélküli formában tartják, így az érintettek írásban tehetnek észrevételeket december 15-ig.